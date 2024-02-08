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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Благоустройство Сухумской горы: какие работы проводятся
Благоустройство Сухумской горы: какие работы проводятся
Деньги на благоустройство объектов на Сухумской горе выделила администрация столицы. 08.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-08T11:52+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работы по благоустройству объектов на Сухумской горе продолжаются, рассказал Sputnik директор муниципального управления "Горстройпроект" Астамур Пипия.Капитальный ремонт смотровой площадки практически завершен, осталось закончить малярные работы. Помимо смотровой площадки, на Сухумской горе восстанавливают и фонтан, где на проведение комплекса работ может понадобиться около двух месяцев. На данный момент подрядная организация выполняет работы по строительству технического помещения, где будет располагаться оборудование для фонтана.На восстановление арки на смотровой площадке понадобилось около 9,5 миллиона рублей. На ремонт фонтана и ограждения, которое установлено между аркой и фонтаном, предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Средства на благоустройство Сухумской горы выделены администрацией города Сухум.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/nachalsya-remont-istoricheskogo-kompleksa-smotrovoy-ploschadki-u-sukhumskoy-gory-1043799771.html
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сухум, администрация города сухум
сухум, администрация города сухум

Благоустройство Сухумской горы: какие работы проводятся

11:52 08.02.2024 (обновлено: 12:14 08.02.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
Благоустройство Сухумской горы - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Деньги на благоустройство объектов на Сухумской горе выделила администрация столицы.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работы по благоустройству объектов на Сухумской горе продолжаются, рассказал Sputnik директор муниципального управления "Горстройпроект" Астамур Пипия.
Капитальный ремонт смотровой площадки практически завершен, осталось закончить малярные работы.

"На арку упало дерево, которое повредило карнизную часть, кровлю. Все это было восстановлено – вся кровля заменена, полностью проведена электрика для освещения. Части балясин и карниза восстановлены, а также элементы декора, нижние части колонн были разбиты, их тоже заново отливали", – рассказал он.

© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
Благоустройство Сухумской горы - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
Благоустройство Сухумской горы - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
Благоустройство Сухумской горы - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
Благоустройство Сухумской горы - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
Благоустройство Сухумской горы - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
© Sputnik / Томас ТхайцукБлагоустройство Сухумской горы
Благоустройство Сухумской горы - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Благоустройство Сухумской горы
Помимо смотровой площадки, на Сухумской горе восстанавливают и фонтан, где на проведение комплекса работ может понадобиться около двух месяцев. На данный момент подрядная организация выполняет работы по строительству технического помещения, где будет располагаться оборудование для фонтана.

"Оборудование уже приобретено и находится на пути в республику. Также в процессе будут монтировать все изготовленные элементы декора самого фонтана", – отметил Астамур Пипия.

На восстановление арки на смотровой площадке понадобилось около 9,5 миллиона рублей. На ремонт фонтана и ограждения, которое установлено между аркой и фонтаном, предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Средства на благоустройство Сухумской горы выделены администрацией города Сухум.
Горстройпроект приступил к ремонту комплекса смотровой площадки на подъеме к сухумской горе и каменной стены на улице Дзидзария - Sputnik Абхазия, 1920, 25.01.2023
В Абхазии
Начался ремонт исторического комплекса смотровой площадки у Сухумской горы
25 января 2023, 20:25
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