https://sputnik-abkhazia.ru/20240404/biznes-i-investitsii-eksperty-obsudili-faktory-ekonomicheskogo-razvitiya-abkhazii-1050675450.html

Бизнес и инвестиции: эксперты обсудили факторы экономического развития Абхазии

Бизнес и инвестиции: эксперты обсудили факторы экономического развития Абхазии

Sputnik Абхазия

Круглый стол на тему "Предпринимательство и инвестиции как фактор экономического развития Абхазии" состоялся в Центре социально-экономических исследований. 04.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-04T18:19+0300

2024-04-04T18:19+0300

2024-04-04T18:33+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikРазвитие предпринимательстваДиректор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа отметил, что в основе успешного развития экономики государства должен лежать научный анализ, без которого практическая политика не может быть успешной."Вот эта истина совсем недавно подтвердилась на международной конференции в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации в Москве, где нам посчастливилось участвовать. Это была высочайшего уровня конференция. Россия, слава богу, обладает высочайшим научным и интеллектуальным потенциалом, она в этом плане одна из мировых держав, и этот потенциал был представлен на этой конференции", – подчеркнул он.Олег Дамениа предложил участникам круглого стола обсудить состояние абхазского предпринимательства и меры, которые могли бы помочь решить проблемные вопросы с учетом экспертных выводов.Предприниматель, экономист Лили Дбар в своем выступлении сказала, что в республике развиваются виды деятельности с четким налогообложением – патентная система, спецналог или деятельность индивидуальных предпринимателей.Что касается роста строительного бизнеса, то он в основном связан с привлечением инвестиционных средств. По ее словам, местным предпринимателям сложно накопить прибыль и, опираясь на нее, развиваться дальше.Дбар также обратила внимание на то, что хорошо развивается майнинг – вид деятельности, который запрещен. Экономист считает необходимым регулировать эту деятельность. Или усилить борьбу с незаконной деятельностью, или же ввести майнинг под налогооблагаемую базу.Заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Бадрик Пилия в свою очередь сказал, что законодательный орган готов обсуждать инициативы, которые будут исходить от предпринимательского и экспертного сообщества для того, чтобы улучшить условия для ведения бизнеса в Абхазии.Член Общественной палаты Тимур Пипия сказал, что предпринимательству в Абхазии всегда нужно уделять особое внимание, поскольку оно приносит в бюджет республики существенные средства. Местный бизнес сталкивается с множеством проблем –нехватка рабочих, инженерно-технического персонала, отсутствие банковского кредитования и многое другое."Есть другая сторона проблемы, которая сегодня не позволяет тем же фискальным органам быть настолько доступными, в плане того, что стыковка между предпринимательской средой и тем аппаратом, который с ними сталкивается, происходит не так комфортно, не так хорошо. Это не позволяет формировать понимание друг друга, оно зачастую отсутствует", – заметил Пипия.Как поднимать экономикуОбсуждение темы продолжилось выступлением предпринимателя, члена Общественной палаты Давида Пилия, который отметил, что предпринимательские и экспертные круги должны думать над тем, как развивать бизнес."Если мне задать вопрос по моей сфере, общественное питание и оборудование, какие проблемы передо мной могут встать завтра, послезавтра, я четко дать анализ не смогу. Сегодня настолько ситуация стремительно меняется, сегодня одни проблемы, завтра, возможно, еще больше проблем. Мы получаем товар из России, нам надо выплатить бюджету все, что необходимо, но сразу выплачивать огромную сумму не всегда готовы, нет у нас таких запасов финансовых средств. Но вроде бы Парламент принял решение дать отсрочку на три месяца – это хороший шаг, но вы знаете, эта система до сих пор не работает", – сказал бизнесмен.Подобные факты отрицательно влияют на развитие предпринимательства в Абхазии, сказал Пилия. Ректор СОИ, доктор экономических наук Валерий Кварчия оценил состояние экономики в абхазских селах. По его мнению, одна из главных проблем заключается в том, что молодежь покидает села и отправляется в города.В продолжение Кварчия сказал, что в ВВП Абхазии, удельный вес сельскохозяйственного производства занимает лишь 5%, валовая добавленная стоимость от 2,9% до 3,1%. В сфере торговли добавленная стоимость 42%."Сегодня плачевное состояние экономики на селе. Нужно привлекать инвестиции и обеспечить гарантированную реализацию продукции производителям. Вот когда эта двуединая задача будет решена, то будет решена проблема села в Абхазии", – говорит экономист.Секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба считает, что для решения проблем, в том числе в предпринимательской сфере, необходимо руководствоваться мнением специалистов, а не политически ангажированных личностей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/na-ravnykh-vzaimnye-plyusy-razvitiya--otnosheniy-abkhazii-i-rossii-obsudili-na-kruglom-stole-1047574258.html

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