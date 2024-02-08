https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/sovmestnye-ucheniya-abkhazskikh-i-rossiyskikh-silovikov-proydut-v-ritsinskom-natsparke-1050099388.html
Совместные учения абхазских и российских силовиков пройдут в Рицинском нацпарке
Совместные учения абхазских и российских силовиков пройдут в Рицинском нацпарке
Учения пройдут по поручению президента Абхазии Аслана Бжания, в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе" с 1 по 7 марта. 08.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-08T23:34+0300
2024-02-08T23:34+0300
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СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Совместные межведомственные тактические учения силовых ведомств Абхазии и России пройдут на территории госдачи в Рицинском нацпарке. Об этом Sputnik рассказал главный советник министра внутренних дел республики Инал Маршания. В антитеррористических и спасательных учениях примут участие МВД, МЧС, ГСО, СГБ Абхазии и МВД, Росгвардия и ФСБ России. Гостем будет министр внутренних дел Южной Осетии Алан Гучмазов, рассказал Sputnik главный советник министра внутренних дел Инал Маршания. "Это все хороший задел для межведомственного взаимодействия и отработки слаженности между подразделениями Абхазии и России", – сказал Маршания. ⠀ Учения проходят по поручению президента Абхазии Аслана Бжания, в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе" с 1 по 7 марта. ⠀ ⠀ Он добавил, что к учениям готовились несколько месяцев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240208/ofitsery-minoborony-i-genshtaba-abkhazii-proshli-zanyatiya-po-ognevoy-podgotovke-1050082777.html
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россия, абхазия, учения, мчс абхазии
россия, абхазия, учения, мчс абхазии
Совместные учения абхазских и российских силовиков пройдут в Рицинском нацпарке
Учения пройдут по поручению президента Абхазии Аслана Бжания, в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Совместные межведомственные тактические учения силовых ведомств Абхазии и России пройдут на территории госдачи в Рицинском нацпарке. Об этом Sputnik рассказал главный советник министра внутренних дел республики Инал Маршания.
В антитеррористических и спасательных учениях примут участие МВД, МЧС, ГСО, СГБ Абхазии и МВД, Росгвардия и ФСБ России. Гостем будет министр внутренних дел Южной Осетии Алан Гучмазов, рассказал Sputnik главный советник министра внутренних дел Инал Маршания.
"Это все хороший задел для межведомственного взаимодействия и отработки слаженности между подразделениями Абхазии и России", – сказал Маршания. ⠀ Учения проходят по поручению президента Абхазии Аслана Бжания, в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе" с 1 по 7 марта. ⠀ ⠀
Он добавил, что к учениям готовились несколько месяцев.