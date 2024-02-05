https://sputnik-abkhazia.ru/20240205/pervyy-natsionalnyy-istoriya-abkhazskogo-gosuniversiteta-1050056485.html

Первый национальный: история Абхазского госуниверситета

Первый национальный: история Абхазского госуниверситета

5 февраля 2024 года исполняется 45 лет со дня принятия Советом министров СССР решения об открытии Абхазского государственного университета. 05.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-05T09:00+0300

2024-02-05T09:00+0300

2024-02-05T09:00+0300

в абхазии

абхазия

новости

агу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/1b/1049984917_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_868aaee384d8b0ea07221060e5f339af.jpg

О том, как создавалось высшее учебное заведение и как оно работает сегодня, читайте в материале Sputnik.SputnikОт пединститута до ГосуниверситетаИстория Абхазского государственного университета начинается с открытия в 1932 году Сухумского педагогического института имени Алексея Горького.Письмо абхазской интеллигенции вызвал переполох в Тбилиси и Москве. И тогда было издано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР по развитию Абхазской АССР. Этот документ предполагал открытие Абхазского государственного университета, создание Абхазского телевидения, строительство морского порта, Дома печати.И в дальнейшем история Абхазского Государственного университета была неотделима от жизни страны.Раскол университета по национальному признаку в 1989 году, развал СССР в 1991-м, Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов, послевоенная блокада и сопровождавшая ее ограниченность материальных и интеллектуальных ресурсов стали для университета тяжелым испытанием. В это сложное время поддержку АГУ оказал Московский Государственный университет имени Ломоносова и лично ректор Виктор Садовничий. Так МГУ стал первым российским вузом, заключившим договор об образовательном, научном и творческом сотрудничестве с Абхазским госуниверситетом.В 2006 году АГУ получил статус автономного национального университета, функции учредителя которого выполняет президент страны.СовременностьСегодня в Абхазском государственном университете созданы комфортные условия для получения знаний. В 2017 году по Инвестиционной программе завершили капитальный ремонт корпусов АГУ и общежития.В Абхазском Госуниверситете девять факультетов, на которых обучаются около 3000 студентов. Профессорско-преподавательский состав насчитывает более 450 человек.Для студентов и преподавателей вуза с 2018 года работает общежитие, которое может принять более двухсот человек. В пятиэтажном здании есть все необходимые удобства. На первом этаже находится комната отдыха, где студенты могут отвлечься от учебных будней. Созданы и условия для подготовки к учебным занятиям в читальном зале и библиотеке.Более чем за сорок лет Абхазский государственный университет подготовил значительное количество политиков, государственных и общественных деятелей, представителей бизнеса, сотрудников различных органов власти.Образовательное учреждение постоянно развивается, заключает договоры с российскими университетами. Так, в этом году на базе АГУ планируют запустить школу МГИМО, в рамках которой перед абхазскими студентами будут выступать именитые профессора и преподаватели московского вуза, которые будут затрагивать вопросы современных международных отношений, глобальной экономики, истоков современных конфликтов, разных аспектов государственного суверенитета.Также при АГУ планируется открытие центра науки и образования Московского госуниверситета имени Ломоносова. АГУ – участник Евразийской ассоциации университетов оксфордского академического союза и других международных объединений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/ot-imeni-abkhazskogo-naroda-pismo-sta-tridtsati-1049392307.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/tsentr-nauki-i-obrazovaniya-mgu-otkroetsya-pri-abkhazskom-gosudarstvennom-universitete-1049982147.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, агу