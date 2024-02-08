Благоустройство Сухумской горы: какие работы проводятся
11:52 08.02.2024 (обновлено: 12:14 08.02.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Деньги на благоустройство объектов на Сухумской горе выделила администрация столицы.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работы по благоустройству объектов на Сухумской горе продолжаются, рассказал Sputnik директор муниципального управления "Горстройпроект" Астамур Пипия.
Капитальный ремонт смотровой площадки практически завершен, осталось закончить малярные работы.
"На арку упало дерево, которое повредило карнизную часть, кровлю. Все это было восстановлено – вся кровля заменена, полностью проведена электрика для освещения. Части балясин и карниза восстановлены, а также элементы декора, нижние части колонн были разбиты, их тоже заново отливали", – рассказал он.
© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
Помимо смотровой площадки, на Сухумской горе восстанавливают и фонтан, где на проведение комплекса работ может понадобиться около двух месяцев. На данный момент подрядная организация выполняет работы по строительству технического помещения, где будет располагаться оборудование для фонтана.
"Оборудование уже приобретено и находится на пути в республику. Также в процессе будут монтировать все изготовленные элементы декора самого фонтана", – отметил Астамур Пипия.
На восстановление арки на смотровой площадке понадобилось около 9,5 миллиона рублей. На ремонт фонтана и ограждения, которое установлено между аркой и фонтаном, предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Средства на благоустройство Сухумской горы выделены администрацией города Сухум.
25 января 2023, 20:25