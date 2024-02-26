https://sputnik-abkhazia.ru/20240226/otkrytie-detskogo-psikhiatricheskogo-otdeleniya-obsudili-v-minzdrave-abkhazii-1050269400.html
Открытие детского психиатрического отделения обсудили в Минздраве Абхазии
Открытие детского психиатрического отделения обсудили в Минздраве Абхазии
Во встрече с министром здравоохранения Эдуардом Бутба приняли участие детский омбудсмен Мактина Джинджолия, детский и подростковый врач-психиатр Оксана... 26.02.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Обследование психического состояния детей в Абхазии и возможность открытия полноценного отделения детской психиатрии обсудили в Минздраве Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."Мы понимаем важность и потребность в создании условий для оказания полноценной помощи детям с психическими заболеваниями. Вместе с тем, пока остается вопрос, где лучше организовать стационар. Если мы говорим о детской больнице, строительство которой начнется в этом году, то это вопрос на перспективу, но на мой взгляд вопрос требует скорейшего решения", - сказал министр Эдуард Бутба. Он добавил, что принимать решение об организации стационарного лечения будут по итогам второго этапа обследования.Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия рассказала Sputnik, что второй этап обследований, которые проводятся при поддержке Минздрава Абхазии, будет проходить с 26 февраля до 2 марта включительно. Специалисты будут работать во всех районах республики, кроме Ткуарчалского, но в случае, если кто-то из жителей Ткуарчалского района захочет поучаствовать, их будут ждать в Очамчырской ЦРБ. В день врачи смогут принять до 12 пациентов.Третий этап будет посвящен подведению итогов и рекомендациям по организации психолого-медико-социального сопровождения детей с психическими расстройствами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/takie-obstoyatelstva-melnikova-i-machavariani-o-sostoyanii-detskoy-psikhiatrii-v-abkhazii--1049341038.html
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Открытие детского психиатрического отделения обсудили в Минздраве Абхазии
Во встрече с министром здравоохранения Эдуардом Бутба приняли участие детский омбудсмен Мактина Джинджолия, детский и подростковый врач-психиатр Оксана Мельникова, врач-психиатр Гванца Мачавариани.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik.
Обследование психического состояния детей в Абхазии и возможность открытия полноценного отделения детской психиатрии обсудили в Минздраве Абхазии. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Первый этап обследования детей с 3 до 18 лет проходил в прошлом году - с 21 ноября по 2 декабря. Специалисты побеседовали с 69 детьми и выявили ряд проблем, в их числе отклонения в развитии и поведении, эмоциональные отклонения, склонность к суициду.
"Мы понимаем важность и потребность в создании условий для оказания полноценной помощи детям с психическими заболеваниями. Вместе с тем, пока остается вопрос, где лучше организовать стационар. Если мы говорим о детской больнице, строительство которой начнется в этом году, то это вопрос на перспективу, но на мой взгляд вопрос требует скорейшего решения", - сказал министр Эдуард Бутба.
Он добавил, что принимать решение об организации стационарного лечения будут по итогам второго этапа обследования.
Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия рассказала Sputnik, что второй этап обследований, которые проводятся при поддержке Минздрава Абхазии, будет проходить с 26 февраля до 2 марта включительно.
Специалисты будут работать во всех районах республики, кроме Ткуарчалского, но в случае, если кто-то из жителей Ткуарчалского района захочет поучаствовать, их будут ждать в Очамчырской ЦРБ. В день врачи смогут принять до 12 пациентов.
Третий этап будет посвящен подведению итогов и рекомендациям по организации психолого-медико-социального сопровождения детей с психическими расстройствами.