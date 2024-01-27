https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/putin-i-lukashenko-otkryli-memorial-v-pamyat-o-zhertvakh-genotsida-1049987784.html

Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида

Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о... 27.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-27T17:45+0300

2024-01-27T17:45+0300

2024-01-27T18:20+0300

владимир путин

александр лукашенко

россия

ссср

блокада

блокада ленинграда

ленинград

вов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/1b/1049987614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4ae29578d8a4384a018e8a3bde0745b.jpg

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о гражданах Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости.Выступая на открытии комплекса, Путин заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности, они были совершены не на полях сражений, а стали карательными акциями.Территорию Гатчинского района, где возвели мемориал, выбрали не случайно: в годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.В 2022 году проект комплекса скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина одобрили ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей, а также члены Российской Академии художеств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/bylo-dva-varianta-kak-sovetskie-voyska-spasali-leningrad-1049974300.html

россия

ленинград

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, александр лукашенко, россия, ссср, блокада, блокада ленинграда, ленинград, вов