https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/blagoustroystvo-sukhumskoy-gory-kakie-raboty-provodyatsya--1050087342.html

Благоустройство Сухумской горы: какие работы проводятся

Благоустройство Сухумской горы: какие работы проводятся

Деньги на благоустройство объектов на Сухумской горе выделила администрация столицы. 08.02.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

администрация города сухум

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работы по благоустройству объектов на Сухумской горе продолжаются, рассказал Sputnik директор муниципального управления "Горстройпроект" Астамур Пипия.Капитальный ремонт смотровой площадки практически завершен, осталось закончить малярные работы. Помимо смотровой площадки, на Сухумской горе восстанавливают и фонтан, где на проведение комплекса работ может понадобиться около двух месяцев. На данный момент подрядная организация выполняет работы по строительству технического помещения, где будет располагаться оборудование для фонтана.На восстановление арки на смотровой площадке понадобилось около 9,5 миллиона рублей. На ремонт фонтана и ограждения, которое установлено между аркой и фонтаном, предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Средства на благоустройство Сухумской горы выделены администрацией города Сухум.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/nachalsya-remont-istoricheskogo-kompleksa-smotrovoy-ploschadki-u-sukhumskoy-gory-1043799771.html

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