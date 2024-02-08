https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-9-fevralya-1050097712.html

Прогноз погоды в Абхазии на 9 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на 9 февраля

В пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора Североатлантического циклона. 08.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-08T19:37+0300

2024-02-08T19:37+0300

2024-02-08T19:37+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. В пятницу, 9 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.Атмосферное давление – нестабильное. Ветер, слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 60 -80%.Температура воздуха ночью +4.0°С +9.0°С, днем до +15.0°С.Температура морской воды +10.0°С. Волнение моря 1-2 балла.

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2024

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погода в абхазии