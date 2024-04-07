https://sputnik-abkhazia.ru/20240407/sputnik-nedeli-krushenie-vertoleta-i-pozhar-v-sukhume-1050695616.html

Sputnik недели: крушение вертолета и пожар в Сухуме

Sputnik недели: крушение вертолета и пожар в Сухуме

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее актуальных событий уходящей недели. 07.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-07T19:24+0300

2024-04-07T19:24+0300

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SputnikКрушение вертолетаВертолет Ми-24 Минобороны Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе в селе Кацикыт 2 апреля. На борту были три члена экипажа - Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчян. Они были доставлены в военный госпиталь в Агудзере. На месте находились представители Минобороны и МЧС, в том числе министры Владимир Ануа и Лев Квициния. Рядом с вертолетом загорелся сухостой, который тушили пожарные.Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 пришлось госпитализировать в медучреждение Сочи, где его прооперировали.Второй пациент проходит лечение в Республиканской больнице в Сухуме. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.Ещё один член экипажа получает медпомощь в военном госпитале Минобороны республики. Его состояние удовлетворительное.Разбор заваловНа этой неделе в здании сгоревшего фонда Национальной картинной галереи приступили к разбору завалов. По итогу были найдены несколько работ Александра Чачба-Шервашидзе.Картины обгорели, но по-прежнему узнаваемы, сказал директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания. В их числе "Портрет мадемуазель Бессон", "Женщина в красной шляпе", несколько эскизов театральных декораций. Летом в Абхазию приедут реставраторы, которые умеют работать с рисунками на бумаге, они помогут спасти работыКроме того, на месте пожара была найдена самая знаковая работа Валентины Хурхумал — скульптура "Маленькие наездники".Ложная тревогаЗвонок о минировании Сухумской шестой школы поступил 1 апреля. Занятия были прекращены, школьники и учителя эвакуированы. На месте работали кинологи, сотрудники МЧС, СГБ и МВД.Вечером стало известно, что сообщение было ложным.Незаконная продажа1 апреля корреспондент Sputnik посетил несколько табачных магазинов в Сухуме, и вейпы продавались в каждом из них — продавцы доставали их из-под прилавков, несмотря на то, что с 1 марта их продажа запрещена.Для исполнения закона Аппарат Кабмина разработал проект постановления, по которому Таможенный комитет должен обеспечить соблюдение запрета на ввоз вейпов, а Госстандарт — запрета на реализацию. Документ находится на межведомственном согласовании, затем его представят на рассмотрение премьер-министру.В ГТК Sputnik сообщили, попытки ввоза вейпов в Абхазию пресекаются со дня вступления закона в силу.Проект аэропортаПроект реконструкции сухумского аэропорта обсудили вице-президент Бадра Гунба и министр энергетики и транспорта Джансух Нанба с представителями жителей Бабыщиры.Бадра Гунба заверил собравшихся, что реализация проекта будет проходить в соответствии с законодательством, гарантирующим защиту прав граждан.Поступления в бюджет300,6 миллиона рублей налогов поступило в бюджет Абхазии в марте.По плану, нужно было собрать 292,7 миллиона. Перевыполнение составило 3%, об этом сообщило Министерство по налогам и сборам.Отставку не принялиПарламент Абхазии не принял досрочное сложение полномочий депутата Инара Гицба.Инар Гицба написал заявление о сложении полномочий депутата 25 марта. Он был избран в Народное Собрание VII созыва в марте 2022 года от округа №1 (Новый район, Сухум).Согласно закону, даже если депутаты не принимают его заявление об отставке, он имеет право добровольно сложить свои полномочия.Свобода от акцизВвоз виноматериалов в Абхазию освободили от уплаты акциза. Поправки в закон в окончательном чтении принял Парламент.Документ устанавливает ставки акцизов на виноградное сусло и виноматериал:▪️6% от стоимости реализованных (переданных) подакцизных товаров;▪️0% от таможенной стоимости ввозимых товаров.Изменения, по словам представителя президента в Народном Собрании Батала Айба, позволят минимизировать издержки отечественных производителей вина и обеспечить поступления в бюджет налоговых платежей от реализации экспортируемых вин, произведенных в Абхазии.Собрание ученых4 апреля состоялась встреча Аслана Бжания с Советом молодых ученых Абхазии."Руководству Абхазии, конечно же, нужны по многим вопросам экспертные заключения. Чем больше специалистов к этой работе будет подключено, тем более выверенные решения будут приниматься руководством страны", — обратился к ученым президент.Молодые ученые выступили с инициативами:Итоги путины47 тысяч тонн рыбы выловлено в Абхазии из 52 тысяч, разрешенных для добычи, подвел итоги путины глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава.а весь сезон комитет вынес 30 постановлений о нарушениях, в том числе за нарушение 500-метровой зоны лова рыбы выписаны штрафы на 90 тысяч рублей и нахождение в запретной зоне с рыбой на борту - штрафы на 1,4 миллиона рублей.ТоварооборотТоварооборот Абхазии с начала года составил 10,48 миллиарда рублей, сообщил Государственный таможенный комитет.Большая часть, 8,59 миллиарда, приходится на импорт. По сравнению с прошлым годом он вырос на 1,3 миллиарда рублей.А экспорт в этом году снизился на 61 миллион. Причина — сокращение объемов вывоза цитрусов, алкоголя, лесоматериалов и недрагоценных металлов.Пожар в Сухуме Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул вечером, 5 апреля. По предварительной версии, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.В пожаре пострадали четверо человек, в том числе двое детей. Их доставили в Республиканскую больницу. Позже детей экстренно вывезли в Сочи. Они получили ожоги разной степени тяжести.Об их переводе в Центр охраны материнства и детства договорился глава ведомства Эдуард Бутба с мэром Сочи Алексеем Копайгородским.Двоих взрослых также вывезли в Сочи. Их состояние, учитывая площадь и глубину ожогового поражения, оценивается как крайне тяжелое.

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