https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/kriptofermu-demontirovali-v-gudautskom-rayone--1050074491.html

Криптоферму демонтировали в Гудаутском районе

Криптоферму демонтировали в Гудаутском районе

Запрет на майнинг криптовалют ввели в Абхазии в 2020 году. Кабмин не раз продлевал ограничения. Сейчас они действуют до 31 декабря 2024 года. 07.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-07T11:02+0300

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2024-02-07T11:02+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

мвд абхазии

гудаутский район

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Криптоферму на 57 аппаратов для майнинга демонтировали в селе Лыхны сотрудники Службы госбезопасности и МВД по Гудаутскому району. Об этом сообщила районная администрация.Аппараты изъяли, их доставили для хранения в МВД. Личность владельца фермы установлена. По факту незаконного подключения к энергосетям ведется проверка, сообщила администрация Гудаутского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/borba-s-mayningom-i-nadzor-za-pirotekhnikoy-intervyu-gosstandarta-abkhazii-1049668851.html

гудаутский район

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майнинг в абхазии, мвд абхазии, гудаутский район