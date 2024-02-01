https://sputnik-abkhazia.ru/20240201/apparaty-dlya-mayninga-izyali-na-kpp-psou-1050030967.html

Аппараты для майнинга изъяли на КПП "Псоу"

Аппараты для майнинга изъяли на КПП "Псоу"

Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны, запрет регулярно продлевался. 01.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-01T12:38+0300

2024-02-01T12:38+0300

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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Оборудование для майнинга криптовалют изъято на абхазо-российской границе, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31 декабря 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/posrednik-lagvilava-o-borbe-s-mayningom-kontrole-za-pirotekhnikoy-proverke-produktov-1049644174.html

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