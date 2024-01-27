https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/bokserskiy-zal-otremontirovali-v-detsko-yunosheskoy-shkole-v-sukhume----1049982477.html

Боксерский зал отремонтировали в детско-юношеской школе в Сухуме

Боксерский зал отремонтировали в детско-юношеской школе в Сухуме

Республиканская детско-юношеская спортивная школа бокса, борьбы и тяжелой атлетики существует с 1953 года - сегодня она относится к министерству просвещения... 27.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-27T16:00+0300

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксерский зал отремонтировали в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания. Он отметил, что в боксерском зале заменили полы, заштукатурили стены, покрасили потолок, проделанной работой остались довольны все - дети и их родители, а также тренеры. Ремонт и закупка спортивного инвентаря обошлись Минпросвещения в три миллиона 750 тысяч рублей. "Я благодарю всех, кто принимал участие в восстановлении зала, такого ремонта здесь не было и сегодня дети занимаются с большим удовольствием. Есть отопление, кондиционеры поставили, сделали раздевалку, душевую, тренерскую сделали, отремонтировали холл, в дальнейшем мы украсим стендами наших великих спортсменов, которые в свое время были выходцами этого зала и показали мировой результат", - заметил Лакоя. Президент Федерации профессионального бокса Алик Карди-оглы тренирует в спортшколе подрастающее поколение спортсменов. По его словам, в зале создали хорошие условия для проведения занятий, которые проходят с 10:00 до 21:00. Директор спортшколы Даур Лакоя в свою очередь подчеркнул, что в Сухуме есть только два зала бокса, второй также находится в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания. Восстановительные работы провели и во втором зале, там разобрали старое деревянное покрытие пола и залили бетоном, отштукатурили и покрасили стены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/konstantin-akhba-zavoeval-serebro-na-turnire-po-boksu-v-peterburge-1048839667.html

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