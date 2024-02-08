https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/nezakonnuyu-kriptofermu-obnaruzhili-v-sukhumskom-rayone-1050097532.html

Незаконную криптоферму обнаружили в Сухумском районе

Незаконную криптоферму обнаружили в Сухумском районе

Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны. 08.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-08T18:57+0300

2024-02-08T18:57+0300

2024-02-08T19:05+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

мвд абхазии

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Майнинг-ферму на 63 аппарата обнаружили в селе Яштхуа Сухумского района, сообщили в ГТК.Незаконную добычу криптовалют пресекли таможенники совместно с сотрудниками МВД и СГБ Сухумского района. Ферма располагалась в складском помещении в промзоне. ⠀ Аппараты изъяли и передали в Госстандарт Абхазии. Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинга введены в республике в 2020 году. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31 декабря 2024 года.⠀

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

майнинг в абхазии, мвд абхазии