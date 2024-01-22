https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/nato-idet-na-voynu-1049908681.html

НАТО идет на войну

НАТО идет на войну

Североатлантический альянс на этой неделе начинает длительные военные маневры Steadfast Defender с участием сухопутных и военно-морских сил, чтобы показать... 22.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-22T08:55+0300

2024-01-22T08:55+0300

2024-01-22T08:55+0300

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Учения проведут в Европе, поскольку, как следует из обнародованных высшим военным командованием НАТО установок, именно в Старом Свете расположены те государства, что боятся "нападения России".Под три десятка погибших. Свыше двух десятков раненых. Скажите, а это точно Россия хочет напасть и точно ли наша страна "агрессивна", если в результате длительного обстрела, когда целью становится рынок, погибают русские?Или мы должны согласиться с известным тезисом "мир — это война", перефразировав его: "жертва — это всегда агрессор"?Сегодня вечером по московскому времени на заседании Совбеза ООН, в котором примет участие наш министр иностранных дел Сергей Лавров, будут, разумеется, и те, кто ведет обстрелы по гражданским целям, выбирая в качестве мишеней мирное население. Глава внешнеполитического ведомства даст политическую и военную оценку этому новому эпизоду нашей трагедии.Нам, правда, к подобному, несмотря на вековечные нападения на нас, к гибели своих людей очень трудно привыкнуть. И поэтому, собственно, заявления натовских военных нам говорят многое.Если отвлечься от бравурной статистики, кто, в каком количестве и каким образом принимает участие в натовских маневрах, посмотрев еще и на даты (нынешние учения — крупнейшие за последние сорок лет), то один из выводов напрашивается сразу. Эти "стойкие защитники" (Steadfast Defenders) будут репетировать не как отражать мифическое "нападение России", а как готовить общеевропейцев и весь их набалованный хорошей когда-то жизнью социум к мобилизации и военному положению.Тот же контр-адмирал Роб Бауэр сказал, что "потребуются вода, радио на батарейках и фонарь, чтобы пережить первые 36 часов". Подведомственные в том числе и НАТО общеевропейцы, недовольные (по старой памяти еще) отсутствием "бананов в ассортименте", если и когда из-за забастовок экзотические фрукты не подвезли в ближайший магазин, вообще не поняли, что происходит. Они, такие хорошие, такие ласковые, такие послушные властям, как выяснилось, не более чем "население", которое либо должно будет отправиться в убежище, либо пойдет воевать с Россией.Если капитал мог идти (и идет) на любое преступление ради лишних сотен процентов прибыли, то почему мелкие гуманитарные соображения должны стать где-то там, в коллективном Брюсселе, тормозом, раз на кону им чудится приз в виде "расскассированной", а значит, покоренной России.Пресса, естественно, почуяв изменение вектора военно-политической, касающейся нашей страны, стратегии, немедленно запела свою старую песню. А Bloomberg вообще в редакционном комментарии заявил, что "миру необходимо поражение России".Таков фон сегодняшнего этапа военной кампании против нас.Потерпев поражение в прокси-войне и поняв это, натовские генералы решили готовиться к новому этапу. Да, вначале маневры. Да, вначале где-то в Европе. Но противник назван прямо и открыто — это мы. Наша страна и наше государство.Не требуется большой фантазии, чтобы предположить, какую судьбу нам готовят: страшные кадры происшедшего накануне в Донецке, как и три недели назад в Белгороде, дают нам четкое представление и предупреждение.Выяснять причины и уточнять резоны — даром потраченное время. Расстраиваться по поводу иллюзий нашего общего евроромантизма и вдолбленной не без помощи их пропаганды западоцентричности смысла тоже не имеет.Нам в целом не оставили выбора ни два года назад, когда отказались выслушать наши опасения и отмели наши озабоченности как "неприемлемые", ни сегодня, когда бряцают перед нашим порогом оружием и стучат в нашу дверь бронированным кулаком.Достаточно взглянуть на историческое полотно отношений России и Европы, чтобы понять: наши победы над настоящими (а не придуманными) агрессорами — есть математически измеряемая величина. Которая, разумеется, будет увеличена — рано или поздно — еще на одну цифру.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/fursov-o-tom-kakie-strany-podgosudarstvennye-i-nadgosudarstvennye-sily-vershat-politiku-1049849425.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/baranets-ob-idee-sozdaniya-armii-evrosoyuza-okonchatelno-razvalit-nato-1049786584.html

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