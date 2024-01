https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/davayte-dogovarivatsya-zapad-prosit-rossiyu-zavershit-svo-v-2024-godu-1049786003.html

Давайте договариваться: Запад просит Россию завершить СВО в 2024 году

Давайте договариваться: Запад просит Россию завершить СВО в 2024 году

Несмотря на многочисленные письма в адрес Санта-Клауса, Новый год не принес ни Западу, ни Украине нового счастья, денег и здоровья, а скорее наоборот... 10.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-10T12:20+0300

2024-01-10T12:20+0300

2024-01-10T13:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

колумнисты

россия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/0a/1049785834_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_63403ef213d4c58a130e166d11a3397f.jpg

Несмотря на многочисленные письма в адрес Санта-Клауса, Новый год не принес ни Западу, ни Украине нового счастья, денег и здоровья, а скорее наоборот: прикончив запасы тоталитарного оливье, русская армия начала утюжить остатки Украины с удвоенной силой, практически каждый день ровняя с землей очередные военные и военно-промышленные объекты, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. Каждый новый красный крестик на карте стал источником многочисленных публикаций в западных СМИ, которые отчего-то вдруг позабыли про разорванную в клочки бензоколонку, тотальную изоляцию и начали петь траурные поминальные песни: то Sky News пишет, что "Российская армия одним ударом стирает с лица земли предприятия украинского ВПК, которые создавались долгое время", то The New York Times сетует, что "украинская армия несет большие потери из-за российских планирующих авиабомб и дронов", то появляются новости о том, что "Украину впервые атаковала реактивная версия дрона "Герань", долетевшая до середины страны со скоростью более 500 километров в час", при этом новые "Герани" незаметны ночью и практически не вызывают "засветок" на украинских радарах.Также вопреки обыкновению, светочи западной правды не бросились опрометью опровергать информацию министра обороны России Сергея Шойгу, который вчера на селекторном совещании доложил, что потери Вооруженных сил Украины за прошедший год превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения, — а это означает, что крыть тут нечем.Вместо этого в западном инфополе стала проявляться характерная тенденция, немыслимая еще полгода назад.По какой-то мистической причине (на самом деле — нет) с завидной регулярностью начали появляться инфовбросы о том, что дальнейшее затягивание конфликта вредит Украине. Например, журнал Time написал, что "в течение этого года Украина может лишиться значительных территорий и будет фактически разделена на части". Храбрые французы в издании Le Point пошли еще дальше: "К апрелю 2024-го Украина потеряет выход к Черному морю, когда Российская армия возьмет под контроль Одессу и Харьков".В общем и целом подобные сценарии могли бы быть откровением для кого угодно, но только не для России, если бы они не шли в связке с настойчивым посылом, что 2024-й должен стать годом окончания конфликта на Украине, а завершить конфликт за столом переговоров ко всеобщему удовольствию, оказывается, обязан (sic!) Путин.Замечательный пример: координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на голубом глазу заявил, что "мы все хотели бы, чтобы эта война закончилась немедленно. Но в конце концов тот, кто должен сделать первый шаг, — это Путин, но российский президент еще ничего такого не сделал".Это заявление настолько мило, что хочется плакать и верить, что в Белом доме живут добрые и веселые люди.Но если слегка поскрести пальцем любую говорящую голову США или НАТО, то там, в мутной токсичной жиже, плещется логика из кинофильма "Чужой".На Западе настолько уверены, что мы будем им целовать руки за такие щедрые предложения, что они на полном серьезе шлют России "сигналы доброй воли". Например, Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен сообщил, что "Соединенные Штаты до сих пор не приняли решения о конфискации суверенных активов РФ для последующей передачи их Украине". А ведь могли бы! Или еще прекрасное: в интервью CNBC аналитик The Economist Intelligence Unit (EIU) Марио Бикарски как само собой разумеющееся отметил, что "конечно, сейчас Украина не хочет договариваться, <…> но, исходя из нынешних обстоятельств, у нее не будет другого выбора, кроме как подчиниться". Иными словами, смотрите, мы Украину заставим подписать любую бумажку — вот до чего мы вам идем навстречу, — а вы?Но истинные причины аттракциона невиданной щедрости в своей недавней статье невольно раскрыло издание Politico. В частности, на условиях анонимности член конгресса США сообщил изданию, что среди правящей верхушки Соединенных Штатов мирные переговоры уже полным ходом обсуждаются, потому что время играет против Украины. Лучшее решение — закончить конфликт с минимальными потерями, а на публику объявить "частичную победу", чтобы помочь Байдену в переизбрании. Причины просты: США и НАТО, очевидно, терпят на Украине поражение, сил и средств на перелом в конфликте нет, проигрыш на Украине, скорее всего, будет стоить Байдену президентского кресла, и единственный шанс сохранить лицо и кресло — в стиле наперсточников уболтать дремучих русских на невыгодные для них договоренности (которые, кстати, американцы и европейцы соблюдать и не подумают).Что можно ответить господам американцам и прочим европейцам, которые так высоко оценивают интеллектуальные и моральные качества российского руководства и так глубоко знают истинные причины начала СВО?Пропустим неприличные в приличном обществе выражения и скажем: большое спасибо за предложения, но цели и задачи СВО остаются прежними. Мы готовы к переговорам, но за переговорным столом могут обсуждаться лишь условия полной капитуляции киевского режима.А если кто не понимает по-русски, то самым умным доходчиво объяснят наши снаряды и ракеты.Которых, как было достоверно известно еще год назад, хватит максимум на пару дней.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/prioritety-na-buduschee-chem-vooruzhat-armiyu-rossii-v-2024-m-1049782397.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/shoygu-otsenil-poteri-vsu-za-god-bolee-chem-v-215-tysyach-chelovek-1049781138.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/svo-glavnye-itogi-2023-goda-1049696991.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

колумнисты, россия, украина, нато