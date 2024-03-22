https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/shamba-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-postradavshikh-vo-vremya-terakta-v-krokuse-1050556172.html

Шамба выразил соболезнования семьям пострадавших во время теракта в "Крокусе"

Шамба выразил соболезнования семьям пострадавших во время теракта в "Крокусе"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба выразил соболезнования семьям пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле". 22.03.2024, Sputnik Абхазия

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теракт

происшествия

россия

теракт в "крокус сити холле"

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба выразил соболезнования семьям пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле". Он подчеркнул, что Абхазия сталкивалась в послевоенное время с многочисленными актами террора на своей территории, особенно в приграничном с Грузией Галском районе. "Поэтому мы хорошо понимаем все это и сочувствуем людям, которые пострадали в этом теракте. Нужны особые меры безопасности, очевидно все это будет сделано", - добавил секретарь Совбеза. Теракт в "Крокус сити холле"Стрельба в "Крокус сити холле" произошла вечером в пятницу перед концертом музыкальной группы "Пикник". По предварительным данным ФСБ, на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки. Сумевшим выбраться из зала охрана указывала на эвакуационные выходы, охранники оставались на месте.Предпринимаются все возможные меры для помощи пострадавшим, отметила спецслужба. Губернатор Воробьев сообщил, что у "Крокуса" работают более 70 бригад скорой помощи, 4 госпитализированных находятся в тяжелом состоянииВ здании начался пожар. Кровля в районе сцены концертного зала, где произошел пожар, рушится. МЧС отмечает, что для тушения задействована авиация, вертолет сбрасывает воду на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылетуСледственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/strelba-v-krokus-siti-kholle-glavnoe-1050555003.html

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московская область, теракт, происшествия, россия, теракт в "крокус сити холле"