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Один за всех: как живет секция юных "мушкетеров" в Сухуме

Один за всех: как живет секция юных "мушкетеров" в Сухуме

В Абхазии традиционно развиваются различные виды спорта, среди которых есть и фехтование. Как занимаются юные "мушкетеры", насколько фехтование популярно среди... 28.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-28T18:45+0300

2024-01-28T18:45+0300

2024-01-28T18:45+0300

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В секции фехтования тренируется 16 человек, спортсмены участвуют в турнирах как внутри республики, так и за ее пределами.Бадрак Авидзба, SputnikСкрестить шпагиО создании секции по фехтованию при Сухумской детско-юношеской спортивной школе №1 говорили давно, однако осуществить замысел удалось не сразу - занятия с первыми учениками начались в ноябре 2022 года. Как рассказал тренер Павел Коршунов, секцию открыли при поддержке Госкомспорта - справиться своими силами было нереально, так как это связано с немалыми затратами на спортивное обмундирование и шпаги.Он добавил, что секция по фехтованию уже седьмой год функционирует и в Гагре, но тренировки там проходят с использованием не шпаг, как в Сухуме, а сабель."Сегодня у нас есть только борьба, футбол, баскетбол, волейбол, а фехтование - тоже олимпийский вид спорта. Поэтому очень хочется, чтобы ребята его знали и занимались фехтованием. Поначалу люди даже спрашивали: "А что это такое?", - рассказал Коршунов.В секции по фехтованию сегодня насчитывается 16 человек, занятия проходят три раза в неделю и длятся полтора часа. Туда принимают детей от 10 лет. При этом тренеры решили не устанавливать верхнего возрастного предела для учеников, поскольку занятия фехтованием развивают физику и реакцию человека в любом возрасте. Некоторые ходят сюда не для достижения спортивных результатов, а просто для поддержания формы."Предельного возраста тут нет - люди могут ходить для себя, точно так же как ходят в фитнес. Они могут заниматься здесь, поэтому, желающие, пожалуйста, приходите, будем заниматься, никаких проблем", - сказал тренер.Первые достиженияНесмотря на то, что секция по фехтованию существует не так давно, спортсмены уже выезжали за пределы республики, участвовали в турнирах и добивались хороших результатов - выигрывали медали различного достоинства.Тренер отмечает, что помимо спортивной составляющей, фехтование полезно для здоровья."Каждый любит свой вид спорта. Согласно исследованиям ученых, фехтование развивает мышцы, моторику. У нас все идет от природы, просто это нужно пустить в правильное русло. Фехтование развивает хорошие навыки - это реакция, внимательность, оно развивает мысли", - сказал он.Мария Гамисония увидела объявление о наборе в секцию по фехтованию полгода назад. Придя с сестрой в детско-спортивную школу и посмотрев, как тренируются ее сверстники, она решила записаться сама.Другой "мушкетер" Давид Ардзинба раньше занимался шахматами и акробатикой, но когда он увлекся фехтованием, то оставил все другие занятия и сосредоточил свое внимание на нем."Когда я увидел объявление о приеме в секцию, то сказал маме: "Мама, это точно мой кружок, запиши меня". Здесь я обрел новых друзей. Еще мы здесь хорошо занимаемся. Мне фехтование очень нравится, я был на соревнованиях и занял третье место", - говорит Ардзинба.Тренер Валерий Толочко подчеркнул, что фехтование имеет хорошую перспективу в Абхазии, но конкуренция внутри страны пока слабая."Раньше у нас было четыре тренера в Сухуме и три тренера в Гагре, была конкуренция. У детей интерес есть, они выезжают на соревнования, и между собой мы проводим квалификации, других соревнований нет. В этом проблема. А так, это перспективный вид спорта, детям нравится, с удовольствием ходят", - сказал Толочко.Желающих заниматься фехтованием становится все больше, и те, кто начинает ходить в секцию как правило не бросают этот вид спорта и продолжают совершенствовать свои навыки, заметил тренер. Он выразил надежду на то, что со временем фехтование в Абхазии достигнет больших высот.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230604/dopolnitelnoe-vremya-kapba-i-korshunov-o-fekhtovanii-v-abkhazii--1046095557.html

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