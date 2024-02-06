https://sputnik-abkhazia.ru/20240206/bolee-sta-tysyach-rubley-dlya-natsgalerei-sobrali-na-kontserte-v-sukhume-1050073470.html

Более ста тысяч рублей для Нацгалереи собрали на концерте в Сухуме

Более ста тысяч рублей для Нацгалереи собрали на концерте в Сухуме

Пожар в здании, принадлежащем Союзу художников Абхазии, произошел в ночь с 20 на 21 января. Сгорели почти 4000 картин из фонда Национальной художественной... 06.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-06T22:42+0300

2024-02-06T22:42+0300

2024-02-06T22:42+0300

абхазия

новости

пожар в здании союза художников абхазии

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Более ста тысяч рублей было собрано на благотворительном концерте в поддержку Национальной картинной галереи, сообщает Министерство культуры Абхазии. "Собрано 103 360 рублей, средства будут зачислены на специальный расчетный счет Министерства культуры Республики Абхазия", - говорится в публикации.Концерт был организован Минкультом, все вырученные средства будут направлены на приобретение картин для фонда Нацгалереи. Для зрителей выступили Государственная хоровая капелла Абхазии, детский хореографический ансамбль "Абаза", хор Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца имени Василия Царгуш, группы "Апсны-67" и "Anatrio", звезды абхазской эстрады. Фонд Национальной картинной галереи был практически уничтожен при пожаре 21 января в здании Союза художников Абхазии. Уцелели около 200 из 4000 картин.Для хранения спасенных работ и тех, что будут куплены в дальнейшем, государство планирует восстановить здание на улице Пушкина, которое было выделено под создание Национальной картинной галереи в 1999 году первым президентом Владиславом Ардзинба, но так и не было достроено.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240130/nasledie-pod-ugrozoy-mozhno-li-spasti-zdanie-soyuza-khudozhnikov-abkhazii-1050005828.html

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абхазия, новости, пожар в здании союза художников абхазии