https://sputnik-abkhazia.ru/20240204/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-i-blagotvoritelnyy-kontsert-1050055209.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли и благотворительный концерт

Культурная афиша Абхазии: спектакли и благотворительный концерт

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 04.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-04T19:37+0300

2024-02-04T19:37+0300

2024-02-04T19:37+0300

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Афиша культурных событий с 5 по 11 февраля в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.Абхазский молодежный театрВ Абхазском молодежном театре 5 февраля в 19:00 состоится показ спектакля “Старший сын” по пьесе Александра Вампилова.Абхазский драматический театрАбхазский драмтеатр 6 февраля в 16:00 покажет детский спектакль “Лесная сказка” по мотивам произведения Валентина Когония.8 февраля в 18:00 - поэтическую постановку “Семра” по одноименной поэме абхазского писателя Рущбея Смыр. Режиссер-постановщик - Мадина Аргун.Государственная филармонияВ Абхазской Государственной филармонии 6 февраля в 18:00 - благотворительный концерт с участием мастеров искусств Абхазии. Цель концерта - сбор средств для пополнения фонда Национальной картинной галереи.РУСДРАМ5 и 6 февраля в 19:00 актеры Русского театра имени Искандера покажут психологический триллер “Метод” в постановке российского режиссера Марка Вдовина.7 февраля в 19:00 - моноспектакль “В лучах”. Это история жизни польской и французской ученой-экспериментатора Марии Склодовской-Кюри. Ее образ вырастает из неизвестных ранее писем самой себе, мужу и дочерям, наполненных сокровенными рассуждениями о науке и вере, любви и страданиях.9 февраля в 19:00 - комедия “Примадонны” по произведению Кена Людвига. Невероятно смешной спектакль поставил в Русском театре российский режиссер Сергей Ефремов.11 февраля в 15:00 - феерический детский спектакль “Алые паруса” в постановке режиссера Джамбула Жордания. “Алые паруса” - история “о непоколебимой вере в чудо и всепобеждающей, возвышенной мечте, которая обязательно исполнится”.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/starshiy-syn-aktery-molodezhnogo-teatra-repetiruyut-novyy-spektakl-1049855295.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240202/zdanie-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-abkhazii-chastichno-vosstanovyat-v-2024-godu-1050043290.html

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