https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/ekspert-obyasnil-prichiny-sokrascheniya-urozhaya-i-eksporta-abkhazskogo-meda-1050671344.html

Эксперт объяснил причины сокращения урожая и экспорта абхазского меда

Эксперт объяснил причины сокращения урожая и экспорта абхазского меда

Sputnik Абхазия

По данным "Абхазмеда", в 2023 году большая часть абхазского меда была реализована на внутреннем рынке. 06.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-06T09:00+0300

2024-04-06T09:00+0300

2024-04-06T09:00+0300

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Причины сокращения урожая меда в 2023 году – массовое уничтожение пасек вредителями и неблагоприятные климатические условия, сказал в интервью радио Sputnik директор "Абхазмеда" Даур Тугуш. По словам директора "Абхазмеда" Даура Тугуш, если раньше от клещей погибало 5-10% урожая, то сейчас наблюдаются случаи и стопроцентной гибели пасеки. К тому же, погода не дает возможность пчелам брать основной взяток (количество нектара и пыльцы, которую собирают пчелы –прим.) в момент его цветения, добавил он.Даур Тугуш отметил, что в прошлом году Россию удалось экспортировать лишь около восьми-десяти тонн продукта. "Больше мы не смогли отправить, меда не было. Если даже он был, то цена меда резко возросла, и многие наши клиенты отказались покупать его у нас", - сказал он. Из-за сокращения урожая на 200-300% возросла и цена на продукт. Если пять лет назад максимальная цена меда была 300 рублей, то сейчас она превысила 500 рублей. А в 2023 году крестьяне продавали от 400 рублей до 500 рублей, отметил директор предприятия. Говоря о проблеме экспорта меда из Абхазии в Россию, Тугуш объяснил, что это связано с высокими требованиями ЕАЭС. Для экспорта продукции, по его словам, необходимо предварительно исследовать ее в лаборатории по 30 показателям. В Абхазии таких лабораторий нет. Кроме того, нет смысла закупать дорогостоящие реагенты для такого небольшого количества урожая, считает Тугуш. А ближайшая подходящая лаборатория находится в Краснодаре. "Это тоже усложняет нам работу, все время ездить туда, получать заключения, каждый год, каждый сезон все обновлять, это усложняет задачу", - сказал он. По словам Тугуш, делать прогнозы по урожаю меда на 2024 еще рано, общая картина будет ясна с момента начала цветения взятка, примерно в середине июня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/abkhazyanki--pravilnye-abkhazskie-pchely-1045891735.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/abkhazyanki-v-dele-medovaya-paseka-v-sele-kulanyrkhua-1038918417.html

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