https://sputnik-abkhazia.ru/20240131/tri-mayning-apparata-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1050017913.html

Три майнинг-аппарата изъяли на абхазо-российской границе

Три майнинг-аппарата изъяли на абхазо-российской границе

Решением Кабинета министров майнинг криптовалют и ввоз соответствующего оборудования в Абхазию запрещен до конца 2024 года. 31.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-31T12:57+0300

2024-01-31T12:57+0300

2024-01-31T13:19+0300

в абхазии

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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Три аппарата для добычи криптовалюты были изъяты абхазскими таможенниками на абхазо-российской границе, сообщает пресс-служба ГТК.Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/borba-s-mayningom-i-nadzor-za-pirotekhnikoy-intervyu-gosstandarta-abkhazii-1049668851.html

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