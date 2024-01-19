https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/vystuplenie-storony-zaschity-preniya-po--delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-prodolzhilis-1049887535.html
Выступление стороны защиты: прения по делу о тройном убийстве в Сухуме продолжились
Выступление стороны защиты: прения по делу о тройном убийстве в Сухуме продолжились
Прения сторон по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжились в здании СГБ Абхазии в пятницу... 19.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-19T20:15+0300
2024-01-19T20:15+0300
2024-01-19T20:15+0300
абхазия
в абхазии
верховный суд абхазии
дело о тройном убийстве на набережной сухума
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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikПротиворечия и сомненияАдвокат Эрика Чкадуа Сергей Чакрян, представляющий интересы Эрика Чкадуа в своей речи заявил, что, изучив материалы дела, "глубоко убежден в невиновности и непричастности к преступлению" его подзащитного. По его мнению, обвинение не представило ни одного доказательства, которое бы не вызвало сомнений у защиты.Чакрян считает, что показания свидетеля Рустама Шамба показывают, что он мало знаком с Чкадуа, что не мешает ему утверждать, что он узнал его на месте преступления "по цвету глаз". Эти показания, по мнению адвоката, недостоверны.Не вызывают доверия у адвоката и показания Дамея Авидзба, который в суде утверждал, что был вблизи места убийства и успел запомнить номера машины, на которой уезжали обвиняемые. Чакрян напомнил, что он на предварительном следствии о таком важном факте не упомянул и не назвал автономера.Адвокат попросил суд вынести в отношении Чкадуа оправдательный приговор.Несуществующая бандаАдвокат братьев Ахалая и Беслана Бганба Автандил Чкадуа обратил внимание на то, что 19 ноября 2019 года спустя два часа после убийства у руководства МВД появилась версия, что преступление было совершено из мести. Позже подсудимых обвинили в создании банды.Следствие, отметил Чкадуа, делает акцент на противостоянии сухумского и гудаутского "воровского клана", к которому были причастны обвиняемые и убитые. Однако, по словам защитника, следствие не представило версий, какие именно сферы влияния делили "воры в законе".По словам Автандила Чкадуа, в суде ни один свидетель не рассказал, из-за чего произошла драка в СИЗО, в которой, по версии следствия, неустановленными лицами по просьбе Шамба и Авидзба, были избиты Чкадуа и Бганба. В момент драки, утверждает защитник, обвиняемые и вовсе находились в медсанчасти.Чкадуа считает, что в суде не нашла подвтерждения и теория о том, что в ходе перестрелки был ранен Беслан Бганба. Он напомнил, что его подзащитный с первых дней просил назначить независимую экспертизу, так как был уверен, что на нем нет следов ранения.Резюмируя все аргументы, Чкадуа попросил суд оправдать его подзащитных, а тот факт, что в момент задержания Демур Ахалая был вооружен оставить на усмотрение суда.Противоречивые обстоятельстваАдвокат Марина Тания, представляющая в суде Эрика Чкадуа, Беслана Бганба и Аслана Блабба заявила, что следствие изначально расследовало дело односторонне и предвзято. Орган расследования, по ее мнению, был прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, а один из гособвинителей был ближайшим другом Авидзба и Шамба, которые имели статус "воров в законе".Ярковыраженное желание стороны гособвинения выразить желаемое за действительное – так Тания охарактеризовала выступление гособвинения.Говоря об автомобиле, адвокату показалось нелогичным, что обвиняемые приобрели машину, на которой они якобы собирались совершить преступление, у сотрудника милиции, а свидетелем покупки также были силовики.На месте происшествия, напомнила Тания, была найдена кровь и проведена экспертиза, по результатам которой выяснилась, что она не принадлежала никому из потерпевших и обвиняемых. Соответственно, считает адвокат, нет оснований предполагать, что Бганба был ранен на месте преступления.Марина Тания напомнила, что под столом, где сидели Шамба и Авидзба были обнаружены шесть гильз. Адвокат уверяет, что, если бы Авидзба, как утверждает следствие, выстрелил в Бганба, гильзы не могли оказаться в одной куче под столом."Очень большая ответственность лежит нас вас. У меня нет никаких сомнений, что вы примите обоснованный, объективный, справедливый приговор", - обратилась Тания к суду и потребовала оправдать ее подзащитных по факту убийства.Следующее заседание, в которых в прениях выступят обвиняемые, состоится 23 января.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/storona-poterpevshikh-vystupila-na-preniyakh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049623715.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220503/gosobvinenie-predstavilo-v-sude-vozmozhnyy-motiv-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1038945576.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/zaschita-vystupila-v-preniyakh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049854965.html
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абхазия, верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума
абхазия, верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума
Выступление стороны защиты: прения по делу о тройном убийстве в Сухуме продолжились
Прения сторон по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжились в здании СГБ Абхазии в пятницу, 19 января.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.
Адвокат Эрика Чкадуа Сергей Чакрян, представляющий интересы Эрика Чкадуа в своей речи заявил, что, изучив материалы дела, "глубоко убежден в невиновности и непричастности к преступлению" его подзащитного. По его мнению, обвинение не представило ни одного доказательства, которое бы не вызвало сомнений у защиты.
Чакрян считает, что показания свидетеля Рустама Шамба показывают, что он мало знаком с Чкадуа, что не мешает ему утверждать, что он узнал его на месте преступления "по цвету глаз". Эти показания, по мнению адвоката, недостоверны.
Не вызывают доверия у адвоката и показания Дамея Авидзба, который в суде утверждал, что был вблизи места убийства и успел запомнить номера машины, на которой уезжали обвиняемые. Чакрян напомнил, что он на предварительном следствии о таком важном факте не упомянул и не назвал автономера.
Адвокат попросил суд вынести в отношении Чкадуа оправдательный приговор.
Адвокат братьев Ахалая и Беслана Бганба Автандил Чкадуа обратил внимание на то, что 19 ноября 2019 года спустя два часа после убийства у руководства МВД появилась версия, что преступление было совершено из мести. Позже подсудимых обвинили в создании банды.
Главная цель создания банды – корысть, считает Чкадуа, но никак не месть. Он отметил, что в так называемой банде, которая якобы должна была мстить, собрались совершенно посторонние друг другу люди. Адвокат считает, что банда была искусственно создана следствием, "чтобы скрепить их вместе".
Следствие, отметил Чкадуа, делает акцент на противостоянии сухумского и гудаутского "воровского клана", к которому были причастны обвиняемые и убитые. Однако, по словам защитника, следствие не представило версий, какие именно сферы влияния делили "воры в законе".
По словам Автандила Чкадуа, в суде ни один свидетель не рассказал, из-за чего произошла драка в СИЗО, в которой, по версии следствия, неустановленными лицами по просьбе Шамба и Авидзба, были избиты Чкадуа и Бганба. В момент драки, утверждает защитник, обвиняемые и вовсе находились в медсанчасти.
Чкадуа считает, что в суде не нашла подвтерждения и теория о том, что в ходе перестрелки был ранен Беслан Бганба. Он напомнил, что его подзащитный с первых дней просил назначить независимую экспертизу, так как был уверен, что на нем нет следов ранения.
Резюмируя все аргументы, Чкадуа попросил суд оправдать его подзащитных, а тот факт, что в момент задержания Демур Ахалая был вооружен оставить на усмотрение суда.
Противоречивые обстоятельства
Адвокат Марина Тания, представляющая в суде Эрика Чкадуа, Беслана Бганба и Аслана Блабба заявила, что следствие изначально расследовало дело односторонне и предвзято. Орган расследования, по ее мнению, был прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, а один из гособвинителей был ближайшим другом Авидзба и Шамба, которые имели статус "воров в законе".
Ярковыраженное желание стороны гособвинения выразить желаемое за действительное – так Тания охарактеризовала выступление гособвинения.
Адвокат также обратила внимание на показания Дамея Авидзба. Она напомнила, что он близкий родственник потерпевших. К тому же, по мнению Тания, следствие должно было провести ситуативную экспертизу и понять, мог ли свидетель из того места, где он находился, увидеть номера машины.
Говоря об автомобиле, адвокату показалось нелогичным, что обвиняемые приобрели машину, на которой они якобы собирались совершить преступление, у сотрудника милиции, а свидетелем покупки также были силовики.
На месте происшествия, напомнила Тания, была найдена кровь и проведена экспертиза, по результатам которой выяснилась, что она не принадлежала никому из потерпевших и обвиняемых. Соответственно, считает адвокат, нет оснований предполагать, что Бганба был ранен на месте преступления.
Марина Тания напомнила, что под столом, где сидели Шамба и Авидзба были обнаружены шесть гильз. Адвокат уверяет, что, если бы Авидзба, как утверждает следствие, выстрелил в Бганба, гильзы не могли оказаться в одной куче под столом.
"Очень большая ответственность лежит нас вас. У меня нет никаких сомнений, что вы примите обоснованный, объективный, справедливый приговор", - обратилась Тания к суду и потребовала оправдать ее подзащитных по факту убийства.
Следующее заседание, в которых в прениях выступят обвиняемые, состоится 23 января.