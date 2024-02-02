https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/pyat-apparatov-dlya-dobychi-kriptovalyut-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1050036551.html

Пять аппаратов для добычи криптовалют изъяли на абхазо-российской границе

Пять аппаратов для добычи криптовалют изъяли на абхазо-российской границе

Решением Кабинета министров Абхазии майнинг криптовалют и ввоз соответствующего оборудования в республику запрещены до конца 2024 года. 02.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-02T11:04+0300

2024-02-02T11:04+0300

2024-02-02T11:08+0300

в абхазии

абхазия

майнинг в абхазии

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии изъяли пять аппаратов для добычи криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК.Всего было изъято пять аппаратов AvalonMiner 1346 и пять корпусных вентиляторов. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.Кабмин Абхазии продлил запрет на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга постановлением от 28 декабря 2023 года — до 31 декабря 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/borba-s-mayningom-i-nadzor-za-pirotekhnikoy-intervyu-gosstandarta-abkhazii-1049668851.html

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