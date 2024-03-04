https://sputnik-abkhazia.ru/20240304/pervye-bariatricheskie-operatsii-proveli-v-abkhazii-1050336047.html

Первые бариатрические операции провели в Абхазии

Первые бариатрические операции провели в Абхазии

Sputnik Абхазия

Бариатрия - методика лечения ожирения с помощью оперативного вмешательства. 04.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-04T11:47+0300

2024-03-04T11:47+0300

2024-03-04T11:47+0300

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. В Республиканской больнице впервые в истории отечественной медицины были проведены бариатрические операции, сообщает Минздрав.Операции проводились под наблюдением турецкого специалиста, но в дальнейшем абхазские врачи будут проводить их самостоятельно, для этого в Республиканской больнице обеспечены все необходимые условия.По словам главврача Эрика Хатхва, через полгода-год пациенты будут нуждаться в пластической коррекции, которую тоже можно будет сделать в Абхазии. Министр здравоохранения Эдуард Бутба пояснил, что при поддержке абхазской диаспоры ведомство планирует развивать сотрудничество с Турцией в области онкологии и гинекологии.Всего в Республиканской больнице было прооперировано шесть человек. Всех их уже выписали, они чувствуют себя хорошо.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240209/eduard-butba-rasskazal-o-situatsii-so-zdravookhraneniem-v-abkhazii--1050095330.html

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