https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/parlament-prinyal-zakonoproekt-ob-uproschennoy-sisteme-nalogooblozheniyu-v-pervom-chtenii-1050302012.html

Парламент принял законопроект "Об упрощенной системе налогообложению" в первом чтении

Парламент принял законопроект "Об упрощенной системе налогообложению" в первом чтении

Sputnik Абхазия

Проект Закона установит упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства юридических лиц и физических лиц... 28.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-28T20:08+0300

2024-02-28T20:08+0300

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание приняло законопроект "Об упрощенной системе налогообложению" в первом чтении. Проект направлен на снижение налоговой нагрузки на предпринимателя путем замены трех видов налогов единым. При этом отмечается, что организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН, столкнулся со сложностями в реализации продукции покупателям, использующим общую систему налогообложения. Все из-за того, что налоговые органы не могут принять к вычету сумму НДС с ее стоимости.Минэкономики Абхазии предложило ограничить применение специального налогообложения для отдельных видов деятельности – посреднические операции и сделки, коммунальные услуги, реализация в магазинах свободной торговли, подлежащих налогообложению по ставкам, установленным Законом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/v-abkhazskom-zakonodatelstve-poyavyatsya-ponyatiya-rezident-i-nerezident-1050298892.html

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