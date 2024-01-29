https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/klassika-vechna-kak-proshel-kontsert-abkhazskikh-muzykantov-v-moskve-1050002975.html

Классика вечна: как прошел концерт абхазских музыкантов в Москве

Классика вечна: как прошел концерт абхазских музыкантов в Москве

В исполнении абхазских и российских артистов в Концертном зале "Дома Рахманинова" прозвучали произведения Александра Скрябина, Камиля Сен-Санса, Сергея... 29.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-29T22:30+0300

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Заслуженный артист Республики Абхазия, скрипач Виктор Абрамян-Эшба совместно с молодыми музыкантами-лауреатами международных конкурсов, провел в Москве концерт артистов Абхазии в воскресенье 28 января.Sputnik, Анжелика БенияНа концерте выступали лауреат и обладательница гран-при международных конкурсов Софья Сакания, а также молодые пианисты - студентка Центральной музыкальной школы Кайя Хупория и студентка Московской государственной консерватории Лана Адлейба. Помимо сольного выступления, Кайя Хупория аккомпанировала молодому альтисту, выпускнику Центральной музыкальной школы Петру Бердникову. Скрипач Виктор Абрамян-Эшба с пианисткой Аглаей Сац исполнили виртуозную пьесу французского композитора Камиля Сен-Санса "Хаванез".Дирижер, композитор, Народный артист Республики Абхазия Нодар Чанба отметил, что рад наблюдать профессиональный рост музыкантов. Он подчеркнул, что музыканты не сбиваются с профессионального пути классической школы, ведь классическая музыка, по его словам, – неотъемлемая часть жизни и души, которая имеет сильное воздействие на эмоциональную сферу и нравственный мир. Классическая музыка делает нас лучше, вдохновляет и дарит незабываемые чувства, уверен композитор."Наше музыкантское дело нелегкое. Приятно, что они серьезно подходят к профессии. Я очень ценю, когда встречаю осознанных музыкантов. Это ведь не такое доходное дело – классическая музыка, но она стоит того. Я уже пенсионер, но я счастлив, что когда-то выбрал именно этот путь – исполнение классической музыки. Мы не должны сходить с этого пути. Может, финансовая сторона не так привлекательна, но зато какое духовное богатство дает именно классическая музыка при полной отдаче! Это бесконечный мир, после которого уже только вселенная, это канал к познанию мира, и я счастлив, что есть молодое поколение музыкантов, которые идут за нами и возведут наше абхазское классическое искусство еще на более высокую ступень. Было бы прекрасно собирать молодежь и в Абхазии в рамках подобных классических концертов. Это очень важно. Именно духовной подпитки не хватает нашему народу", – сказал Чанба."Дом Рахманинова" находится на углу Большой Ордынки и 2-го Кадашевского переулка, в непосредственной близости от Третьяковской галереи: Рахманинов постоянно бывал в доме своих родственников Третьяковых, давал уроки племяннику Павла Третьякова, был прихожанином церкви Святителя Николая в Толмачах (сейчас церковь при Третьяковской галерее), работал в Мариинском училище. Эта часть Замоскворечья за 120 лет не перестраивалась.Русский композитор, пианист и дирижер не жил в этом доме, но регулярно проходил мимо него. В "Доме Рахманинова" есть и музей. В квартире на Страстном бульваре, где он жил с 1903 по 1917 годы, создать музей не удалось, другие дома, связанные с именем композитора, давно снесены, и здание в Кадашевском переулке был единственным возможным местом для дома-музея.В зале среди слушателей концерта был и президент Фонда содействия сохранению наследия композитора "Рахманиновское общество" Валерий Татаров. Он отметил высокий уровень мастертва молодых музыкантов."Абхазские музыканты очень талантливые, с отличительной чертой – особым темпераментом. Мы рады наслаждаться их творчеством. Хорошо, что у абхазской музыкальной молодежи есть возможность выступить в "Доме Рахманинова". Участие в таких концертах дает возможность молодым музыкантам совершенствоваться, повышать свой профессиональный уровень", – сказал Валерий Татаров.Концертный директор "Дома Рахманинова" Марьяна Бердникова отметила, что не первый год знакома с абхазским скрипачом Виктором Абрамяном-Эшба и его учениками."Дом Рахманинова" всегда открыт для таких мероприятий, для талантливой молодежи, которая серьезно относится к классической музыке. Мы всегда рады помочь молодым музыкантам проявить себя. Знаю не первый год Виктора Абрековича Абрамяна. Как педагог высокого уровня, он готовит профессионалов. Музыканты, чье творчество мы в этот вечер услышали, достойно о себе заявляют, иначе и быть не может", – сказала Марьяна Бердникова.Она напомнила, что в "Доме Рахманинова" находятся два уникальных рояля: рояль фирмы "Бехштейн", принадлежавший самому Рахманинову (этот инструмент стоял в квартире композитора на Страстном бульваре с 1913 по 1916 годы) и рояль той же фирмы выдающегося пианиста, профессора Московской консерватории Льва Оборина. Второй инструмент оживила на вечере классической музыки пианистка, лауреат международных конкурсов Лана Адлейба."Вне зависимости от того, где они проходят, каждый концерт для меня – удовольствие. Особые эмоции и впечатления я получаю, когда выхожу к публике, которая знакома с моим творчеством и знает меня с малых лет. Я достаточно продолжительное время живу и учусь в Москве и мне особенно ценно быть причастной к абхазским концертам в Москве. Работа с абхазскими коллегами в рамках таких вечеров напоминает мне времена, когда я училась на родине, где начался мой музыкальный путь. Там вышла впервые на сцену, впервые сыграла сольно, впервые в ансамбле. Важно помнить место, которое дало толчок для творческого становления, и не забывать педагогов. Я рада, что есть традиция собираться в Москве раз в год. Состав меняется, но смысл концертов остается", – сказала Адлейба.Народная артистка Республики Абхазия, заслуженная артистка Российской Федерации Алиса Гицба отметила, что молодые музыканты из Абхазии – достойное подрастающее поколение, которое на высоком уровне представляет республику в международном культурном пространстве. Среди них она выделила Софью Сакания, которая ярко заявила о себе в 2023 году.Софья Сакания в 2023 году стала обладателем гран-при II Международного музыкального конкурса Алисы Гицба. Студентка четвертого курса Академического музыкального училища при МГК имени Петра Чайковского на музыкальном вечере была яркой звездой. Начало года, как она отметила, у нее многообещающее - очень насыщенная программа была в январе, февраль будет не менее плодотворным."Выступить со своими соотечественниками на одной сцене – ценный опыт. Такие мероприятия мне особенно дороги. Чувство, что ты как будто вернулся в Абхазию и, стоя на берегу моря, поешь. Нас всех объединила большая любовь к музыке, пению и, конечно, любовь к Абхазии" – поделилась Сакания.Вечера классической музыки в исполнении абхазских и российских артистов продолжают жить, отметил заслуженный артист Республики Абхазия, скрипач Виктор Абрамян-Эшба. Основная идея таких концертов, по его словам, – знакомство с молодыми артистами, с артистами абхазскими, которые обучаются или живут в Москве. Концерт был проведен при поддержке Московской Абхазской диаспоры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/vzaimnyy-interes-bzhaniya-i-dzheniya-o-kulturnykh-svyazyakh-rossii-i-abkhazii-1049402058.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230801/1047254341.html

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