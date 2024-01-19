https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/vystuplenie-storony-zaschity-preniya-po--delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-prodolzhilis-1049887535.html

Выступление стороны защиты: прения по делу о тройном убийстве в Сухуме продолжились

Выступление стороны защиты: прения по делу о тройном убийстве в Сухуме продолжились

Прения сторон по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжились в здании СГБ Абхазии в пятницу... 19.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-19T20:15+0300

2024-01-19T20:15+0300

2024-01-19T20:15+0300

абхазия

в абхазии

верховный суд абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikПротиворечия и сомненияАдвокат Эрика Чкадуа Сергей Чакрян, представляющий интересы Эрика Чкадуа в своей речи заявил, что, изучив материалы дела, "глубоко убежден в невиновности и непричастности к преступлению" его подзащитного. По его мнению, обвинение не представило ни одного доказательства, которое бы не вызвало сомнений у защиты.Чакрян считает, что показания свидетеля Рустама Шамба показывают, что он мало знаком с Чкадуа, что не мешает ему утверждать, что он узнал его на месте преступления "по цвету глаз". Эти показания, по мнению адвоката, недостоверны.Не вызывают доверия у адвоката и показания Дамея Авидзба, который в суде утверждал, что был вблизи места убийства и успел запомнить номера машины, на которой уезжали обвиняемые. Чакрян напомнил, что он на предварительном следствии о таком важном факте не упомянул и не назвал автономера.Адвокат попросил суд вынести в отношении Чкадуа оправдательный приговор.Несуществующая бандаАдвокат братьев Ахалая и Беслана Бганба Автандил Чкадуа обратил внимание на то, что 19 ноября 2019 года спустя два часа после убийства у руководства МВД появилась версия, что преступление было совершено из мести. Позже подсудимых обвинили в создании банды.Следствие, отметил Чкадуа, делает акцент на противостоянии сухумского и гудаутского "воровского клана", к которому были причастны обвиняемые и убитые. Однако, по словам защитника, следствие не представило версий, какие именно сферы влияния делили "воры в законе".По словам Автандила Чкадуа, в суде ни один свидетель не рассказал, из-за чего произошла драка в СИЗО, в которой, по версии следствия, неустановленными лицами по просьбе Шамба и Авидзба, были избиты Чкадуа и Бганба. В момент драки, утверждает защитник, обвиняемые и вовсе находились в медсанчасти.Чкадуа считает, что в суде не нашла подвтерждения и теория о том, что в ходе перестрелки был ранен Беслан Бганба. Он напомнил, что его подзащитный с первых дней просил назначить независимую экспертизу, так как был уверен, что на нем нет следов ранения.Резюмируя все аргументы, Чкадуа попросил суд оправдать его подзащитных, а тот факт, что в момент задержания Демур Ахалая был вооружен оставить на усмотрение суда.Противоречивые обстоятельстваАдвокат Марина Тания, представляющая в суде Эрика Чкадуа, Беслана Бганба и Аслана Блабба заявила, что следствие изначально расследовало дело односторонне и предвзято. Орган расследования, по ее мнению, был прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, а один из гособвинителей был ближайшим другом Авидзба и Шамба, которые имели статус "воров в законе".Ярковыраженное желание стороны гособвинения выразить желаемое за действительное – так Тания охарактеризовала выступление гособвинения.Говоря об автомобиле, адвокату показалось нелогичным, что обвиняемые приобрели машину, на которой они якобы собирались совершить преступление, у сотрудника милиции, а свидетелем покупки также были силовики.На месте происшествия, напомнила Тания, была найдена кровь и проведена экспертиза, по результатам которой выяснилась, что она не принадлежала никому из потерпевших и обвиняемых. Соответственно, считает адвокат, нет оснований предполагать, что Бганба был ранен на месте преступления.Марина Тания напомнила, что под столом, где сидели Шамба и Авидзба были обнаружены шесть гильз. Адвокат уверяет, что, если бы Авидзба, как утверждает следствие, выстрелил в Бганба, гильзы не могли оказаться в одной куче под столом."Очень большая ответственность лежит нас вас. У меня нет никаких сомнений, что вы примите обоснованный, объективный, справедливый приговор", - обратилась Тания к суду и потребовала оправдать ее подзащитных по факту убийства.Следующее заседание, в которых в прениях выступят обвиняемые, состоится 23 января.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/storona-poterpevshikh-vystupila-na-preniyakh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049623715.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/gosobvinenie-predstavilo-v-sude-vozmozhnyy-motiv-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1038945576.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/zaschita-vystupila-v-preniyakh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049854965.html

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абхазия, верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума