https://sputnik-abkhazia.ru/20240226/otkrytie-detskogo-psikhiatricheskogo-otdeleniya-obsudili-v-minzdrave-abkhazii-1050269400.html

Открытие детского психиатрического отделения обсудили в Минздраве Абхазии

Открытие детского психиатрического отделения обсудили в Минздраве Абхазии

Во встрече с министром здравоохранения Эдуардом Бутба приняли участие детский омбудсмен Мактина Джинджолия, детский и подростковый врач-психиатр Оксана... 26.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-26T12:50+0300

2024-02-26T12:50+0300

2024-02-26T12:50+0300

в абхазии

абхазия

новости

здравоохранение

минздрав

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/02/1a/1050269146_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_38605a07984e54dde0e991aebcede6c6.jpg

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Обследование психического состояния детей в Абхазии и возможность открытия полноценного отделения детской психиатрии обсудили в Минздраве Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."Мы понимаем важность и потребность в создании условий для оказания полноценной помощи детям с психическими заболеваниями. Вместе с тем, пока остается вопрос, где лучше организовать стационар. Если мы говорим о детской больнице, строительство которой начнется в этом году, то это вопрос на перспективу, но на мой взгляд вопрос требует скорейшего решения", - сказал министр Эдуард Бутба. Он добавил, что принимать решение об организации стационарного лечения будут по итогам второго этапа обследования.Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия рассказала Sputnik, что второй этап обследований, которые проводятся при поддержке Минздрава Абхазии, будет проходить с 26 февраля до 2 марта включительно. Специалисты будут работать во всех районах республики, кроме Ткуарчалского, но в случае, если кто-то из жителей Ткуарчалского района захочет поучаствовать, их будут ждать в Очамчырской ЦРБ. В день врачи смогут принять до 12 пациентов.Третий этап будет посвящен подведению итогов и рекомендациям по организации психолого-медико-социального сопровождения детей с психическими расстройствами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231206/takie-obstoyatelstva-melnikova-i-machavariani-o-sostoyanii-detskoy-psikhiatrii-v-abkhazii--1049341038.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, здравоохранение, минздрав