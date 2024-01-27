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В Абхазии прошли мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от блокады
В Абхазии прошли мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от блокады
В этот день 80 лет назад в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советских войск немецко-фашистские войска под... 27.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-27T19:35+0300
2024-01-27T19:35+0300
2024-01-27T19:35+0300
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Мероприятие, посвященное 80-летию освобождения Ленинграда от немецкой блокады, прошло в доме культуры города Гал в субботу, 27 января.Утром, 27 января, у памятника ветеранам Великой Отечественной войны состоялось возложение цветов.В памятных мероприятиях приняли участие руководство района, представители посольства России в Абхазии, Россотрудничества, а также общественность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/putin-nazval-blokadu-leningrada-bespretsedentnoy-po-zhestokosti-1049987490.html
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вов, гал, абхазия, блокада ленинграда, ленинград, история
вов, гал, абхазия, блокада ленинграда, ленинград, история
В Абхазии прошли мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от блокады
В этот день 80 лет назад в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советских войск немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города - снята.
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Мероприятие, посвященное 80-летию освобождения Ленинграда от немецкой блокады, прошло в доме культуры города Гал в субботу, 27 января.
Утром, 27 января, у памятника ветеранам Великой Отечественной войны состоялось возложение цветов.
По словам заместителя главы администрации Даура Кове, впервые в районе прошли памятные мероприятиях о тех страшных и героических временах.
В памятных мероприятиях приняли участие руководство района, представители посольства России в Абхазии, Россотрудничества, а также общественность.