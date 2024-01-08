https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/kiev-v-kriticheskoy-situatsii-ukraina-ostalas-bez-soyuznikov-1049774619.html

Киев в критической ситуации: Украина осталась без союзников

Киев в критической ситуации: Украина осталась без союзников

ЕС и США готовы поддерживать Киев только до тех пор, пока им самим это выгодно. Никто никогда не даст гарантий безопасности или тем более не пришлет войска. 08.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-08T12:09+0300

2024-01-08T12:09+0300

2024-01-08T12:09+0300

украина

сша

европа

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1b/1037811456_0:19:2701:1538_1920x0_80_0_0_5ad42a4fc9a6dea1ba8e239c5779d93c.jpg

Об этом все чаще говорят украинские эксперты. И на Западе их даже не пытаются переубедить. С чем киевский режим вступил в 2024-й для РИА Новости разбирался Михаил Катков.Гудбай, Америка!В США предстоят президентские выборы, поэтому в конце минувшего года конгресс занимался не столько Украиной, сколько внутренними проблемами. Один из ключевых пунктов программы Республиканской партии, у которой большинство в нижней палате, — защита границы от нелегальных мигрантов. Провал контрнаступления ВСУ заставил усомниться в целесообразности дальнейшей накачки Украины оружием. Как отмечает издание Slate, миллиарды долларов американских налогоплательщиков следовало бы потратить с большей пользой. "Россию не победить, лучше заключить перемирие", — считают в National Review. И главком Залужный фактически с этим согласился, признавшись в The Economist, что боевые действия зашли в тупик.Если же выборы выиграет Дональд Трамп, киевский режим вообще могут снять с довольствия. Среди республиканцев мало сторонников бесконечного финансирования Украины.Как фанера над БерлиномВ Евросоюзе дела обстоят не лучше. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF заявил, что Берлин — не союзник Киева. "Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках НАТО", — подчеркнул он.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в статье, опубликованной в Frankfurter Allgemeine Zeitung, пожаловалась, что все чаще слышит об усталости от Украины. Некоторые думают, что зима — подходящее время для заморозки конфликта. Но лично Бербок, конечно, категорически против.В Bild еще в ноябре утверждали, что США и Германия пытаются склонить Зеленского к переговорам. И якобы именно поэтому передают оружие только для обороны, а не наступления.Даже в Варшаве ополчились на Киев. Наложили эмбарго на поставки зерна. Затем польские дальнобойщики заблокировали границу, требуя лишить украинских конкурентов льгот, предоставленных Брюсселем.В Словакии к власти пришла коалиция во главе с партией SMER Роберта Фицо, считающегося чуть ли не русофилом. Он не видит европейского будущего у Украины. Как и венгерский премьер Виктор Орбан, уверенный в тупиковости нынешней антироссийской политики ЕС.Украинские перспективы"Байден просил конгресс выделить Киеву на 2024-й 61 миллиард долларов, но в итоге получится в лучшем случае 20-30, и то если конгрессмены договорятся. Глядя на американцев, европейцы тоже срежут финансирование", — полагает украинский политолог Руслан Бортник."Самое время тем, кто еще не научился отличать союзников от партнеров, друзей, сочувствующих и прочих, наконец-то это сделать, — рассуждает киевский аналитик-международник Николай Капитоненко. — А вот с теми, кто определял нашу внешнюю политику, ситуация посложнее. Потому что вести себя так, будто у тебя есть союзники, хотя у тебя их нет, — это очень рискованная политика. И на кону стоит кое-что побольше, чем их карьеры и благополучие".Киеву нужны гарантии безопасности, но "партнеры" не хотят их давать. Проблема усугубляется тем, что Украина всецело зависит от Запада и не способна на самостоятельную внешнюю политику."Большинство вовлеченных в конфликт сторон так или иначе адаптировались к нему и даже научились извлекать выгоды. В том числе Россия, Китай и США. Самую большую цену платит украинский народ, но и очень сильного его желания все закончить пока недостаточно", — подчеркнул специалист.В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что партнерство с США и Евросоюзом у Украины временное. "Киев — это инструмент Вашингтона в борьбе с Москвой и Пекином. Пока там справляются с поставленными задачами, американцы поддерживают киевский режим. Как только приоритеты изменятся — забудут. Европейцы чуть больше заинтересованы, в основном из-за трудовых ресурсов", — рассуждает аналитик.Население Украины оказалось в заложниках у Запада. Вырваться можно посредством госпереворота, но сегодня к этому нет предпосылок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/turtsiya-zablokirovala-nato-radi-rossiyskikh-yaits-i-dvukh-stulev-1049755319.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/v-postsovetskikh-stranakh-est-zapros-na-izmenenie-vneshnepoliticheskogo-menyu-1049742223.html

украина

сша

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

украина, сша, европа, евросоюз