https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/na-ravnykh-vzaimnye-plyusy-razvitiya--otnosheniy-abkhazii-i-rossii-obsudili-na-kruglom-stole-1047574258.html

На равных: взаимные плюсы развития отношений Абхазии и России обсудили на круглом столе

На равных: взаимные плюсы развития отношений Абхазии и России обсудили на круглом столе

Круглый стол "Абхазия-Россия 2070", организованный в рамках форума "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией независимости республики", прошел в Сухуме... 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T20:05+0300

2023-08-18T20:05+0300

2023-08-18T20:05+0300

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Участники обсудили взаимные интересы двух стран, тесно сотрудничающих друг с другом, и аспекты взаимоотношений, на которые нужно обратить внимание. SputnikВизитная карточкаКруглый стол открыл проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Максим Гвинджия. Он отметил, что после признания в 2008 году Россия стала гарантом независимости в Абхазии.Тем не менее, по его словам, Абхазии необходимо конкретно сформулировать модель своего будущего, определить повестку для сотрудничества на глобальном уровне, а не просто заявлять о независимости.Для России Абхазия должна стать финансовым центром, местом, где российский бизнес сможет хранить и приумножать деньги, считает Гвинджия. Он уверен, что связи между государствами станут еще крепче, а границы сотрутся, но это не будет означать "растворения нашей независимости". Развитая и успешная Абхазия – фактор укрепления позиции России на международной арене, заявил спикер."Абхазия должна и может стать визитной карточкой российской внешней политики", - сказал он.Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар отметил, что Абхазия - "буферное государство", которое примет на себя первый удар в случае "большой войны". По его мнению, Россия будет нуждаться в "малой устойчивой величине", оптимистичном примере того, как небольшой по численности народ сохранил свою идентичность, веру, культуру и право на самоопределение.Многие, по его словам, считают, что Абхазия финансово паразитирует на России, однако это не соответствует действительности. В России много богатых людей и больших компаний, приход которых в Абхазию приведет к разрушительным экономическим и политическим последствиям, сказал он.Профессионализация и периферийностьВедущий научный сотрудник Института международных исследований Сергей Маркедонов отметил, что в российско-абхазских отношениях важно понимать, что Абхазия – гарантия отсутствия полной "приватизации" НАТО Черного моря, это важный сторонник России на международной арене.По его словам, "случайных" представителей России в Абхазии быть не должно, как показала история. В республике должны работать профессионалы, эксперты, которые знают особенности страны и реальность, в которой она живет."Когда мы говорим о нашем сотрудничестве, мы не должны уходить в гипероптимистическую повестку, у нас есть проблемы, и их надо решать. Если мы про них не будем говорить, про них будут говорить другие, и не факт, что в наших интересах", - сказал он.Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц затронул проблему оттока молодых профессионалов из республики. По его словам, уже много лет остается актуальной проблема невозврата специалистов, которые получают высшее образование в лучших вузах России. Как итог – Абхазия лишается хорошо образованных людей и это "опасный тренд".Абхазия в СМИЗаместитель директора по научной работе российского Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева рассказала о роли Абхазии в повестках европейских СМИ. По ее словам, сотрудники института провели анализ ведущих зарубежных медиа за три года и оказалось, что никто не пишет про Абхазию как про самостоятельное государство.Зарубежные аналитические центры, которые изучают Россию и постсоветское пространство рассматривают Абхазию "с точки зрения периферийного подхода", заявила Комлева. Это означает, что международное сообщество считает, что республика находится "в орбите влияния России" и ситуацию необходимо изменить, объяснила замдиректора.Манипуляция и экспертное мнениеПредседатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг выразил мнение о том, что в межгосударственных отношениях между Россией и Абхазией должно сложиться экспертное сообщество, которое будет выражать непредвзятое мнение.Он отметил, что в маленьком абхазском обществе существуют проблемы, которые могут быть непонятны многочисленному народу России – потеря языка, низкий уровень рождаемости. Хашиг объяснил, что именно поэтому в абхазском обществе и боятся возможной перспективы предоставления гражданства иностранцам, в том числе, россиянам.По словам председателя Союза, часто этими страхами манипулируют, в глазах мирового сообщества утверждают, что, если общество выступает против определенных инициатив, законов или бизнес-идей, то оно настроено против России в целом. Хашиг подчеркнул, что поддаваться на такие манипуляции не стоит.Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" продлится в Сухуме с 18 по 19 августа.Партнеры форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/bartsits-o-forume-k-15-letiyu-priznaniya-abkhazii-zainteresovannyy-i-neravnodushnyy-dialog-1047573126.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/vzglyad-v-buduschee-kak-proshlo-otkrytie-abkhazo-rossiyskogo-foruma-v-sukhume-1047572814.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230816/shatunov-ob-abkhazii-i-rossii-nezavisimost--neosporimyy-fakt-vremya-dvigatsya-dalshe-1047508333.html

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абхазия, россия, абхазо-российские отношения, новости, сухум, агу