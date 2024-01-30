https://sputnik-abkhazia.ru/20240130/obvinyaemye-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-vystupili-s-poslednim-slovom-1050010404.html

Обвиняемые по делу о тройном убийстве в Сухуме выступили с последним словом

Обвиняемые по делу о тройном убийстве в Сухуме выступили с последним словом

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 30 января. 30.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-30T17:09+0300

2024-01-30T17:09+0300

2024-01-30T17:25+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikТребуем оправдания30 января последнее слово было дано подсудимым. Первым с речью выступил Аслан Блабба. Он вновь сделал акцент на показаниях одного из ключевых свидетелей обвинения – мастера по тонировке автомобилей Автандила Чолария, назвав их ложными. Ранее на заседаниях Чолария не раз давал показания и утверждал, что по просьбе Блабба тонировал машину Toyota, на которой, по версии обвинения, обвиняемые приехали на место убийства.Эрик Чкадуа сказал, что в суде свидетель Шенкао, несмотря на давление со стороны гособвинения и представителя потерпевших, подтвердил, что не передавал ему автономера, которые затем были установлены на Toyota.По мнению Чкадуа, заместитель генпрокурора Руслан Тыркба вместе с экспертом Геннадием Бобуа "сфабриковали" экспертизу в отношении Беслана Бганба (который, по версии обвинения, был ранен в бедро в перестрелке в день убийства - прим.). Иначе, по словам Чкадуа, обвинение не препятствовало бы проведению независимой экспертизы, как того требовала защита."Ранение – это не карандаш, его резинкой не сотрешь, хоть сто лет пройдет. Обвиняемый говорит, что это метадоновая язва, но даже нарколога не привлекли. Достоверные ответы российских экспертов были приобщены, эти же эксперты стояли у двери, но и тут прокурор возражал, не стал их слушать. Это все ясно и видно", – отметил он.Обвиняемый попросил обратить внимание на то, что найденная на месте преступления кровь не принадлежит ни одному из подсудимых, а при исследовании машины, на которой они, предположительно, передвигались, не была найдена их ДНК."Уважаемый суд, можете быть уверенными в моей непричастности. Прошу вас сделать справедливую итоговую оценку, оправдать меня", – завершил речь он."Мы много чего слышим, но не хотим верить в это. Я говорил и сейчас тоже скажу – ни косвенного, ни прямого отношения к этому делу я не имею, прошу меня оправдать", – сказал он.Демур Ахалая уверен, что "дело шито белыми нитками". Он заявил, что не приобретал Toyota, и это было доказано в суде свидетелями обвинения."Я очень надеюсь, что суд будет руководствоваться фактами, уликами и объективно примет единственное правильное законное решение – оправдает меня и поставит на этом беспределе точку", – добавил обвиняемый.Беслан Бганба уверил суд, что тоже не имеет никакого отношения к делу о тройном убийстве. Он попросил суд вынести оправдательный приговор, а статью о незаконном хранении оружия, чего он не отрицает, оставить на усмотрение судей.Продление срокаГосударственное обвинение выступило с ходатайством о продлении срока содержания под стражей обвиняемых до 30 марта. По мнению прокуратуры, этого срока, с учетом непредвиденных обстоятельств, будет достаточно для вынесения полного текста приговора.Ходатайство было удовлетворено судом.Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который начнут озвучивать 13 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/obvinyaemye-vystupili-v-preniyakh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1049957470.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-drande-1049530067.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости, абхазия