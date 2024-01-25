https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/obvinyaemye-vystupili-v-preniyakh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049957470.html

Обвиняемые выступили в прениях по делу о тройном убийстве в Сухуме

Обвиняемые выступили в прениях по делу о тройном убийстве в Сухуме

Прения сторон по делу тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, завершились в здании СГБ Абхазии 23 января. 25.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-25T18:30+0300

2024-01-25T18:30+0300

2024-01-25T18:30+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

новости

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Sputnik"Фабрикация следствия"В прениях сторон слово было дано подсудимым, сообщает "Абаза-ТВ".Первым выступил обвиняемый Аслан Блабба. Он уверяет суд, что никогда не участвовал в тонировке машины Toyota Mark 2, на которой, по версии обвинения, было совершено убийство. Показания мастера по тонировке Автандила Чолария, который в суде утверждал, что тонировал машину по просьбе Блабба и что после окончания работы он забрал ее, подсудимый назвал враньем. По версии подсудимых, тонирована была белая Audi А4, а не Toyota.Обвиняемый Дато Ахалая также опроверг свое участие в тонировке и покупке Toyota. Он подчеркнул, что его местонахождение, которое было подтверждено данными с базовых станций, не сходится с утверждением, что он был в районе автостоянки.Демур Ахалая считает, что сидит за решеткой лишь из-за того, что два свидетеля посчитали его похожим на того, кто приобретал машину Toyota. Он также считает неправдоподобной версию следствия, что его сожительница Жанна Князева искала врача для обвиняемого Беслана Бганба (который, по версии следствия, был ранен в день убийства – прим.) через свою подругу.По версии следствия, мотивом убийства был конфликт в СИЗО, где по просьбе потерпевших Авидзба и Шамба, были избиты Чкадуа и Бганба. Однако Бганба утверждает, что никакого конфликта, а, следовательно, и мотива не было."Якобы я звонил убитым, угрожал, что убью. В своих показаниях я говорил, это сказка, это невозможно. Сидя в тюрьме, ты ставишь на себе этим крест", – сказал он.Бганба отрицает факт, что в день убийства он был ранен убитым Авидзба. Обвиняемый заявил, что судмедэксперт Бобуа находится в сговоре с прокуратурой.В порядке репликиВ порядке реплики после участия в прениях подсудимых выступила адвокат потерпевших Инга Габилая. Она обратила внимания суда на то, что не все подсудимые давали последовательные показания на предварительном следствии.По ее словам, на стадии расследования Дато Ахалая и Беслан Бганба и вовсе не давали показаний."Показания в суде были абсолютно подогнаны под те неоспоримые факты, озвученные в суде, как будто в жизни всех подсудимых не было более ничего, кроме того, что было прослушано и установлено в суде", – сказала она.Габилая напомнила, что есть видео, на котором Аслан Блабба фактически признается в тонировке Toyota."Моя единственная ошибка была в том, что Эрик попросил тонировать машину, я не могу ему отказать, я не знал, что к чему. Машину я не забирал, клянусь нашей фамилией, я чист", – процитировала слова из видео адвокат.Адвокат Тапагуа заявил, что лично присутствовал при записи этого видео, и Блабба не имел в виду, что участвовал в тонировке конкретно Toyota.На следующем заседании, которое состоится 30 января, подсудимым будет предоставлено право выступить с последним словом. После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/vystuplenie-storony-zaschity-preniya-po--delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-prodolzhilis-1049887535.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/prokuratura-zaprosila-smertnuyu-kazn-dlya-obvinyaemykh-po-delu-o-troynomu-ubiystve-1049565089.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости