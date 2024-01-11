https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/chitanava-rasskazal-kak-prokhodit-putina-v-akvatorii-abkhazii-1049792678.html

Читанава рассказал, как проходит путина в акватории Абхазии

Читанава рассказал, как проходит путина в акватории Абхазии

Из установленных квотой 27 тысяч тонн рыбы на сегодняшний день в акватории Абхазии выловлено около 20 тысяч тонн. 11.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-11T11:25+0300

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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава в интервью радио Sputnik рассказал о том, как проходит путина в акватории Абхазии. Так, несколько дней назад, такое нарушение было выявлено в гагрской акватории. Российские пограничники совместно с инспекторами Госкомитета по экологии его пресекли, после чего сопроводили корабль в сухумский порт, где идет разбирательство. Аналогичное нарушение было зафиксировано в Гудаутском районе, судно также доставлено в Сухум, добавил Читанава. "Сказать, каким будет наказание, сложно. Это зависит от того, была ли рыба на борту, а об этом будет известно после того, как специалисты проведут работу. Это могут быть штрафные санкции, а может быть как материальное наказание, так и отстранение от промысла на какое-то время – на 24, 48 или 72 часа", - отметил Читанава. Он также сообщил, что согласно установленным правилам, корабли не могут ловить рыбу в устьях крупных рек Абхазии. На сегодняшний день, по информации Госкомитета по экологии, таких нарушений не было. Что касается неприятного запаха, на который жалуются некоторые жители республики, то Читанава отметил, что при переработке рыбы специфический запах действительно появляется, однако он не представляет никакой угрозы для здоровья людей. "На заводах стоят фильтры, но, к сожалению, они не справляются. Там нет никаких ядовитых газов – это естественный запах рыбы. Другое дело, что это на самом деле неприятно. Что касается выбросов в море, о чем появляется информация в социальных сетях, то буквально сегодня (10 января – прим.) сотрудники штаба рыбной путины совместно с сотрудниками службы государственной безопасности Абхазии выезжали на рейдовые мероприятия в трех заводах на Маяке. К счастью, я могу сказать, что нарушений в плане выбросов в открытое море обнаружено не было", - отметил председатель Госкомитета по экологии. Квота добычи хамсы была установлена Кабмином 1 декабря в размере 27 тысяч тонн. На заседании правительства 29 декабря министр сельского хозяйства Беслан Джопуа сообщил, что экологи дали разрешение на вылов еще 25 тысяч тонн хамсы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/solomko-o-khamsovoy-putine-nachalas-ochen-udachno-1049530258.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/kabmin-prinyal-postanovlenie-o-plate-za-polzovanie-vodnymi-bioresursami-1049301077.html

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