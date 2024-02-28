https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/parlament-prinyal-zakonoproekt-ob-uproschennoy-sisteme-nalogooblozheniyu-v-pervom-chtenii-1050302012.html
Парламент принял законопроект "Об упрощенной системе налогообложению" в первом чтении
Парламент принял законопроект "Об упрощенной системе налогообложению" в первом чтении
Sputnik Абхазия
Проект Закона установит упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства юридических лиц и физических лиц... 28.02.2024, Sputnik Абхазия
2024-02-28T20:08+0300
2024-02-28T20:08+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание приняло законопроект "Об упрощенной системе налогообложению" в первом чтении. Проект направлен на снижение налоговой нагрузки на предпринимателя путем замены трех видов налогов единым. При этом отмечается, что организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН, столкнулся со сложностями в реализации продукции покупателям, использующим общую систему налогообложения. Все из-за того, что налоговые органы не могут принять к вычету сумму НДС с ее стоимости.Минэкономики Абхазии предложило ограничить применение специального налогообложения для отдельных видов деятельности – посреднические операции и сделки, коммунальные услуги, реализация в магазинах свободной торговли, подлежащих налогообложению по ставкам, установленным Законом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/v-abkhazskom-zakonodatelstve-poyavyatsya-ponyatiya-rezident-i-nerezident-1050298892.html
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абхазия, парламент абхазии, налоги
абхазия, парламент абхазии, налоги
Парламент принял законопроект "Об упрощенной системе налогообложению" в первом чтении
Проект Закона установит упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую без образования юридического лица.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание приняло законопроект "Об упрощенной системе налогообложению" в первом чтении.
Проект направлен на снижение налоговой нагрузки на предпринимателя путем замены трех видов налогов единым.
В пояснительной записке говорится, что система облегчит учет и отчетность для субъектов малого предпринимательства️, исключит из оборота НДС, что положительно отразится на субъектах МСП, занимающихся розничной торговлей, а также освободит организации, перешедшие на УСН, от уплаты налога на прибыль. ⠀
При этом отмечается, что организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН, столкнулся со сложностями в реализации продукции покупателям, использующим общую систему налогообложения. Все из-за того, что налоговые органы не могут принять к вычету сумму НДС с ее стоимости.
Минэкономики Абхазии предложило ограничить применение специального налогообложения для отдельных видов деятельности – посреднические операции и сделки, коммунальные услуги, реализация в магазинах свободной торговли, подлежащих налогообложению по ставкам, установленным Законом.