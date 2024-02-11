https://sputnik-abkhazia.ru/20240211/sputnik-nedeli-ucheniya-shtorm-vazhnye-zakony-1050122150.html

Sputnik недели: учения, шторм, важные законы

Sputnik недели: учения, шторм, важные законы

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило сводку наиболее важных новостей с 5 по 11 февраля. 11.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-11T22:40+0300

2024-02-11T22:40+0300

2024-02-11T23:10+0300

в абхазии

новости

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На текущей неделе состоялось заседание Парламента, где депутаты рассмотрели важные законопроекты, состоялись межведомственные учения и прошли встречи президента Аслана Бжания с российскими коллегами.Спасение липыПолуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой 5 апреля 2023 года. По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия.В спасении липы экологам помогли граждане Китая, проживающие в республике. Они организовали доставку специальных "капельниц", разработанных НИИ сельского хозяйства в Пекине.Все предпринятые меры положительно сказались на восстановлении липы на Лыхнаште, рассказал Sputnik председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.Опасность еще не миновала окончательно. Но если дерево зацветет весной, то с большой долей вероятности можно утверждать, что ему уже ничего не угрожает.Последствия стихииСтихия, прошедшая в Абхазии в ночь на 6 февраля нанесла урон практически во всех районах.В Ткуарчале ветер повалил несколько деревьев, упал высоковольтный столб в поселке Акармара. Для ликвидации аварии были вызваны специалисты из "Черноморэнерго".В Галском районе обошлось без серьезных последствий. Упавшие деревья не заблокировали движение, линии электропередач в селах и районе были восстановлены в тот же день.В Гудаутском районе несколько деревьев повалило на дороге в Лыхны. Электричества не было в селах Хуап, Джирхуа, Лыхны.Упавшие деревья повредили линии электропередачи в Гулрыпшском районе. Стихия затронула Дранду и Бабушару, поселок Агудзера. Подтоплений не было, крыши домов целы.Сильный ветер снес крышу многоэтажного дома в Очамчире повалил деревья и привел к обрыву линий электропередачи в Очамчырском районе.Решения парламентариев7 февраля состоялась очередное заседание сессии парламента Абхазии.Парламент Абхазии принял во втором чтении часть четвертую Гражданского кодекса. Законопроект регулирует права на интеллектуальную деятельность и индивидуализацию.В Абхазии ужесточили наказание за незаконный майнинг.Теперь нарушителям грозит лишение свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией оборудования при присоединении к электросетям "Черноморэнерго" и потреблении электроэнергии для майнинга в объеме, превышающем 300 кВт.При первичном подключении к сетям Единого оператора, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, у нарушителей конфискуют оборудование.Такие поправки к закону о борьбе с незаконной добычей криптовалют в Абхазии приняли депутаты во втором и окончательном чтении.Изменения также предусматривают, что изымать будут не только майнеры, но и трансформаторы. Конфисковывать аппараты для добычи криптовалют будут на основании решения суда.Госслужащим в Абхазии можно будет стать уже в 21 год и остаться им до 65 лет, это следует из законопроекта “О государственной службе”, который принят депутатами в первом, но не в окончательном чтении.Согласно законопроекту, на гражданскую службу могут поступать граждане, достигшие 21 года, что позволит нанимать персонал без опыта работы и военной службы. Однако это положение намерены пересмотреть при рассмотрении во втором чтении.Уполномоченный президентом госорган будет формировать единый кадровый резерв госслужащих.Предельный возраст пребывания на госслужбе – 60 лет, его служба может продлеваться ежегодно на 12 месяцев до достижения 65 лет.Госслужащие должны проходить повышение квалификации не реже одного раза в три года.Раз в пять лет госслужащие должны проходить аттестацию.В Абхазии запретили ввоз, рекламу и оборот электронных систем доставки никотина.Закон разработали для защиты жизни и здоровья населения республики, в особенности несовершеннолетних, от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления. Депутаты приняли его во втором и окончательном чтении.В первом чтении был принят Жилищный кодекс, где вводится понятия ипотека.При этом в проекте подчеркивается, что залог недвижимого имущества или ипотека должны быть регламентированы специальным законом "О залоге недвижимого имущества".Предполагается, что определенным категориям граждан также будет доступно кредитование покупки жилья с нулевой процентной ставкой.Парламент принял закон "О стратегических объектах" в окончательном чтении.К ним относятся: все объекты Минобороны, спецслужб и госорганов, связи, теле- и радиовещания, энергетики, авиации, здравоохранения, историко-культурного наследия и образовательные учреждения, ж\д и автодороги, вокзалы, озера, реки и искусственные водохранилища, водонасосные станции.Законопроект об иноагентахАслан Бжания внес на рассмотрение в Парламент законопроект "О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента".Согласно проекту, НКО любой организационно-правовой формы и физлица могут быть признаны иноагентами, если они финансируются иностранными источниками и участвуют в политической деятельности на территории Абхазии, в том числе в интересах иностранных источников.Документ устанавливает порядок приобретения статуса иноагента, включения и исключения из реестра,, обязанности иноагентов и ограничения, связанные со статусом, дает определение политической деятельности.Нарушение законодательства Абхазии об иноагентах влечет за собой административную, уголовную и иную ответственность.Статистика ДТП и убийствНа дорогах Абхазии в 2023 году зарегистрировано 186 аварий. В них погибли 57 человек.Годом ранее в республике было совершено 214 ДТП, погибли 64 человека, доложил президенту Аслану Бжания глава МВД Роберт Киут.По словам министра, в 2023-м взыскано 61,3 миллиона рублей штрафов за нарушение ПДД. Это на 10 миллионов меньше, чем в 2022 году. Уменьшение связано с техническими неполадками в работе камер видеофиксации, которые уже устранили.17 убийств совершено в Абхазии в 2023 году, 15 из них раскрыты. Всего в прошлом году в республике зарегистрированы 665 преступлений, на 130 меньше, чем в 2022-м.Встречи президентаАслан Бжания встретился в Москве с замруководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, зампредседателя Правительства России Александром Новаком, первым замсекретаря Совбеза Рашидом Нургалиевым, главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым и председателем ЦИК Эллой Памфиловой и руководителем ФНС Даниилом Егоровым.На встречах обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в социально-экономической сфере, энергетики и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщила пресс-служба президента Абхазии.Аслан Бжания встретился и с Сергеем Лавровым. Президент Абхазии и глава МИД России обсудили развитие абхазо-российских взаимоотношений.Юбилей университета5 февраля 1979 года на базе Сухумского пединститута был создан Абхазский государственный университет. Это стало возможным после знаменитого "Письма ста тридцати", в котором ставился вопрос о необходимости выхода Абхазии из состава Грузинской ССР. Письмо абхазской интеллигенции вызвал переполох в Тбилиси и Москве. И тогда было издано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР по развитию Абхазской АССР. Этот документ предполагал открытие Абхазского государственного университета, создание Абхазского телевидения, строительство морского порта, Дома печати.В 2006 году АГУ получил статус автономного национального университета, функции учредителя которого выполняет президент страны.Сегодня в Абхазском государственном университете созданы комфортные условия для получения знаний. В 2017 году по Инвестиционной программе завершили капитальный ремонт корпусов АГУ и общежития.В Абхазском Госуниверситете девять факультетов, на которых обучаются более двух тысяч студентов. Профессорско-преподавательский состав насчитывает более 450 человек.Штрафы за незаконный улов рыбыТри рыболовецких сейнера в Абхазии оштрафовали на общую сумму более 780 тысяч рублей.По словам главы Госкомитета по экологии Савелия Читанава, корабли ловили рыбу слишком близко к берегу.Первый из них нарушал запрет дважды, и так как на его борту нашли выловленную рыбу, штраф за причинение ущерба окружающей среде составил 600 тысяч рублей, отстранение от промысла – 24 часа.Второй был "пойман" уже в третий раз, но без рыбы. Сумма штрафа в этом случае – 120 тысяч рублей, запрет на ловлю будет длиться двое суток.Третий сейнер ранее в нарушениях замечен не был. Он может продолжать промысел, но из-за того, что на его борту обнаружили улов, нужно будет заплатить 60 тысяч рублей.Межведомственное сотрудничествоРазработан проект соглашения о межведомственном сотрудничестве между МВД Абхазии и Росгвардией. Он направлен на обмен опытом, подготовку кадров, проведение совместных тренировок и сборов, развитие информационных технологий в области обеспечения правопорядка.Совместные ученияМежведомственные состоялись в Рицинском нацпарке.В них принимали участие сотрудники МВД, МЧС, ГСО, СГБ Абхазии, а также представители МВД России, ФСБ и Росгвардии.Кроме того, для наблюдения за ходом учений в республику прибыла делегация из Южной Осетии во главе с министром внутренних дел Аланом Гучмазовым.В учениях принимали участие около 50 человек, была задействована аварийно-спасательная техника, в том числе БРДМ, катер, машина скорой помощи.Тактические учения на Рице МЧС проводило и ранее. В этом году к ним впервые присоединились абхазские и российские силовики.По словам главы МВД Абхазии Роберта Киут, главная цель мероприятия – отработка слаженности подразделений при выполнении антидиверсионных и антитеррористических задач, в том числе, во взаимодействии с российскими коллегами.Достижения неделиШкольница из Абхазии Милена Кешебян вошла в Детскую Дирекцию Всемирного фестиваля молодёжи.Сейчас Милена находится в Москве на стратегической сессии по подготовке к фестивалю, организованной в рамках II Съезда "Движения Первых"Всемирный фестиваль молодёжи будет проходить в "Сириусе" с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие подали около 300 тысяч человек из 190 стран мира.Новые атомклассыДва новых "атомкласса" откроют в абхазских школах в 2024 году, рассказал президенту Аслану Бжания глава Минпросвещения Инал Габлия.Глава государства отметил важность подготовки школьников для поступления на технические специальности."Надо выровнять существующую диспропорцию. У нас превалируют специалисты-гуманитарии", – сказал он."Атомклассы"" – программа "Росатома", реализуемая с 2011 года для развития естественнонаучного и математического образования в школах.В Абхазии таких классов уже пять – два в Пицунде, по одному в Сухуме, Ткуарчале и Тамыше.Поддержка Нацгалереи6 февраля в Госфилармонии состоялся благотворительный концерт в поддержку Национальной галереи, где выступили хореографические коллективы и артисты республики. Было собрано 103 360 рублей.

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