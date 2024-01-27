https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/v-abkhazii-proshli-meropriyatiya-posvyaschennye-osvobozhdeniyu-leningrada-ot-blokady-1049987932.html

В Абхазии прошли мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от блокады

В Абхазии прошли мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от блокады

В этот день 80 лет назад в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советских войск немецко-фашистские войска под... 27.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-27T19:35+0300

2024-01-27T19:35+0300

2024-01-27T19:35+0300

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Мероприятие, посвященное 80-летию освобождения Ленинграда от немецкой блокады, прошло в доме культуры города Гал в субботу, 27 января.Утром, 27 января, у памятника ветеранам Великой Отечественной войны состоялось возложение цветов.В памятных мероприятиях приняли участие руководство района, представители посольства России в Абхазии, Россотрудничества, а также общественность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/putin-nazval-blokadu-leningrada-bespretsedentnoy-po-zhestokosti-1049987490.html

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