https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/blokadnitsa-iz-abkhazii-prinyala-uchastie-v-pamyatnykh-meropriyatiyakh-v-peterburge-1049992104.html

Блокадница из Абхазии приняла участие в памятных мероприятиях в Петербурге

Блокадница из Абхазии приняла участие в памятных мероприятиях в Петербурге

27 января 2024 года Санкт-Петербург отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. 28.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-28T17:33+0300

2024-01-28T17:33+0300

2024-01-28T17:33+0300

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Единственная блокадница из Абхазии Нона Мол-оглы приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда."Я впервые посетила Пискаревское кладбище, это очень трогательно, потому что столько похоронено наших ленинградцев. Надо было еще на экскурсию идти в Исаакиевский собор, но я его еще раньше посещала, когда была помоложе. Я отказалась, потому что такое впечатление сразу откинуть невозможно, тяжелое впечатление, до сих пор тяжелое", - сказала она.По словам Ноны Мол-оглы, когда Ленинград оказался в блокаде, ей не было еще и пяти лет. Ее отец пропал во время войны, семье пришлось пустить дом на дрова, а в 1943 году из-за угрозы лишиться продуктовых карточек они были вынуждены уехать через Ладожское озеро."Мы все время были холодные и голодные. Сейчас люди специально едят для диеты крапиву, лебеду, а тогда нам больше нечего было есть, мы эти ростки специально искали, чтобы сделать из них щи и котлеты. И когда услышишь запах, что кто-то готовит, а у тебя ничего нет... Крошечки хлеба собирали. Тяжело, не хочется вспоминать", - поделилась она.Мол-оглы добавила, что для нее большая радость - принимать участие в подобных мероприятиях и пожелала мира всему миру.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни" – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год.Памятные мероприятия прошли в северной столице 27 января. На них были приглашены 50 жителей блокадного Ленинграда из более чем десяти стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/putin-nazval-blokadu-leningrada-bespretsedentnoy-po-zhestokosti-1049987490.html

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