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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/bokserskiy-zal-otremontirovali-v-detsko-yunosheskoy-shkole-v-sukhume----1049982477.html
Боксерский зал отремонтировали в детско-юношеской школе в Сухуме
Боксерский зал отремонтировали в детско-юношеской школе в Сухуме
Республиканская детско-юношеская спортивная школа бокса, борьбы и тяжелой атлетики существует с 1953 года - сегодня она относится к министерству просвещения... 27.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-27T16:00+0300
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксерский зал отремонтировали в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания. Он отметил, что в боксерском зале заменили полы, заштукатурили стены, покрасили потолок, проделанной работой остались довольны все - дети и их родители, а также тренеры. Ремонт и закупка спортивного инвентаря обошлись Минпросвещения в три миллиона 750 тысяч рублей. "Я благодарю всех, кто принимал участие в восстановлении зала, такого ремонта здесь не было и сегодня дети занимаются с большим удовольствием. Есть отопление, кондиционеры поставили, сделали раздевалку, душевую, тренерскую сделали, отремонтировали холл, в дальнейшем мы украсим стендами наших великих спортсменов, которые в свое время были выходцами этого зала и показали мировой результат", - заметил Лакоя. Президент Федерации профессионального бокса Алик Карди-оглы тренирует в спортшколе подрастающее поколение спортсменов. По его словам, в зале создали хорошие условия для проведения занятий, которые проходят с 10:00 до 21:00. Директор спортшколы Даур Лакоя в свою очередь подчеркнул, что в Сухуме есть только два зала бокса, второй также находится в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания. Восстановительные работы провели и во втором зале, там разобрали старое деревянное покрытие пола и залили бетоном, отштукатурили и покрасили стены.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/konstantin-akhba-zavoeval-serebro-na-turnire-po-boksu-v-peterburge-1048839667.html
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бокс, абхазия, спорт, дети
бокс, абхазия, спорт, дети

Боксерский зал отремонтировали в детско-юношеской школе в Сухуме

16:00 27.01.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукШкола бокса и борьбы
Школа бокса и борьбы - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Республиканская детско-юношеская спортивная школа бокса, борьбы и тяжелой атлетики существует с 1953 года - сегодня она относится к министерству просвещения Абхазии.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксерский зал отремонтировали в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания.

"Мы еще официального открытия не делали, но дети с августа по декабрь не тренировались в этом зале, мы распределили их по другим группам. На сегодняшний день зал уже готов для тренировок и сегодня спортсмены и тренеры возобновили работу в зале", - сказал директор школы Даур Лакоя.

Он отметил, что в боксерском зале заменили полы, заштукатурили стены, покрасили потолок, проделанной работой остались довольны все - дети и их родители, а также тренеры.
© Sputnik / Томас ТхайцукШкола бокса и борьбы
Школа бокса и борьбы - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Школа бокса и борьбы
© Sputnik / Томас ТхайцукШкола бокса и борьбы
Школа бокса и борьбы - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Школа бокса и борьбы
© Sputnik / Томас ТхайцукШкола бокса и борьбы
Школа бокса и борьбы - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Школа бокса и борьбы
© Sputnik / Томас ТхайцукАлик Карди-оглы
Алик Карди-оглы - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Алик Карди-оглы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Школа бокса и борьбы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Школа бокса и борьбы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Школа бокса и борьбы
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Алик Карди-оглы
Ремонт и закупка спортивного инвентаря обошлись Минпросвещения в три миллиона 750 тысяч рублей.
"Я благодарю всех, кто принимал участие в восстановлении зала, такого ремонта здесь не было и сегодня дети занимаются с большим удовольствием. Есть отопление, кондиционеры поставили, сделали раздевалку, душевую, тренерскую сделали, отремонтировали холл, в дальнейшем мы украсим стендами наших великих спортсменов, которые в свое время были выходцами этого зала и показали мировой результат", - заметил Лакоя.
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Президент Федерации профессионального бокса Алик Карди-оглы тренирует в спортшколе подрастающее поколение спортсменов. По его словам, в зале создали хорошие условия для проведения занятий, которые проходят с 10:00 до 21:00.
"В спортивной школе четыре группы по 25-30 человек, работают на постоянной основе шесть тренеров. Условия тренировок ощутимо улучшились, так как есть раздевалка, душевые, вода горячая есть, у тренеров появилась своя тренерская, ринг обновился, снаряды, груши боксерские добавились. Тут занимаются все возраста, от младших юношей, до старших, в нашем зале очень много талантливых ребят, победителей международных турниров, победители турниров в Абхазии. Мы надеемся, что с такими условиями мы и дальше будем продолжать нашу боксерскую традицию", - сказал Карди-оглы.
Директор спортшколы Даур Лакоя в свою очередь подчеркнул, что в Сухуме есть только два зала бокса, второй также находится в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания.
Восстановительные работы провели и во втором зале, там разобрали старое деревянное покрытие пола и залили бетоном, отштукатурили и покрасили стены.
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