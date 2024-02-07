https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/kriptofermu-demontirovali-v-gudautskom-rayone--1050074491.html
Криптоферму демонтировали в Гудаутском районе
Криптоферму демонтировали в Гудаутском районе
Запрет на майнинг криптовалют ввели в Абхазии в 2020 году. Кабмин не раз продлевал ограничения. Сейчас они действуют до 31 декабря 2024 года. 07.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-07T11:02+0300
2024-02-07T11:02+0300
2024-02-07T11:02+0300
в абхазии
майнинг в абхазии
мвд абхазии
гудаутский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081316_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_877b3dfa7838a5fe1b2fbf7cab83b92a.jpg
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Криптоферму на 57 аппаратов для майнинга демонтировали в селе Лыхны сотрудники Службы госбезопасности и МВД по Гудаутскому району. Об этом сообщила районная администрация.Аппараты изъяли, их доставили для хранения в МВД. Личность владельца фермы установлена. По факту незаконного подключения к энергосетям ведется проверка, сообщила администрация Гудаутского района.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/borba-s-mayningom-i-nadzor-za-pirotekhnikoy-intervyu-gosstandarta-abkhazii-1049668851.html
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081316_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_a05a21ef2f221b1d4c4ffd7f20ea39c4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
майнинг в абхазии, мвд абхазии, гудаутский район
майнинг в абхазии, мвд абхазии, гудаутский район
Криптоферму демонтировали в Гудаутском районе
Запрет на майнинг криптовалют ввели в Абхазии в 2020 году. Кабмин не раз продлевал ограничения. Сейчас они действуют до 31 декабря 2024 года.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Криптоферму на 57 аппаратов для майнинга демонтировали в селе Лыхны сотрудники Службы госбезопасности и МВД по Гудаутскому району. Об этом сообщила районная администрация.
Аппараты изъяли, их доставили для хранения в МВД. Личность владельца фермы установлена. По факту незаконного подключения к энергосетям ведется проверка, сообщила администрация Гудаутского района.