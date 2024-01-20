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https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/prazdniki-remonty-i-zarplaty-v-gagrskom-rayone-rasskazali-o-planakh-na-2024-god-1049893098.html
Праздники, ремонты и зарплаты: в Гагрском районе рассказали о планах на 2024 год
Праздники, ремонты и зарплаты: в Гагрском районе рассказали о планах на 2024 год
Главным отличием прошедшего года от предыдущих стало большое количество ремонтно-строительных работ, которые продолжатся и в 2024 году. 20.01.2024, Sputnik Абхазия
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2024-01-20T20:01+0300
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба в эфире радио Sputnik подвела итоги 2023 года и рассказала о том, что еще предстоит сделать.Гунба подчеркнула, что работы охватили почти весь Гагрский район, и большая часть из них затронула и социальную сферу. В пример она привела поэтапный ремонт Гагрской ЦРБ, ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях, строительство спортзала в поселке Бзыбь, дома культуры в селе Лдзаа и столовой в школе.А в 2024 году завершится ремонт здания детского сада по улице Абазгаа в Гагре, продолжатся ремонт детсада по улице Адыгаа, восстановление дома культуры в Пицунде. Что касается села Лдзаа, добавила Гунба, то более 60 жителей, пострадавших в результате стихийных бедствий получили около 11 миллионов рублей в виде финансовой помощи. "Как вы знаете, в 2023 году наш района пережил три разгула стихии. Мы об этом подробно уже несколько раз говорили. Действительно, село Лдзаа среди тех сел, которые сильно пострадали. Здесь большие работы были проведены по восстановлению дорог, по вывозу мусора, оказана помощь пострадавшим семьям," - рассказала она. Также, по словам Ханы Гунба, с 1 января 2024 года за счет средств местного бюджета повысили зарплаты почти тысяче бюджетников. "Я должна отметить, что в 2024 году бюджетникам, которые не подпадают в договор о софинансировании с Российской Федерацией, 971 человеку, было предусмотрено повышение заработной платы за счет местного бюджета. Это более 50 миллионов рублей", - рассказала Гунба. Она уточнила, что в это число входят работники сфер образования, культуры, здравоохранения, а также сотрудники местных администраций.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/bolee-shesti-tysyach-turistov-proveli-novogodnie-prazdniki-v-gagrskom-rayone-1049888936.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/nuzhna-natsionalnaya-strategiya-kak-abkhazii-izbezhat-razrusheniy-ot-stikhii-1049254408.html
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абхазия, новости, гагрский район

Праздники, ремонты и зарплаты: в Гагрском районе рассказали о планах на 2024 год

20:01 20.01.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукГород курорт Гагра
Город курорт Гагра - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Главным отличием прошедшего года от предыдущих стало большое количество ремонтно-строительных работ, которые продолжатся и в 2024 году.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба в эфире радио Sputnik подвела итоги 2023 года и рассказала о том, что еще предстоит сделать.

"Год был непростым, достаточно сложным. Многое, наверное, мы не успели, но, тем не менее, главное, чем отличился этот год для нас – это большой объем ремонтно-строительных работ в районе. Это стало возможным благодаря динамичному увеличению бюджета Гагрского района", - отметила она.

Гунба подчеркнула, что работы охватили почти весь Гагрский район, и большая часть из них затронула и социальную сферу. В пример она привела поэтапный ремонт Гагрской ЦРБ, ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях, строительство спортзала в поселке Бзыбь, дома культуры в селе Лдзаа и столовой в школе.
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А в 2024 году завершится ремонт здания детского сада по улице Абазгаа в Гагре, продолжатся ремонт детсада по улице Адыгаа, восстановление дома культуры в Пицунде.
Что касается села Лдзаа, добавила Гунба, то более 60 жителей, пострадавших в результате стихийных бедствий получили около 11 миллионов рублей в виде финансовой помощи.
"Как вы знаете, в 2023 году наш района пережил три разгула стихии. Мы об этом подробно уже несколько раз говорили. Действительно, село Лдзаа среди тех сел, которые сильно пострадали. Здесь большие работы были проведены по восстановлению дорог, по вывозу мусора, оказана помощь пострадавшим семьям," - рассказала она.
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Также, по словам Ханы Гунба, с 1 января 2024 года за счет средств местного бюджета повысили зарплаты почти тысяче бюджетников.
"
"Я должна отметить, что в 2024 году бюджетникам, которые не подпадают в договор о софинансировании с Российской Федерацией, 971 человеку, было предусмотрено повышение заработной платы за счет местного бюджета. Это более 50 миллионов рублей", - рассказала Гунба.
Она уточнила, что в это число входят работники сфер образования, культуры, здравоохранения, а также сотрудники местных администраций.
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