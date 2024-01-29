Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава
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В начале года в телеграм-канале инициативной группы "Хара хакалакь" появилась информация о планируемой реконструкции здания НИИ курортологии и нетрадиционной медицины имени Ахмада Куджба, которое расположено на горе Чернявского в Сухуме.
Здание в стиле модерн в советское время было санаторием лечебного типа "Азра". Участники "Хара хакалакь", среди которых архитекторы, дизайнеры, урбанисты, инженеры выразили беспокойство тем, что в распространенном в интернете проекте реконструкции "очень сложно уловить все элементы первоначальной исторической архитектуры здания" с "ярко выраженной направленностью в стиле модерн".
Sputnik попытался разобраться в ситуации и узнать, что же планируют сделать из бывшего советского санатория.
Асмат Цвижба, Sputnik
Немного истории
Четырехэтажное здание на горе Чернявского было построено в 1913 году, архитектором была Екатерина Алферова, жена наблюдателя церковно-приходских школ Сухумского округа Степана Алферова.
Санаторий был назван "Азра" и рассчитан на 60 койко-мест. Общая площадь здания составляла 1486 квадратных метров.
В 1921 году "Азра" был национализирован и переименован в честь Ефрема Эшба, одного из вдохновителей борьбы за установление советской власти в Абхазии, а позже в санаторий памяти 4 Марта. После 1937 года объект был переименован в "Гантиади" и принимал уже 120 человек.
В 1950-х годах санаторий был преобразован в Институт курортологии, к нему достроили еще один этаж. В 1996 году объект вновь был переименован и стал зваться НИИ курортологии и нетрадиционной медицины имени кандидата медицинских наук, общественного деятеля абхазского происхождения Ахмада Куджба. В здании был проведен ремонт, его прежний облик был частично изменен.
© Sputnik / Марианна Кубрава Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Реконструкция модерна: что станет с бывшим санаторием "Азра" в Сухуме
Художник и архитектор Георгий Баронин описывал санаторий как "достаточно выразительный модерн с ему присущими элементами".
"Хорошо развита декоративная составляющая фасада. Немного брутален… Акцентированное выносом по оси симметрии полукружным порталом, здание выразительно и пафосно в своем решении. Строго выдержана ориентация по циклу солнцестояния, как результат – хорошая для лечебного заведения инсоляция и продуваемость. Неоспоримое преимущество вида на акваторию моря", – приводит его слова историк Анзор Агумаа в книге "Старый Сухум".
6 января, 14:25
Окончательного решения нет
НИИ курортологии и нетрадиционной медицины имени Ахмада Куджба входит в список объектов историко-культурного наследия, которые находятся под охраной государства.
Согласно абхазскому законодательству, объекты из списка ИКН находятся под защитой государства вне зависимости от форм собственности, сохранности и характера использования.
Корреспондент Sputnik обратилась в Госуправление, где ей сообщили, что сотрудникам был предоставлен охранно-арендный договор между Институтом экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, которому принадлежит бывший санаторий "Азра", и обществом с ограниченной ответственностью "Сервис-курорт", зарегистрированному в Абхазии по адресу Гулрыпшский район, село Мачара.
По информации Госуправления, договор между сторонами был зарегистрирован 15 июня 2023 года, здание взято в аренду на 25 лет, до 2048 года. Однако до заключения договора в управление был представлен незавершенный проект визуализации здания - новый арендатор планирует сделать из бывшего санатория гостиницу.
В Госуправлении подчеркнули, что еще не рассматривали и не принимали окончательного решения по представленному проекту визуализации, так как это незавершенный вариант.
12 апреля 2023, 13:40
Права и обязанности
Как объяснили корреспонденту специалисты ведомства, в первую очередь с новым арендатором или собственником объекта, который входит в список историко-культурного наследия, заключается охранное обязательство, "без которого дальнейшие действия должны быть заморожены".
Согласно охранному обязательству, новый арендатор обязуется принять на себя ответственность за сохранность объекта, содержать его и его имущество в санитарном, противопожарном и техническом порядке, благоустроенном виде. Он не может допускать использования этой территории под новое строительство и хознужды, не может начинать переделки внутри и снаружи без специального разрешения Госуправления.
Все ремонтно-восстановительные работы новый арендатор должен производить за свой счет, предварительно представив проект по реставрации или реконструкции на утверждение.
Нарушение этих требований может привести к административной ответственности и штрафу.
30 июля 2023, 12:35
После заключения охранного обязательства для нового собственника или арендатора, в случае если он намерен провести в здании реставрацию или реконструкцию, прописывается архитектурно-реставрационное задание, в котором указывается, что в данном случае в здании можно менять, а что должно остаться в изначальном виде. В каждом случае применяется индивидуальный подход. Как объяснили в Госуправлении, новый владелец обязан выполнить эти условия.
На основе архитектурно-реставрационного задания пользователь дает техническое задание своему архитектору, который делает проект и приносит на согласование в Госуправление, где его утверждают, вносят поправки или просят доработать.
"В этом случае мы не знали, что объект сдается в аренду. В конце года нам просто принесли визуализацию на нескольких листах, а после - охранно-арендный договор. Сейчас нужно будет встретиться с арендатором объектов и все объяснить ему", – отметили в управлении.
Разговаривать с арендатором, объяснили специалисты ведомства, должен начальник Госуправления, который находится за пределами Абхазии. В ближайшее время состоится встреча, после чего новому арендатору будет выдано архитектурно-реставрационное задание.