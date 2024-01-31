https://sputnik-abkhazia.ru/20240131/tri-mayning-apparata-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1050017913.html
Три майнинг-аппарата изъяли на абхазо-российской границе
Три майнинг-аппарата изъяли на абхазо-российской границе
Решением Кабинета министров майнинг криптовалют и ввоз соответствующего оборудования в Абхазию запрещен до конца 2024 года. 31.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-31T12:57+0300
2024-01-31T12:57+0300
2024-01-31T13:19+0300
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СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Три аппарата для добычи криптовалюты были изъяты абхазскими таможенниками на абхазо-российской границе, сообщает пресс-служба ГТК.Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/borba-s-mayningom-i-nadzor-za-pirotekhnikoy-intervyu-gosstandarta-abkhazii-1049668851.html
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абхазия, майнинг в абхазии, новости
абхазия, майнинг в абхазии, новости
Три майнинг-аппарата изъяли на абхазо-российской границе
12:57 31.01.2024 (обновлено: 13:19 31.01.2024)
Решением Кабинета министров майнинг криптовалют и ввоз соответствующего оборудования в Абхазию запрещен до конца 2024 года.
СУХУМ, 31 янв – Sputnik.
Три аппарата для добычи криптовалюты были изъяты абхазскими таможенниками на абхазо-российской границе, сообщает
пресс-служба ГТК.
Завезти запрещенное оборудование модели "Whatsminer M30S+" в республику пытался гражданин Абхазии.
Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.