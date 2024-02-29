https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/obraschenie-k-narodu-putin-vystupil-s-poslaniem-federalnomu-sobraniyu-1050309497.html

Обращение к народу: Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Обращение к народу: Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Sputnik Абхазия

Президент Владимир Путин выступил с традиционным ежегодным обращением к Федеральному собранию в четверг, 29 февраля. 29.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-29T17:20+0300

2024-02-29T17:20+0300

2024-02-29T17:23+0300

владимир путин

россия

новости

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Глава государства оценил экономическую ситуацию в стране и обозначил задачи и цели России на внешнеполитической арене.Специальная военная операция и защита суверенитета РоссииВоенную спецоперацию поддержало абсолютное большинство россиян, заявил президент.Владимир Путин подчеркнул, что Россия ведет праведную борьбу за свой суверенитет и безопасность и никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела.Он добавил, что западные страны хотят видеть на месте России зависимое, угасающее и вымирающее пространство, но они просчитались. Российская армия обрела колоссальный опыт в ходе СВО, активно применяются и развиваются новые виды вооружений."Не мы начали эту войну на Донбассе. Но мы сделаем все, чтобы ее закончить", - заявил президент и отметил лицемерие стран Запада, твердящих о "российской угрозе" и при этом предпринимающих откровенно враждебные действия.Стратегическая стабильность и ядерная угрозаРоссия готова к диалогу с США по стратегической стабильности. При этом сам Вашингтон к переговорам не готов."Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя. Это можно привести наглядный пример такого лицемерия", - заявил он и назвал демагогией заверения США о готовности сесть за стол переговоров.Президент подчеркнул, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, как в 80-е годы, и все эти действия грозят конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации. По словам Владимира Путина, стратегические силы России находятся в состоянии полной готовности, идет работа над укреплением группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.Экономическое развитиеРоссия будет строить новую глобальную финансовую архитектуру на передовой технологической базе, свободную от политического вмешательства. Совместно с дружественными государствами она будет создавать новые логистические коридоры и безопасную финансовую инфраструктуру, заявил Путин.Президент добавил, что в этом плане огромные перспективы есть у Евразийского партнерства. По словам Владимира Путина, в прошлом году Россия уже опередила все государства "Большой семерки" по темпам экономического роста, и уже в ближайшем будущем сможет войти в четверку крупнейших экономик мира.Российский лидер подчеркнул, что отечественный бизнес должен работать в пределах страны, если не хочет потерять деньги, вкладывать ресурсы в регионы, в развитие компаний и подготовку кадров. Кроме того, он призвал снизить долю импорта в экономике."В прошлом году она составила уже 19% ВВП или 32 триллиона рублей, а в период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но всё мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать", - сказал Владимир Путин.

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