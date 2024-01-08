https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/kiev-v-kriticheskoy-situatsii-ukraina-ostalas-bez-soyuznikov-1049774619.html
Киев в критической ситуации: Украина осталась без союзников
Киев в критической ситуации: Украина осталась без союзников
ЕС и США готовы поддерживать Киев только до тех пор, пока им самим это выгодно. Никто никогда не даст гарантий безопасности или тем более не пришлет войска. 08.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-08T12:09+0300
2024-01-08T12:09+0300
2024-01-08T12:09+0300
украина
сша
европа
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1b/1037811456_0:19:2701:1538_1920x0_80_0_0_5ad42a4fc9a6dea1ba8e239c5779d93c.jpg
Об этом все чаще говорят украинские эксперты. И на Западе их даже не пытаются переубедить. С чем киевский режим вступил в 2024-й для РИА Новости разбирался Михаил Катков.Гудбай, Америка!В США предстоят президентские выборы, поэтому в конце минувшего года конгресс занимался не столько Украиной, сколько внутренними проблемами. Один из ключевых пунктов программы Республиканской партии, у которой большинство в нижней палате, — защита границы от нелегальных мигрантов. Провал контрнаступления ВСУ заставил усомниться в целесообразности дальнейшей накачки Украины оружием. Как отмечает издание Slate, миллиарды долларов американских налогоплательщиков следовало бы потратить с большей пользой. "Россию не победить, лучше заключить перемирие", — считают в National Review. И главком Залужный фактически с этим согласился, признавшись в The Economist, что боевые действия зашли в тупик.Если же выборы выиграет Дональд Трамп, киевский режим вообще могут снять с довольствия. Среди республиканцев мало сторонников бесконечного финансирования Украины.Как фанера над БерлиномВ Евросоюзе дела обстоят не лучше. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF заявил, что Берлин — не союзник Киева. "Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках НАТО", — подчеркнул он.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в статье, опубликованной в Frankfurter Allgemeine Zeitung, пожаловалась, что все чаще слышит об усталости от Украины. Некоторые думают, что зима — подходящее время для заморозки конфликта. Но лично Бербок, конечно, категорически против.В Bild еще в ноябре утверждали, что США и Германия пытаются склонить Зеленского к переговорам. И якобы именно поэтому передают оружие только для обороны, а не наступления.Даже в Варшаве ополчились на Киев. Наложили эмбарго на поставки зерна. Затем польские дальнобойщики заблокировали границу, требуя лишить украинских конкурентов льгот, предоставленных Брюсселем.В Словакии к власти пришла коалиция во главе с партией SMER Роберта Фицо, считающегося чуть ли не русофилом. Он не видит европейского будущего у Украины. Как и венгерский премьер Виктор Орбан, уверенный в тупиковости нынешней антироссийской политики ЕС.Украинские перспективы"Байден просил конгресс выделить Киеву на 2024-й 61 миллиард долларов, но в итоге получится в лучшем случае 20-30, и то если конгрессмены договорятся. Глядя на американцев, европейцы тоже срежут финансирование", — полагает украинский политолог Руслан Бортник."Самое время тем, кто еще не научился отличать союзников от партнеров, друзей, сочувствующих и прочих, наконец-то это сделать, — рассуждает киевский аналитик-международник Николай Капитоненко. — А вот с теми, кто определял нашу внешнюю политику, ситуация посложнее. Потому что вести себя так, будто у тебя есть союзники, хотя у тебя их нет, — это очень рискованная политика. И на кону стоит кое-что побольше, чем их карьеры и благополучие".Киеву нужны гарантии безопасности, но "партнеры" не хотят их давать. Проблема усугубляется тем, что Украина всецело зависит от Запада и не способна на самостоятельную внешнюю политику."Большинство вовлеченных в конфликт сторон так или иначе адаптировались к нему и даже научились извлекать выгоды. В том числе Россия, Китай и США. Самую большую цену платит украинский народ, но и очень сильного его желания все закончить пока недостаточно", — подчеркнул специалист.В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что партнерство с США и Евросоюзом у Украины временное. "Киев — это инструмент Вашингтона в борьбе с Москвой и Пекином. Пока там справляются с поставленными задачами, американцы поддерживают киевский режим. Как только приоритеты изменятся — забудут. Европейцы чуть больше заинтересованы, в основном из-за трудовых ресурсов", — рассуждает аналитик.Население Украины оказалось в заложниках у Запада. Вырваться можно посредством госпереворота, но сегодня к этому нет предпосылок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/turtsiya-zablokirovala-nato-radi-rossiyskikh-yaits-i-dvukh-stulev-1049755319.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/v-postsovetskikh-stranakh-est-zapros-na-izmenenie-vneshnepoliticheskogo-menyu-1049742223.html
украина
сша
европа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1b/1037811456_121:0:2478:1768_1920x0_80_0_0_4a33c75bdc0e303bf8efac66b73d152b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, сша, европа, евросоюз
украина, сша, европа, евросоюз
Киев в критической ситуации: Украина осталась без союзников
ЕС и США готовы поддерживать Киев только до тех пор, пока им самим это выгодно. Никто никогда не даст гарантий безопасности или тем более не пришлет войска.
Об этом все чаще говорят украинские эксперты. И на Западе их даже не пытаются переубедить. С чем киевский режим вступил в 2024-й для РИА Новости
разбирался Михаил Катков.
В США предстоят президентские выборы, поэтому в конце минувшего года конгресс занимался не столько Украиной, сколько внутренними проблемами. Один из ключевых пунктов программы Республиканской партии, у которой большинство в нижней палате, — защита границы от нелегальных мигрантов.
Для многих американцев это куда актуальнее, чем боевые действия в Восточной Европе. Республиканцы готовы утвердить помощь Киеву, только если демократы согласятся выделить средства на укрепление рубежей с Мексикой. Те не согласны.
Провал контрнаступления ВСУ заставил усомниться в целесообразности дальнейшей накачки Украины оружием. Как отмечает издание Slate, миллиарды долларов американских налогоплательщиков следовало бы потратить с большей пользой. "Россию не победить, лучше заключить перемирие", — считают в National Review. И главком Залужный фактически с этим согласился, признавшись в The Economist, что боевые действия зашли в тупик.
Если же выборы выиграет Дональд Трамп, киевский режим вообще могут снять с довольствия. Среди республиканцев мало сторонников бесконечного финансирования Украины.
В Евросоюзе дела обстоят не лучше. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF заявил, что Берлин — не союзник Киева. "Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках НАТО", — подчеркнул он.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в статье, опубликованной в Frankfurter Allgemeine Zeitung, пожаловалась, что все чаще слышит об усталости от Украины. Некоторые думают, что зима — подходящее время для заморозки конфликта. Но лично Бербок, конечно, категорически против.
В Bild еще в ноябре утверждали, что США и Германия пытаются склонить Зеленского к переговорам. И якобы именно поэтому передают оружие только для обороны, а не наступления.
Даже в Варшаве ополчились на Киев. Наложили эмбарго на поставки зерна. Затем польские дальнобойщики заблокировали границу, требуя лишить украинских конкурентов льгот, предоставленных Брюсселем.
В Словакии к власти пришла коалиция во главе с партией SMER Роберта Фицо, считающегося чуть ли не русофилом. Он не видит европейского будущего у Украины. Как и венгерский премьер Виктор Орбан, уверенный в тупиковости нынешней антироссийской политики ЕС.
"Байден просил конгресс выделить Киеву на 2024-й 61 миллиард долларов, но в итоге получится в лучшем случае 20-30, и то если конгрессмены договорятся. Глядя на американцев, европейцы тоже срежут финансирование", — полагает украинский политолог Руслан Бортник.
"Самое время тем, кто еще не научился отличать союзников от партнеров, друзей, сочувствующих и прочих, наконец-то это сделать, — рассуждает киевский аналитик-международник Николай Капитоненко. — А вот с теми, кто определял нашу внешнюю политику, ситуация посложнее. Потому что вести себя так, будто у тебя есть союзники, хотя у тебя их нет, — это очень рискованная политика. И на кону стоит кое-что побольше, чем их карьеры и благополучие".
Киеву нужны гарантии безопасности, но "партнеры" не хотят их давать. Проблема усугубляется тем, что Украина всецело зависит от Запада и не способна на самостоятельную внешнюю политику.
"Большинство вовлеченных в конфликт сторон так или иначе адаптировались к нему и даже научились извлекать выгоды. В том числе Россия, Китай и США. Самую большую цену платит украинский народ, но и очень сильного его желания все закончить пока недостаточно", — подчеркнул специалист.
В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что партнерство с США и Евросоюзом у Украины временное. "Киев — это инструмент Вашингтона в борьбе с Москвой и Пекином. Пока там справляются с поставленными задачами, американцы поддерживают киевский режим. Как только приоритеты изменятся — забудут. Европейцы чуть больше заинтересованы, в основном из-за трудовых ресурсов", — рассуждает аналитик.
Население Украины оказалось в заложниках у Запада. Вырваться можно посредством госпереворота, но сегодня к этому нет предпосылок.