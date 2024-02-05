https://sputnik-abkhazia.ru/20240205/pervyy-natsionalnyy-istoriya-abkhazskogo-gosuniversiteta-1050056485.html
Первый национальный: история Абхазского госуниверситета
Первый национальный: история Абхазского госуниверситета
5 февраля 2024 года исполняется 45 лет со дня принятия Советом министров СССР решения об открытии Абхазского государственного университета. 05.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-05T09:00+0300
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О том, как создавалось высшее учебное заведение и как оно работает сегодня, читайте в материале Sputnik.SputnikОт пединститута до ГосуниверситетаИстория Абхазского государственного университета начинается с открытия в 1932 году Сухумского педагогического института имени Алексея Горького.Письмо абхазской интеллигенции вызвал переполох в Тбилиси и Москве. И тогда было издано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР по развитию Абхазской АССР. Этот документ предполагал открытие Абхазского государственного университета, создание Абхазского телевидения, строительство морского порта, Дома печати.И в дальнейшем история Абхазского Государственного университета была неотделима от жизни страны.Раскол университета по национальному признаку в 1989 году, развал СССР в 1991-м, Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов, послевоенная блокада и сопровождавшая ее ограниченность материальных и интеллектуальных ресурсов стали для университета тяжелым испытанием. В это сложное время поддержку АГУ оказал Московский Государственный университет имени Ломоносова и лично ректор Виктор Садовничий. Так МГУ стал первым российским вузом, заключившим договор об образовательном, научном и творческом сотрудничестве с Абхазским госуниверситетом.В 2006 году АГУ получил статус автономного национального университета, функции учредителя которого выполняет президент страны.СовременностьСегодня в Абхазском государственном университете созданы комфортные условия для получения знаний. В 2017 году по Инвестиционной программе завершили капитальный ремонт корпусов АГУ и общежития.В Абхазском Госуниверситете девять факультетов, на которых обучаются около 3000 студентов. Профессорско-преподавательский состав насчитывает более 450 человек.Для студентов и преподавателей вуза с 2018 года работает общежитие, которое может принять более двухсот человек. В пятиэтажном здании есть все необходимые удобства. На первом этаже находится комната отдыха, где студенты могут отвлечься от учебных будней. Созданы и условия для подготовки к учебным занятиям в читальном зале и библиотеке.Более чем за сорок лет Абхазский государственный университет подготовил значительное количество политиков, государственных и общественных деятелей, представителей бизнеса, сотрудников различных органов власти.Образовательное учреждение постоянно развивается, заключает договоры с российскими университетами. Так, в этом году на базе АГУ планируют запустить школу МГИМО, в рамках которой перед абхазскими студентами будут выступать именитые профессора и преподаватели московского вуза, которые будут затрагивать вопросы современных международных отношений, глобальной экономики, истоков современных конфликтов, разных аспектов государственного суверенитета.Также при АГУ планируется открытие центра науки и образования Московского госуниверситета имени Ломоносова. АГУ – участник Евразийской ассоциации университетов оксфордского академического союза и других международных объединений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/ot-imeni-abkhazskogo-naroda-pismo-sta-tridtsati-1049392307.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/tsentr-nauki-i-obrazovaniya-mgu-otkroetsya-pri-abkhazskom-gosudarstvennom-universitete-1049982147.html
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Первый национальный: история Абхазского госуниверситета
5 февраля 2024 года исполняется 45 лет со дня принятия Советом министров СССР решения об открытии Абхазского государственного университета.
О том, как создавалось высшее учебное заведение и как оно работает сегодня, читайте в материале Sputnik.
От пединститута до Госуниверситета
История Абхазского государственного университета начинается с открытия в 1932 году Сухумского педагогического института имени Алексея Горького.
5 февраля 1979 года на базе пединститута создается Абхазский Госуниверситет. Это стало возможным после знаменитого “Письма ста тридцати”, в котором ставился вопрос о необходимости выхода Абхазии из состава Грузинской ССР.
Письмо абхазской интеллигенции вызвал переполох в Тбилиси и Москве. И тогда было издано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР по развитию Абхазской АССР. Этот документ предполагал открытие Абхазского государственного университета, создание Абхазского телевидения, строительство морского порта, Дома печати.
И в дальнейшем история Абхазского Государственного университета была неотделима от жизни страны.
Раскол университета по национальному признаку в 1989 году, развал СССР в 1991-м, Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов, послевоенная блокада и сопровождавшая ее ограниченность материальных и интеллектуальных ресурсов стали для университета тяжелым испытанием.
В это сложное время поддержку АГУ оказал Московский Государственный университет имени Ломоносова и лично ректор Виктор Садовничий. Так МГУ стал первым российским вузом, заключившим договор об образовательном, научном и творческом сотрудничестве с Абхазским госуниверситетом.
В 2006 году АГУ получил статус автономного национального университета, функции учредителя которого выполняет президент страны.
Сегодня в Абхазском государственном университете созданы комфортные условия для получения знаний. В 2017 году по Инвестиционной программе завершили капитальный ремонт корпусов АГУ и общежития.
В Абхазском Госуниверситете девять факультетов, на которых обучаются около 3000 студентов. Профессорско-преподавательский состав насчитывает более 450 человек.
Для студентов и преподавателей вуза с 2018 года работает общежитие, которое может принять более двухсот человек. В пятиэтажном здании есть все необходимые удобства. На первом этаже находится комната отдыха, где студенты могут отвлечься от учебных будней. Созданы и условия для подготовки к учебным занятиям в читальном зале и библиотеке.
Более чем за сорок лет Абхазский государственный университет подготовил значительное количество политиков, государственных и общественных деятелей, представителей бизнеса, сотрудников различных органов власти.
Образовательное учреждение постоянно развивается, заключает договоры с российскими университетами. Так, в этом году на базе АГУ планируют запустить школу МГИМО, в рамках которой перед абхазскими студентами будут выступать именитые профессора и преподаватели московского вуза, которые будут затрагивать вопросы современных международных отношений, глобальной экономики, истоков современных конфликтов, разных аспектов государственного суверенитета.
Также при АГУ планируется открытие центра науки и образования Московского госуниверситета имени Ломоносова.
АГУ – участник Евразийской ассоциации университетов оксфордского академического союза и других международных объединений.