https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/chitanava-rasskazal-kak-prokhodit-putina-v-akvatorii-abkhazii-1049792678.html
Читанава рассказал, как проходит путина в акватории Абхазии
Читанава рассказал, как проходит путина в акватории Абхазии
Из установленных квотой 27 тысяч тонн рыбы на сегодняшний день в акватории Абхазии выловлено около 20 тысяч тонн. 11.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-11T11:25+0300
2024-01-11T11:25+0300
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава в интервью радио Sputnik рассказал о том, как проходит путина в акватории Абхазии. Так, несколько дней назад, такое нарушение было выявлено в гагрской акватории. Российские пограничники совместно с инспекторами Госкомитета по экологии его пресекли, после чего сопроводили корабль в сухумский порт, где идет разбирательство. Аналогичное нарушение было зафиксировано в Гудаутском районе, судно также доставлено в Сухум, добавил Читанава. "Сказать, каким будет наказание, сложно. Это зависит от того, была ли рыба на борту, а об этом будет известно после того, как специалисты проведут работу. Это могут быть штрафные санкции, а может быть как материальное наказание, так и отстранение от промысла на какое-то время – на 24, 48 или 72 часа", - отметил Читанава. Он также сообщил, что согласно установленным правилам, корабли не могут ловить рыбу в устьях крупных рек Абхазии. На сегодняшний день, по информации Госкомитета по экологии, таких нарушений не было. Что касается неприятного запаха, на который жалуются некоторые жители республики, то Читанава отметил, что при переработке рыбы специфический запах действительно появляется, однако он не представляет никакой угрозы для здоровья людей. "На заводах стоят фильтры, но, к сожалению, они не справляются. Там нет никаких ядовитых газов – это естественный запах рыбы. Другое дело, что это на самом деле неприятно. Что касается выбросов в море, о чем появляется информация в социальных сетях, то буквально сегодня (10 января – прим.) сотрудники штаба рыбной путины совместно с сотрудниками службы государственной безопасности Абхазии выезжали на рейдовые мероприятия в трех заводах на Маяке. К счастью, я могу сказать, что нарушений в плане выбросов в открытое море обнаружено не было", - отметил председатель Госкомитета по экологии. Квота добычи хамсы была установлена Кабмином 1 декабря в размере 27 тысяч тонн. На заседании правительства 29 декабря министр сельского хозяйства Беслан Джопуа сообщил, что экологи дали разрешение на вылов еще 25 тысяч тонн хамсы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/solomko-o-khamsovoy-putine-nachalas-ochen-udachno-1049530258.html
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абхазия, новости, рыбный промысел в абхазии
абхазия, новости, рыбный промысел в абхазии
Читанава рассказал, как проходит путина в акватории Абхазии
11:25 11.01.2024 (обновлено: 11:32 11.01.2024)
Из установленных квотой 27 тысяч тонн рыбы на сегодняшний день в акватории Абхазии выловлено около 20 тысяч тонн.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik.
Председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава в интервью радио Sputnik
рассказал о том, как проходит путина в акватории Абхазии.
"Из 27 тысяч тонн (согласно установленной квоте – прим.) на сегодняшний день выловлено 20 тысяч тонн рыбы. В прошлом году промысла не было, путина, по большому счету, сорвалась. В этом году промысел идет активными темпами. При ведении промысла не могут не быть допущены определенные нарушения в правилах рыболовства. На сегодняшний день один из основных видов нарушений - это нарушение 500-метровой зоны (от берега - прим.), зарегистрировано только два таких случая", – сказал Савелий Читанава.
Так, несколько дней назад, такое нарушение было выявлено в гагрской акватории. Российские пограничники совместно с инспекторами Госкомитета по экологии его пресекли, после чего сопроводили корабль в сухумский порт, где идет разбирательство. Аналогичное нарушение было зафиксировано в Гудаутском районе, судно также доставлено в Сухум, добавил Читанава.
"Сказать, каким будет наказание, сложно. Это зависит от того, была ли рыба на борту, а об этом будет известно после того, как специалисты проведут работу. Это могут быть штрафные санкции, а может быть как материальное наказание, так и отстранение от промысла на какое-то время – на 24, 48 или 72 часа", - отметил Читанава.
Он также сообщил, что согласно установленным правилам, корабли не могут ловить рыбу в устьях крупных рек Абхазии. На сегодняшний день, по информации Госкомитета по экологии, таких нарушений не было.
Что касается неприятного запаха, на который жалуются некоторые жители республики, то Читанава отметил, что при переработке рыбы специфический запах действительно появляется, однако он не представляет никакой угрозы для здоровья людей.
"На заводах стоят фильтры, но, к сожалению, они не справляются. Там нет никаких ядовитых газов – это естественный запах рыбы. Другое дело, что это на самом деле неприятно. Что касается выбросов в море, о чем появляется информация в социальных сетях, то буквально сегодня (10 января – прим.) сотрудники штаба рыбной путины совместно с сотрудниками службы государственной безопасности Абхазии выезжали на рейдовые мероприятия в трех заводах на Маяке. К счастью, я могу сказать, что нарушений в плане выбросов в открытое море обнаружено не было", - отметил председатель Госкомитета по экологии.
Квота добычи хамсы была установлена Кабмином 1 декабря в размере 27 тысяч тонн. На заседании правительства 29 декабря министр сельского хозяйства Беслан Джопуа сообщил, что экологи дали разрешение на вылов еще 25 тысяч тонн хамсы.