https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/ofitsery-minoborony-i-genshtaba-abkhazii-proshli-zanyatiya-po-ognevoy-podgotovke-1050082777.html

Офицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке

Офицеры Минобороны и Генштаба Абхазии прошли занятия по огневой подготовке

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Учения по боевой стрельбе для офицеров Минобороны и Генштаба Абхазии прошли на одном из войсковых стрельбищ, сообщила пресс-служба... 08.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-08T10:20+0300

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в абхазии

учения

военные учения

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Учения по боевой стрельбе для офицеров Минобороны и Генштаба Абхазии прошли на одном из войсковых стрельбищ, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.Военнослужащие продемонстрировали высокую профессиональную и методическую подготовку, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.Боевые стрельбы для офицеров провели в соответствии с планом подготовки на 2024 год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/minoborony-abkhazii-provelo-ucheniya-s-razvedyvatelnymi-rotami-1049478076.html

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