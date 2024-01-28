https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/blokadnitsa-iz-abkhazii-prinyala-uchastie-v-pamyatnykh-meropriyatiyakh-v-peterburge-1049992104.html
Блокадница из Абхазии приняла участие в памятных мероприятиях в Петербурге
Блокадница из Абхазии приняла участие в памятных мероприятиях в Петербурге
27 января 2024 года Санкт-Петербург отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. 28.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-28T17:33+0300
2024-01-28T17:33+0300
2024-01-28T17:33+0300
новости
абхазия
россия
великая отечественная война
блокада ленинграда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/1c/1049990969_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58a4e217e4b33f9cc54cccbf9deba85a.jpg
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Единственная блокадница из Абхазии Нона Мол-оглы приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда."Я впервые посетила Пискаревское кладбище, это очень трогательно, потому что столько похоронено наших ленинградцев. Надо было еще на экскурсию идти в Исаакиевский собор, но я его еще раньше посещала, когда была помоложе. Я отказалась, потому что такое впечатление сразу откинуть невозможно, тяжелое впечатление, до сих пор тяжелое", - сказала она.По словам Ноны Мол-оглы, когда Ленинград оказался в блокаде, ей не было еще и пяти лет. Ее отец пропал во время войны, семье пришлось пустить дом на дрова, а в 1943 году из-за угрозы лишиться продуктовых карточек они были вынуждены уехать через Ладожское озеро."Мы все время были холодные и голодные. Сейчас люди специально едят для диеты крапиву, лебеду, а тогда нам больше нечего было есть, мы эти ростки специально искали, чтобы сделать из них щи и котлеты. И когда услышишь запах, что кто-то готовит, а у тебя ничего нет... Крошечки хлеба собирали. Тяжело, не хочется вспоминать", - поделилась она.Мол-оглы добавила, что для нее большая радость - принимать участие в подобных мероприятиях и пожелала мира всему миру.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни" – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год.Памятные мероприятия прошли в северной столице 27 января. На них были приглашены 50 жителей блокадного Ленинграда из более чем десяти стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/putin-nazval-blokadu-leningrada-bespretsedentnoy-po-zhestokosti-1049987490.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/1c/1049990969_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eb51f931afcf208d6521afd1c841ee7d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия, россия, великая отечественная война, блокада ленинграда
новости, абхазия, россия, великая отечественная война, блокада ленинграда
Блокадница из Абхазии приняла участие в памятных мероприятиях в Петербурге
27 января 2024 года Санкт-Петербург отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Единственная блокадница из Абхазии Нона Мол-оглы приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда.
Для гостей - жителей блокадного города, сейчас живущих в странах ближнего и дальнего зарубежья, была организована культурная программа. Мол-оглы поделилась своими впечатлениями от похода на Пискаревское кладбище - одно из мест массового захоронения жертв блокады.
"Я впервые посетила Пискаревское кладбище, это очень трогательно, потому что столько похоронено наших ленинградцев. Надо было еще на экскурсию идти в Исаакиевский собор, но я его еще раньше посещала, когда была помоложе. Я отказалась, потому что такое впечатление сразу откинуть невозможно, тяжелое впечатление, до сих пор тяжелое", - сказала она.
По словам Ноны Мол-оглы, когда Ленинград оказался в блокаде, ей не было еще и пяти лет. Ее отец пропал во время войны, семье пришлось пустить дом на дрова, а в 1943 году из-за угрозы лишиться продуктовых карточек они были вынуждены уехать через Ладожское озеро.
"Мы все время были холодные и голодные. Сейчас люди специально едят для диеты крапиву, лебеду, а тогда нам больше нечего было есть, мы эти ростки специально искали, чтобы сделать из них щи и котлеты. И когда услышишь запах, что кто-то готовит, а у тебя ничего нет... Крошечки хлеба собирали. Тяжело, не хочется вспоминать", - поделилась она.
Мол-оглы добавила, что для нее большая радость - принимать участие в подобных мероприятиях и пожелала мира всему миру.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни" – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Памятные мероприятия прошли в северной столице 27 января. На них были приглашены 50 жителей блокадного Ленинграда из более чем десяти стран.