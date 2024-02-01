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Аппараты для майнинга изъяли на КПП "Псоу"
Аппараты для майнинга изъяли на КПП "Псоу"
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны, запрет регулярно продлевался. 01.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-01T12:38+0300
2024-02-01T12:38+0300
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СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Оборудование для майнинга криптовалют изъято на абхазо-российской границе, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31 декабря 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/posrednik-lagvilava-o-borbe-s-mayningom-kontrole-za-pirotekhnikoy-proverke-produktov-1049644174.html
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абхазия, новости, майнинг в абхазии
абхазия, новости, майнинг в абхазии
Аппараты для майнинга изъяли на КПП "Псоу"
12:38 01.02.2024 (обновлено: 12:58 01.02.2024)
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны, запрет регулярно продлевался.
СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Оборудование для майнинга криптовалют изъято на абхазо-российской границе, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
В автомобиле Honda, за рулем которого был россиянин, обнаружены три аппарата модели "Whatsminer M50".
Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31 декабря 2024 года.