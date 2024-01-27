https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/putin-i-lukashenko-otkryli-memorial-v-pamyat-o-zhertvakh-genotsida-1049987784.html
Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида
Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о... 27.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-27T17:45+0300
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о гражданах Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости.Выступая на открытии комплекса, Путин заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности, они были совершены не на полях сражений, а стали карательными акциями.Территорию Гатчинского района, где возвели мемориал, выбрали не случайно: в годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.В 2022 году проект комплекса скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина одобрили ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей, а также члены Российской Академии художеств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/bylo-dva-varianta-kak-sovetskie-voyska-spasali-leningrad-1049974300.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, ссср, блокада, блокада ленинграда, ленинград, вов
владимир путин, александр лукашенко, россия, ссср, блокада, блокада ленинграда, ленинград, вов
СУХУМ, 27 янв - Sputnik.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о гражданах Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости.
Открытие памятника приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На церемонии присутствуют политики, общественные деятели, а также 80 участников слета "Внуки Победы. Ленинград" — потомки жителей города, военных, участвовавших в снятии блокады, а также добровольцы, сохраняющие историю подвига героев.
Выступая на открытии комплекса, Путин заявил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности, они были совершены не на полях сражений, а стали карательными акциями.
Территорию Гатчинского района, где возвели мемориал, выбрали не случайно: в годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.
В 2022 году проект комплекса скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина одобрили ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей, а также члены Российской Академии художеств.