Sputnik недели: крушение вертолета и пожар в Сухуме
19:24 07.04.2024 (обновлено: 19:51 07.04.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский/
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее актуальных событий уходящей недели.
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Крушение вертолета
Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе в селе Кацикыт 2 апреля. На борту были три члена экипажа - Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчян. Они были доставлены в военный госпиталь в Агудзере.
На месте находились представители Минобороны и МЧС, в том числе министры Владимир Ануа и Лев Квициния. Рядом с вертолетом загорелся сухостой, который тушили пожарные.
Позже стало известно, что причиной вынужденной посадки вертолета Ми-24 в Гулрыпшском районе, по предварительным данным, стал отказ материальной части. Создана рабочая группа, которая совместно с военной прокуратурой работает на месте.
Одного из пострадавших при вынужденной посадке Ми-24 пришлось госпитализировать в медучреждение Сочи, где его прооперировали.
Второй пациент проходит лечение в Республиканской больнице в Сухуме. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Ещё один член экипажа получает медпомощь в военном госпитале Минобороны республики. Его состояние удовлетворительное.
Разбор завалов
На этой неделе в здании сгоревшего фонда Национальной картинной галереи приступили к разбору завалов. По итогу были найдены несколько работ Александра Чачба-Шервашидзе.
Картины обгорели, но по-прежнему узнаваемы, сказал директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания. В их числе "Портрет мадемуазель Бессон", "Женщина в красной шляпе", несколько эскизов театральных декораций. Летом в Абхазию приедут реставраторы, которые умеют работать с рисунками на бумаге, они помогут спасти работы
Кроме того, на месте пожара была найдена самая знаковая работа Валентины Хурхумал — скульптура "Маленькие наездники".
Ложная тревога
Звонок о минировании Сухумской шестой школы поступил 1 апреля. Занятия были прекращены, школьники и учителя эвакуированы. На месте работали кинологи, сотрудники МЧС, СГБ и МВД.
Вечером стало известно, что сообщение было ложным.
Незаконная продажа
1 апреля корреспондент Sputnik посетил несколько табачных магазинов в Сухуме, и вейпы продавались в каждом из них — продавцы доставали их из-под прилавков, несмотря на то, что с 1 марта их продажа запрещена.
Для исполнения закона Аппарат Кабмина разработал проект постановления, по которому Таможенный комитет должен обеспечить соблюдение запрета на ввоз вейпов, а Госстандарт — запрета на реализацию. Документ находится на межведомственном согласовании, затем его представят на рассмотрение премьер-министру.
В ГТК Sputnik сообщили, попытки ввоза вейпов в Абхазию пресекаются со дня вступления закона в силу.
Проект аэропорта
Проект реконструкции сухумского аэропорта обсудили вице-президент Бадра Гунба и министр энергетики и транспорта Джансух Нанба с представителями жителей Бабыщиры.
Поводом для встречи стали опасения, что важные решения могут быть приняты без учета интересов жителей села, сообщает пресс-служба президента Абхазии. При этом делегаты подчеркнули, что не выступают против строительства аэропорта.
Бадра Гунба заверил собравшихся, что реализация проекта будет проходить в соответствии с законодательством, гарантирующим защиту прав граждан.
Поступления в бюджет
300,6 миллиона рублей налогов поступило в бюджет Абхазии в марте.
По плану, нужно было собрать 292,7 миллиона. Перевыполнение составило 3%, об этом сообщило Министерство по налогам и сборам.
Отставку не приняли
Парламент Абхазии не принял досрочное сложение полномочий депутата Инара Гицба.
"Пообщавшись с коллегами, мы пришли к выводу о том, что это было поспешное решение. Сегодня поступила информация о том, что жители избирательного участка, где избирался Инар Альбертович выразили свое беспокойство. Они обратились к нам с обращением, собрали подписи", - отметил вице-спикер Астамур Аршба.
Инар Гицба написал заявление о сложении полномочий депутата 25 марта. Он был избран в Народное Собрание VII созыва в марте 2022 года от округа №1 (Новый район, Сухум).
Согласно закону, даже если депутаты не принимают его заявление об отставке, он имеет право добровольно сложить свои полномочия.
Свобода от акциз
Ввоз виноматериалов в Абхазию освободили от уплаты акциза. Поправки в закон в окончательном чтении принял Парламент.
Документ устанавливает ставки акцизов на виноградное сусло и виноматериал:
▪️6% от стоимости реализованных (переданных) подакцизных товаров;
▪️0% от таможенной стоимости ввозимых товаров.
Изменения, по словам представителя президента в Народном Собрании Батала Айба, позволят минимизировать издержки отечественных производителей вина и обеспечить поступления в бюджет налоговых платежей от реализации экспортируемых вин, произведенных в Абхазии.
Собрание ученых
4 апреля состоялась встреча Аслана Бжания с Советом молодых ученых Абхазии.
"Руководству Абхазии, конечно же, нужны по многим вопросам экспертные заключения. Чем больше специалистов к этой работе будет подключено, тем более выверенные решения будут приниматься руководством страны", — обратился к ученым президент.
Молодые ученые выступили с инициативами:
Необходимо активно освещать деятельность учёных в СМИ, создать раздел Совета молодых ученых на сайте президента.
Учредить президентскую премию для молодых учёных.
Подписать межведомственное соглашение с Россией в сфере технического и инновационного сотрудничества.
Создать фонд при президенте для грантовой поддержки учёных.
Создать возможность для участия молодых ученых в борьбе с искажением исторической реальности.
Итоги путины
47 тысяч тонн рыбы выловлено в Абхазии из 52 тысяч, разрешенных для добычи, подвел итоги путины глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава.
"Вопреки существующему мнению, ни один килограмм рыбы не попадает на турецкие рынки, весь объем выловленной рыбы перерабатывается в муку здесь, на территории Абхазии. После чего продукция реализуется на мировом рынке", — рассказал он.
а весь сезон комитет вынес 30 постановлений о нарушениях, в том числе за нарушение 500-метровой зоны лова рыбы выписаны штрафы на 90 тысяч рублей и нахождение в запретной зоне с рыбой на борту - штрафы на 1,4 миллиона рублей.
Товарооборот
Товарооборот Абхазии с начала года составил 10,48 миллиарда рублей, сообщил Государственный таможенный комитет.
Большая часть, 8,59 миллиарда, приходится на импорт. По сравнению с прошлым годом он вырос на 1,3 миллиарда рублей.
А экспорт в этом году снизился на 61 миллион. Причина — сокращение объемов вывоза цитрусов, алкоголя, лесоматериалов и недрагоценных металлов.
Пожар в Сухуме
Пожар в доме №143 на улице Ардзинба в Сухуме вспыхнул вечером, 5 апреля. По предварительной версии, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.
В пожаре пострадали четверо человек, в том числе двое детей. Их доставили в Республиканскую больницу. Позже детей экстренно вывезли в Сочи. Они получили ожоги разной степени тяжести.
Об их переводе в Центр охраны материнства и детства договорился глава ведомства Эдуард Бутба с мэром Сочи Алексеем Копайгородским.
Двоих взрослых также вывезли в Сочи. Их состояние, учитывая площадь и глубину ожогового поражения, оценивается как крайне тяжелое.