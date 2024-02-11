https://sputnik-abkhazia.ru/20240211/shag-k-nezavisimosti-kak-formirovalsya-soyuz-zhurnalistov-abkhazii-1050119884.html

Шаг к независимости: как формировался Союз журналистов Абхазии

Шаг к независимости: как формировался Союз журналистов Абхазии

11 февраля 1959 года в Доме культуры Абхазпромсовета состоялась первая областная конференция журналистов Абхазии. В работе конференции приняли участие... 11.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-11T14:10+0300

2024-02-11T14:10+0300

2024-02-11T16:09+0300

в абхазии

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11 февраля 1959 года в Доме культуры Абхазпромсовета состоялась первая областная конференция журналистов Абхазии. В работе конференции приняли участие работники областных, районных газет, радио, издательств, корреспонденты республиканских газет. Это стало первым шагом к созданию в дальнейшем Союза журналистов Абхазии.Сария Кварацхелия, SputnikПосле смерти Сталина, прихода к власти Хрущева и наступления оттепели во всем Советском союзе стали появляться творческие объединения и профессиональные союзы. Не осталась в стороне и Абхазия.Так 11 февраля 1959 года в Сухуме прошла первая областная конференция абхазских журналистов. Выступавшие участники конференции выдвинули ряд практических вопросов по организации работы Союза в целом и вносили дополнения и изменения в проект Союза журналистов. Выражалась также надежда, что Союз сможет постоянно оказывать деловую, практическую помощь работникам районной печати, сможет сделать публикации более содержательными и интересными. После принятия резолюции по обсуждаемым вопросам участники конференции избрали в правление семь человек.По словам председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашыг, эта дата имеет большое значение в формировании будущего независимого профессионального объединения.17 декабре 1968 года прошел первый съезд Союза журналистов Абхазии. Тогда же и выбрали председателя профессионального объединения. Им стал Руфет Бутба.В своем докладе Бутба тогда отметил работу областных и районных газет Абхазии, необходимость вновь перейти на выпуск районных газет на абхазском языке. И благодаря этому профессиональному объединению удалось достичь этой цели. По словам Хашыг, уже через какое-то время районная периодика выходила если даже не полностью на абхазском, то хотя бы на половину."Тогда очень важна была взаимопомощь, и благодаря Союзу журналистов эта взаимопомощь была. Объединение ставило себе целью не только подготовку профессиональных кадров, но также решало важные вопросы для общества", - отметил он.Исторические вехиВ своей деятельности Союз журналистов Абхазии с момента образования учитывал запрос времени. Так в Советский период он через газеты и радио выполнял решения компартии по коммунистическому воспитанию трудящихся.Уже на закате Советской страны профессиональные объединения различных стран решили выйти из Союза журналистов СССР."И мы тогда этим воспользовались. В августе 1990 года в Москве проходила международная конференция журналистов. Во встрече участвовала делегация абхазских журналистов. Тогда мы получили возможность напрямую сотрудничать с профессиональными объединениями других стран. Тогда и была достигнута договоренность сохранить контакты в профессиональной среде даже если Советский союз падет", - рассказал Руслан Хашыг.Эта договоренность в дальнейшем помогла абхазским журналистам достучаться до многих редакций уже после начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.Большая рольКогда началась Отечественная война народа Абхазии роль абхазской журналистики возросла в разы. Одной из главных задач со стороны руководства страны состояла в том, чтобы представители СМИ за счет своих профессиональных связей донесли до мирового сообщества позицию абхазской стороны и всю правду о войне."В этом плане мы в Союзе журналистов Абхазии смогли установить мосты со средствами массовой информации России и других стран. Журналисты из других стран приезжали и работали в Абхазии", - сказал Хашыг.После Отечественной войны народа Абхазии первый съезд Союза журналистов прошел лишь в 1998 году. В послевоенный период абхазская журналистика испытывала большие трудности. Во многом это связано и с отсутствием должного финансирования. Но, несмотря на все сложности, по словам Хашыг, одно из главных достижений абхазской журналистики за последние 30 лет - донесение правды до общественности.Одно из главных направлений в работе профессионального сообщества - отслеживание за соблюдением закона "О СМИ".Сегодня Союз журналистов Абхазии объединяет представителей СМИ со всех районов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211120/goryaschie-problemy-i-vyzovy-sezd-soyuza-zhurnalistov-proshel-v-abkhazii-1036420389.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/bespristrastnost-i-operativnost-chego-trebuyut-ot-sovremennogo-zhurnalista-1044354403.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/utverzhden-sostav-zhyuri-konkursa-soyuza-zhurnalistov-abkhazii-maloizvestnye-istorii-voyny-1049273420.html

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