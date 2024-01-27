Боксерский зал отремонтировали в детско-юношеской школе в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукШкола бокса и борьбы
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Республиканская детско-юношеская спортивная школа бокса, борьбы и тяжелой атлетики существует с 1953 года - сегодня она относится к министерству просвещения Абхазии.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксерский зал отремонтировали в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания.
"Мы еще официального открытия не делали, но дети с августа по декабрь не тренировались в этом зале, мы распределили их по другим группам. На сегодняшний день зал уже готов для тренировок и сегодня спортсмены и тренеры возобновили работу в зале", - сказал директор школы Даур Лакоя.
Он отметил, что в боксерском зале заменили полы, заштукатурили стены, покрасили потолок, проделанной работой остались довольны все - дети и их родители, а также тренеры.
© Sputnik / Томас ТхайцукШкола бокса и борьбы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Школа бокса и борьбы
© Sputnik / Томас ТхайцукШкола бокса и борьбы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Школа бокса и борьбы
© Sputnik / Томас ТхайцукШкола бокса и борьбы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Школа бокса и борьбы
© Sputnik / Томас ТхайцукАлик Карди-оглы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Алик Карди-оглы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Школа бокса и борьбы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Школа бокса и борьбы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Школа бокса и борьбы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Алик Карди-оглы
Ремонт и закупка спортивного инвентаря обошлись Минпросвещения в три миллиона 750 тысяч рублей.
"Я благодарю всех, кто принимал участие в восстановлении зала, такого ремонта здесь не было и сегодня дети занимаются с большим удовольствием. Есть отопление, кондиционеры поставили, сделали раздевалку, душевую, тренерскую сделали, отремонтировали холл, в дальнейшем мы украсим стендами наших великих спортсменов, которые в свое время были выходцами этого зала и показали мировой результат", - заметил Лакоя.
29 октября 2023, 13:43
Президент Федерации профессионального бокса Алик Карди-оглы тренирует в спортшколе подрастающее поколение спортсменов. По его словам, в зале создали хорошие условия для проведения занятий, которые проходят с 10:00 до 21:00.
"В спортивной школе четыре группы по 25-30 человек, работают на постоянной основе шесть тренеров. Условия тренировок ощутимо улучшились, так как есть раздевалка, душевые, вода горячая есть, у тренеров появилась своя тренерская, ринг обновился, снаряды, груши боксерские добавились. Тут занимаются все возраста, от младших юношей, до старших, в нашем зале очень много талантливых ребят, победителей международных турниров, победители турниров в Абхазии. Мы надеемся, что с такими условиями мы и дальше будем продолжать нашу боксерскую традицию", - сказал Карди-оглы.
Директор спортшколы Даур Лакоя в свою очередь подчеркнул, что в Сухуме есть только два зала бокса, второй также находится в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания.
Восстановительные работы провели и во втором зале, там разобрали старое деревянное покрытие пола и залили бетоном, отштукатурили и покрасили стены.