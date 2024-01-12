https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/nachalo-novoy-voyny-anglosaksy-opyat-podozhgli-blizhniy-vostok-1049804791.html

Начало новой войны: англосаксы опять подожгли Ближний Восток

Начало новой войны: англосаксы опять подожгли Ближний Восток

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Минувшей ночью США и Великобритания нанесли многочисленные удары по территории Йемена. Официальное объяснение — ответ на атаки... 12.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-12T14:45+0300

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Минувшей ночью США и Великобритания нанесли многочисленные удары по территории Йемена. Официальное объяснение — ответ на атаки боевиков движения "Ансар Алла" на коммерческие суда. О результатах бомбардировок и последствиях — в материале Давида Нармания и Рената Абдуллина для РИА Новости.Цели и средстваОперацию назвали "Страж процветания" (Prosperity Guardian). Ракетный обстрел вели с кораблей, подводных лодок и самолетов. Напрямую задействовали вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании. Поддержку оказали Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды.Командующий Военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич сообщил, что целями были 60 объектов в 16 местах, в том числе командные пункты, склады боеприпасов, пусковые системы, оружейные заводы и радиолокационные системы ПВО. В частности, четыре удара нанесли по военно-воздушной базе Аль-Дайлами в районе международного аэропорта Саны, столицы Йемена. Еще пять — по объектам "Ансар Аллы" в Ходейде (в самом городе и порту). Также бомбардировке подвергся город Таиз в центральной части страны. Били и по военному лагерю Келен восточнее города Саада на севере Йемена.Хуситы пообещали ответить. Еще до этого они предупредили: арабским странам, предоставившим свое воздушное пространство для агрессии, объявят войну. Из всех государств Персидского залива только Оман отказался пропускать американские и британские военные самолеты.Угроза в Красном мореПоводом для ударов послужили нападения хуситов на гражданские суда, следовавшие в Израиль через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море. В движении "Ансар Алла", в свою очередь, это оправдывали поддержкой палестинцев, против которых ЦАХАЛ проводит военную операцию "Железные мечи".Джо Байден заявил, что от 27 атак хуситов пострадали более 50 стран, а 2000 судам пришлось изменить курс, чтобы не подвергать себя опасности. По данным Bloomberg, каждая такая корректировка маршрута обходилась в миллион долларов и 7-10 дней пути. При этом на Красное море приходится 14 процентов мирового морского коммерческого трафика.Во вторник, 9 января, Военно-морские силы США и Великобритании сбили в этом регионе около 20 беспилотников и три ракеты хуситов. Глава Минобороны Британии Грант Шэппс назвал эту атаку самой масштабной.С санкции Совбеза?Вечером в среду Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую нападения хуситов на суда в Красном море. Три поправки, предложенные российской стороной, отклонили. За документ проголосовали США, Великобритания, Франция, Япония, Корея, Эквадор, Гайана, Сьерра-Леоне, Словения, Мальта и Швейцария. Россия, Китай, Алжир и Мозамбик воздержались.Сразу после принятия документа постпред России Василий Небензя указал: так США и их партнеры по коалиции пытаются легитимизировать свои действия против хуситов. "Отмечаем, что третий оперативный параграф не может создать несуществующее право государств на защиту своих судов от атак. Вся деятельность в рамках данного пункта должна осуществляться строго в рамках действующего международного права", — подчеркнул он.Москва уже запросила срочное заседание Совбеза в связи с ударами по Йемену. Однако, как отметил в беседе с РИА Новости директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, это ничего не изменит. США и Великобритания — постоянные члены Совбеза — наложат вето на любую неугодную им резолюцию. Впрочем, от проблем это их не избавит."Незаконные действия"Даже в самих США действия коалиции вызвали неоднозначную реакцию. Так, соратники Байдена по Демократической партии Валери Хауэлл и Ро Кханна из палаты представителей напомнили: президент обязан был согласовать военную операцию с конгрессом.Байден лишь опубликовал заявление: это "четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты и партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам поставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных коммерческих маршрутов в мире". "Я без колебаний предприму дальнейшие меры по защите нашего народа и свободного потока международной торговли, если это необходимо", — заверил он.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвав предпринятые действия "ограниченными, необходимыми и пропорциональными в рамках самообороны".Что дальше?В движении "Ансар Алла" угрожают в ответ "поджечь весь регион". И они на это способны. "У них многолетний опыт гражданской войны и противостояния международной коалиции. Системы бункеров и туннелей развита, хуситы готовы к долгосрочной войне", — отметил Семен Багдасаров."Массированная атака США и Великобритании чревата дальнейшей эскалацией на широком ближневосточном пространстве. Но едва ли боевые действия выйдут за те рамки, которые уже есть. В Йемене многие годы продолжается гражданская война, усугубленная иностранным военным вмешательством, — отмечает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский. — Мы помним, что военная интервенция коалиции во главе с Саудовской Аравией оказалось бесплодной. Это не привело ни к миру, ни к установлению порядка, выгодного Эр-Рияду".Нынешние атаки США и союзников — не первые для Йемена, добавляет эксперт. За последние годы было более 370 ударов, в том числе с использованием БПЛА. Били и по хуситам, и по местным джихадистским группировкам. Так что ничего принципиально нового сейчас не произошло. Проблема в том, что атаки вписываются в более широкий контекст ближневосточных обострений — между Израилем и ХАМАС, "Хезболлой" и т. д. На фоне общей напряженности обмен ударами, очевидно, продолжится.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/posledniy-dovod-blinken-uletel-s-blizhnego-vostoka-v-yemen-poleteli-rakety-1049801494.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/ssha-i-britaniya-nanesli-udar-po-yemenu--1049802165.html

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