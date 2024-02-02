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Пять аппаратов для добычи криптовалют изъяли на абхазо-российской границе
Пять аппаратов для добычи криптовалют изъяли на абхазо-российской границе
Решением Кабинета министров Абхазии майнинг криптовалют и ввоз соответствующего оборудования в республику запрещены до конца 2024 года. 02.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-02T11:04+0300
2024-02-02T11:04+0300
2024-02-02T11:08+0300
в абхазии
абхазия
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии изъяли пять аппаратов для добычи криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК.Всего было изъято пять аппаратов AvalonMiner 1346 и пять корпусных вентиляторов. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга постановлением от 28 декабря 2023 года — до 31 декабря 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/borba-s-mayningom-i-nadzor-za-pirotekhnikoy-intervyu-gosstandarta-abkhazii-1049668851.html
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абхазия, майнинг в абхазии
абхазия, майнинг в абхазии
Пять аппаратов для добычи криптовалют изъяли на абхазо-российской границе
11:04 02.02.2024 (обновлено: 11:08 02.02.2024)
Решением Кабинета министров Абхазии майнинг криптовалют и ввоз соответствующего оборудования в республику запрещены до конца 2024 года.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik.
Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии изъяли пять аппаратов для добычи криптовалют. Об этом сообщили
в пресс-службе ГТК.
Запрещенное к возу оборудование было спрятано в холодильнике, который лежал в багажнике автомобиля ВАЗ-21063. За его рулем находился гражданин Абхазии.
Всего было изъято пять аппаратов AvalonMiner 1346 и пять корпусных вентиляторов.
Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.
Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга постановлением от 28 декабря 2023 года — до 31 декабря 2024 года.