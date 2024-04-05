https://sputnik-abkhazia.ru/20240405/pyat-apparatov-dlya-mayninga-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1050681444.html
Пять аппаратов для майнинга изъяли на абхазо-российской границе
Пять аппаратов для майнинга изъяли на абхазо-российской границе
Sputnik Абхазия
Попытки провоза майнинг-оборудования в Абхазию участились, в связи с этим ГТК усилил работу по их выявлению на этапе автомобильного досмотра. 05.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Пять аппаратов для майнинга криптовалют изъяли абхазские таможенники на посту "Псоу", сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.Аппараты модели Whatsminer M30S+ были спрятаны в пространстве между салоном и багажником машины Toyota Mark X, выезжавшей из России в Абхазию.За рулем "Тойоты" находился гражданин республики А. Кварчия, ранее он уже привлекался к ответственности за это правонарушение.Аппараты для майнинга изъяли. Материалы дела были направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/izyat-i-utilizirovat-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-nezakonnym-mayningom-1050630580.html
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абхазия, майнинг в абхазии, новости
Пять аппаратов для майнинга изъяли на абхазо-российской границе
13:05 05.04.2024 (обновлено: 13:22 05.04.2024)
Попытки провоза майнинг-оборудования в Абхазию участились, в связи с этим ГТК усилил работу по их выявлению на этапе автомобильного досмотра.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik.
Пять аппаратов для майнинга криптовалют изъяли абхазские таможенники на посту "Псоу", сообщает
пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Аппараты модели Whatsminer M30S+ были спрятаны в пространстве между салоном и багажником машины Toyota Mark X, выезжавшей из России в Абхазию.
За рулем "Тойоты" находился гражданин республики А. Кварчия, ранее он уже привлекался к ответственности за это правонарушение.
Аппараты для майнинга изъяли. Материалы дела были направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.