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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240207/kriptofermu-demontirovali-v-gudautskom-rayone--1050074491.html
Криптоферму демонтировали в Гудаутском районе
Криптоферму демонтировали в Гудаутском районе
Запрет на майнинг криптовалют ввели в Абхазии в 2020 году. Кабмин не раз продлевал ограничения. Сейчас они действуют до 31 декабря 2024 года. 07.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-07T11:02+0300
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в абхазии
майнинг в абхазии
мвд абхазии
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Криптоферму на 57 аппаратов для майнинга демонтировали в селе Лыхны сотрудники Службы госбезопасности и МВД по Гудаутскому району. Об этом сообщила районная администрация.Аппараты изъяли, их доставили для хранения в МВД. Личность владельца фермы установлена. По факту незаконного подключения к энергосетям ведется проверка, сообщила администрация Гудаутского района.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/borba-s-mayningom-i-nadzor-za-pirotekhnikoy-intervyu-gosstandarta-abkhazii-1049668851.html
гудаутский район
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майнинг в абхазии, мвд абхазии, гудаутский район
майнинг в абхазии, мвд абхазии, гудаутский район

Криптоферму демонтировали в Гудаутском районе

11:02 07.02.2024
© AP Photo / Steve HelberПоклонники, используемые для охлаждения биткойн-майнеров, подключаются к майнерам во время строительства биткойн-центра обработки данных в Вирджиния-Бич
Поклонники, используемые для охлаждения биткойн-майнеров, подключаются к майнерам во время строительства биткойн-центра обработки данных в Вирджиния-Бич - Sputnik Абхазия, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Steve Helber
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Запрет на майнинг криптовалют ввели в Абхазии в 2020 году. Кабмин не раз продлевал ограничения. Сейчас они действуют до 31 декабря 2024 года.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Криптоферму на 57 аппаратов для майнинга демонтировали в селе Лыхны сотрудники Службы госбезопасности и МВД по Гудаутскому району. Об этом сообщила районная администрация.
Аппараты изъяли, их доставили для хранения в МВД. Личность владельца фермы установлена. По факту незаконного подключения к энергосетям ведется проверка, сообщила администрация Гудаутского района.
Борьба с майнингом и надзор за пиротехникой: интервью ГТК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2023
В Абхазии
Борьба с майнингом и надзор за пиротехникой: интервью Госстандарта Абхазии
28 декабря 2023, 19:10
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