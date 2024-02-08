Офицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
© Foto / Министерство обороны РАОфицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
© Foto / Министерство обороны РА
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Учения по боевой стрельбе для офицеров Минобороны и Генштаба Абхазии прошли на одном из войсковых стрельбищ, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
© Foto / Министерство обороны РАОфицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
1/4
© Foto / Министерство обороны РА
Офицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
© Foto / Министерство обороны РАОфицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
2/4
© Foto / Министерство обороны РА
Офицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
© Foto / Министерство обороны РАОфицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
3/4
© Foto / Министерство обороны РА
Офицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
© Foto / Министерство обороны РАОфицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
4/4
© Foto / Министерство обороны РА
Офицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
1/4
© Foto / Министерство обороны РА
Офицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
2/4
© Foto / Министерство обороны РА
Офицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
3/4
© Foto / Министерство обороны РА
Офицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
4/4
© Foto / Министерство обороны РА
Офицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке
Военнослужащие продемонстрировали высокую профессиональную и методическую подготовку, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
"Подобные практические занятия проводятся регулярно и направлены на повышение уровня боевой подготовки военнослужащих", – отметил руководитель занятий начальник Управления боевой, морально-психологической подготовки полковник Беслан Мушба.
Боевые стрельбы для офицеров провели в соответствии с планом подготовки на 2024 год.
17 декабря 2023, 12:35