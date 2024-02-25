https://sputnik-abkhazia.ru/20240225/soyuz-zhurnalistov-abkhazii-podvel-itogi-konkursa-maloizvestnye-istorii-voyny-1050264525.html

Союз журналистов Абхазии подвел итоги конкурса "Малоизвестные истории войны"

Союз журналистов Абхазии подвел итоги конкурса "Малоизвестные истории войны"

В прошлом году конкурс был посвящен важной дате - 30-летию Победы и независимости Абхазии. 25.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-25T19:47+0300

2024-02-25T19:47+0300

2024-02-25T19:47+0300

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25 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Итоги конкурса "Малоизвестные истории войны" были подведены на торжественном вечере, посвященном Дню работников СМИ Абхазии. Наград удостоились и сотрудники информагентства Sputnik Абхазия: Первой премии в номинации "Печать" была удостоена Лейла Пачулия из газеты "Республика Абхазия" за материал "Эта память стекает слезой", третьей - Эсма Арджения за статью "Действовали согласно Женевской конвенции по военнопленным" в той же газете. Победу в номинации "Телевидение" одержал Руслан Хашиг и его фильм "Матери, пересилившие боль". Второе место в номинации досталось журналистике АГТРК Астанде Кецба за документальный фильм "Неутихающая боль", третье - корреспонденту Абаза-ТВ Элеоноре Гилоян за документальный фильм "Отцы и дети войны". Первой в номинации "Радио и информационные агентства" стала Елана Ласурия с Абхазского радио за цикл радиоинтервью "Ветераны вспоминают". В номинации "Добровольцы" победу одержала Фаина Матуа из Абаза-ТВ за цикл фильмов о репатриантах-защитников Родины. Второе место за Ахрой Анкваб с циклом очерков о добровольцах, напечатанных в газете "Апсны". Специальных премий были также удостоены: Аида Базба и Лиана Ебжноу в номинации "Лучший телевизионный проект", Надежда Боровикова в номинации "Документальный фильм", Екатерина Бебия в номинации "Свидетельства суровых испытаний", Кама Бутба с "Гудаута-ТВ" в номинации "Документалистика на региональном ТВ".Премиальный фонд конкурса составил 300 000 рублей. В 2024 году конкурс будет посвящен 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулиа.

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