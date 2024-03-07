https://sputnik-abkhazia.ru/20240307/chegemskoe-solntse-russkoy-literatury-vecher-iskandera-v-moskve-1050376516.html

Чегемское солнце русской литературы: вечер Искандера в Москве

Чегемское солнце русской литературы: вечер Искандера в Москве

Sputnik Абхазия

Вечер к 95-летию со дня рождения Фазиля Искандера провели в Москве 6 марта. Классика русской и абхазской литературы вспоминали актеры, режиссеры, литераторы... 07.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-07T15:06+0300

2024-03-07T15:06+0300

2024-03-07T15:06+0300

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Анжелика Бения, SputnikЕжегодно 6 марта в Москве собираются друзья и родственники писателя из Абхазии, чтобы прочитать друг другу любимые стихи, цитаты и афоризмы, принадлежащие его перу. Делятся воспоминаниями, которые отразились в творчестве писателя, размышляют о роли малой Родины в его произведениях и о его большой роли в русской литературе. Уже восемь лет Фазиль разговаривает с почитателями своего творчества с экрана и со страниц.Прозаик, поэт, философ, журналист и общественный деятель Фазиль Искандер был почетным членом Российской академии художеств, членом и лауреатом Баварской академии изящных искусств, почетным доктором Норвичского университета (США) и обладателем Государственной премии СССР за роман "Сандро из Чегема".Фазиль Абдулович родился в Сухуме 6 марта 1929 году. В 1947-м окончил с золотой медалью русскую сухумскую школу и поступил в Московский библиотечный институт. Потом оттуда перевелся в Литературный институт имени Горького. В Москве Искандер жил с 1962 года. Умер писатель 31 июля 2016 года.Единственный Фазиль в литературеВ Большом зале Центрального Дома литераторов вместилось около 500 зрителей. Вечер вел русский писатель, телеведущий Игорь Волгин, звездный близнец Искандера: братья по перу родились в один день. Но 6 марта на таланты не скупится, в литературный квартет рожденных в этот день включен колумбийский писатель-прозаик Габриэль Гарсиа Маркес и русский советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Таким образом, день Искандера навеки обречен быть наполненным светом, смехом и оптимизмом.Поэт, если начинает писать прозу, – она, как правило, хорошая, – отметил ведущий вечера Игорь Волгин."Ведущим был не я, ведущим был Фазиль. Он всех нас собрал и вел. А мы еще раз объяснялись ему в любви. Мы будем читать и перечитывать Искандера, и понимать его по-новому. XXI век откроет много новых смыслов. Так всегда бывает в классике. Фазиля можно узнать по фразе, по неповторимому афоризму. Редкость – он доступен как для высокоинтеллектуального, так и для простого читателя. 1929 года рождения, он формально к "шестидесятникам" не относится, но и к "семидесятникам" тоже не примыкает. Как бы стоит особняком. Очень деликатно, ненавязчиво стал писателем, постепенно. Так многие отмечают", – сказал Игорь Волгин.Делился воспоминаниями и Сергей Шаргунов – российский писатель, журналист, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России. Он рассказывал, каким запомнил Искандера. Отметил, что записал с ним интервью, которое оказалось последним. И главная идея, и основная мысль, которая осталась основной после встречи у него с писателем – стремление к совести. Ведь, как писал Фазиль Абдулович, если жизнь — борьба за выживание, совесть абсолютно не нужна. В этом и во многом даже детском дидактизме, впитанном им из первых книг в детстве от Шекспира, русской классики – в этой простоте и таилось его мастерство. Тема совести была одной из главных в его творчестве, отметил Шаргунов."В нем было что-то жреческое. Он запомнился мне неким Божеством, парящим в облаках дыма. Он курил одну от другой. Удивительно четко, афористично формулировал мысли. Был очень точен. Задумывался перед каждой фразой. У него были смеющиеся глаза и очаровательная ребячливая улыбка. В нем было много солнечного, детского, что зачастую и определяет настоящего писателя. Искандер – это еще и удивительный лиризм, танец красок и головокружительная круговерть. Литература должна продолжаться, это еще одна простая и важная сентенция, которую я слышал от Искандера. Он верил, что несмотря на страхи, ужасы и трагедии, лучшее будет продолжаться. У человека есть то, что его делает личностью, то, что позволяет ему сохранять по-пушкински самостояние. Самостояние Искандера для нас пример. Он наш современник, который протягивает руку, чьи книги снова и снова хочется перечитывать, и радоваться. Веселое имя Фазиль!", – добавил Шаргунов.Воспоминаниями о совместно проведенном времени с писателем и его семьей поделился и Борис Мессерер, советский и российский театральный художник, сценограф и педагог.Прототипами многих произведений Искандера стали соседи и знакомые из абхазского села Чегем. Абхазию Искандера литературоведы ставят в один ряд с Петербургом Достоевского. Писатель прожил долгую жизнь и стал одним из главных русских прозаиков второй половины ХХ века. Он - автор великого литературного эпоса "Сандро из Чегема"."Поводов для общения у нас было много. Мы и отдыхали вместе, вместе ездили и в Пицунду. Мне всегда хотелось его подбодрить, сделать ему что-то приятное, даже если и мелочь, в виде привезенной острой приправы, той же аджики. Когда я стал членом комитета по премиям, среди номинантов я никогда не видел Фазиля. Меня это всегда коробило. Я не понимал, почему братья писатели не выдвигают его? Я решил сделать это сам. В тот год Искандер не получил премию, но я не отчаивался. В конце очередного своего обращения в комитет я спросил: "Если в Испании существует памятник Дон Кихоту, Санчо Пансе и Сервантесу, почему в России не может быть памятника Искандеру и его герою Сандро из Чегема?" Премию в тот год и получил", – поделился Борис Мессерер.Вне Родины Искандер прожил около 40 лет. Именно в Москве прозаик масштабно писал об Абхазии. Настоящую известность ему принесла повесть "Созвездие Козлотура", которая вышла в 1966 году. В том же году вышли сборники рассказов "Запретный плод" и "Тринадцатый подвиг Геракла". Большое значение в творчестве писателя имеют и рассказы о Чике, которые объединены под названием "Детство Чика".Российский литературовед и литературный критик, журналист и переводчик Дмитрий Бак отметил, что Искандер – это исключительный пример органичного объединения в литературе двух несовместимых миров.На вечере была также представлена новая книга "Дар самой жизни" – впервые публикуемые записи из тетрадей Фазиля Искандера. И многие другие книги об Искандере тоже можно было приобрести. Одна из таких была "Фазиль", в которой авторы Евгений Попов, знавший писателя лично, и Михаил Гундарин в живой беседе восстанавливают и анализируют жизненный путь будущего классика: от истории семьи, детства до признания."Есть звезды, а есть кумиры. Кумиром был Фазиль. Когда произносят имя Фазиль, тут же ассоциация с Абхазией. Книгу Искандером не стали называть, подумали бы что про ракеты пишем. Просто Фазиль, потому что он единственный в литературе, был, есть и будет. Я как-то советовался с его супругой, можно ли написать, что по духу он имперский писатель? Мне ответили, что и сам он неоднократно так говорил. С одной стороны, он говорил, что он русский писатель, который пишет об Абхазии, с другой, он не заимствовал у русской литературы, а обогащал, но не своей интонацией и акцентом. Поговорки и фразы его вошли в русский фольклор. "Хорошее начинание, между прочим", говорили мы в юности, это и многое другое у нас от него", – сказал соавтор книги "Фазиль" Евгений Попов.На вечере выступил Детский московский ансамбль абхазского танца "Амцабз". Был показан короткометражный фильм томского кинорежиссера Елены Суриной "Море" на французском языке, снятый по мотивам рассказов Искандера. Съемки проходили во Франции: в Антибе и на острове Святой Маргариты, где находился долгие годы в заключении "Человек в железной маске" (приключенческий фильм, снятый по мотивам произведений Александра Дюма).Антонина Хлебникова-Искандер после просмотра поделилась впечатлениями."Этот фильм уже показан во многих странах и континентах. Он, оказывается, везде людям нужен, интересен и свой. Это прекрасно – море и берега с остатками кораблей и крепости. Какая часть человечества этим живет, чтобы детство проходило в таком земном раю? Фильм получился наивный, с замечательной аурой. И первый фильм, показанный на вечере до короткометражки, с архивными кадрами, не уступает. Это была потерянная пленка, автор Ирина Кузина. В фильме Искандер в Переделкино в беседке за своим рубленным столом читает стихи. За этим столом он работал и отдыхал. Чудом нашлись эти кадры. Хороший получился вечер с прелестными фильмами", – сказала Антонина Хлебникова-Искандер.Вечер был организован Клубом писателей Центрального Дома литераторов совместно с Московской Абхазской диаспорой и Культурным центром Фазиля Искандера.

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