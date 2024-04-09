https://sputnik-abkhazia.ru/20240409/troynoe-ubiystvo-v-sukhume-klyuchevye-momenty-sudebnogo-razbiratelstva-1050716592.html

Тройное убийство в Сухуме: ключевые моменты судебного разбирательства

Тройное убийство в Сухуме: ключевые моменты судебного разбирательства

Sputnik Абхазия

Днем 22 ноября 2019 года неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров в Сухуме. 09.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-09T18:09+0300

2024-04-09T18:09+0300

2024-04-09T18:30+0300

в абхазии

абхазия

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В результате нападения были убиты 38-летние криминальные авторитеты Алхас Авидзба и Астамур Шамба, позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая – 21-летняя официантка Доминика Акиртава.Также с ранениями в больницы были доставлены Рустам Шамба и Шамиль Авидзба, они остались в живых.Асмат Цвижба, SputnikУже 23 ноября прокуратура Сухума возбудила дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.В декабре 2019 года по обвинению в убийстве под стражу были заключены братья Дато и Демур Ахалая, в мае 2020 года – Эрик Чкадуа, в январе – Аслан Блабба. Спустя некоторое время был задержан и Беслан Бганба.Sputnik следил за ходом предварительного и судебного следствия с 2019 года, на сайте вышло более ста новостей, репортажей из суда и не только.Последствия2 декабря 2019 года на фоне произошедшего депутаты абхазского Парламента проголосовали за отставку генпрокурора Абхазии Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия. Были отправлены в отставку министр внутренних дел Гарри Аршба и его заместитель Казбек Кишмахов.Протесты переросли в беспорядки, в результате которых митингующие разбили входные двери, окна и вошли в здание Администрации президента. По итогам протестных акций депутаты Парламента Абхазии приняли проект постановления, в котором рекомендовали действующему на тот момент президенту Раулю Хаджимба сложить полномочия.Хаджимба ушел в отставку 12 января 2020 года.Распределение "ролей"В апреле 2021 года уголовное дело по факту тройного убийства было передано в Верховный суд Абхазии. Подозреваемые обвинялись в совершении убийства общеопасным способом, организации банды, незаконном обороте огнестрельного оружия, умышленном уничтожении чужого имущества, хищении транспортных средств.Обвинение утверждало, что члены банды с сентября по ноябрь 2019 года искали орудия и средства для совершения убийства, изучали наиболее частые места посещения жертв, намечали пути отхода.По версии следствия, Эрик Чкадуа и Беслан Бганба отвечали за общее руководство бандой, организацию и планирование нападения, финансирование, вовлечение соучастников.Дато Ахалая – за обеспечение оружием, боеприпасами, приобретение машины, ее тонировку и участие в преступлении.Демур Ахалая – за приобретение транспорта, Аслан Блабба – за участие в тонировке машины.Обвинение утверждало, что в сентябре 2019 года Эрик Чкадуа через знакомого Зухраба Шенкао приобрел номера на машину А122РН, в октябре 2019 года Демур Ахалая приобрел машину Toyota Mark 2, на которую были установлены номера и которая стала в последствии одним из главных доказательств в деле.Тонировкой иномарки занимались Аслан Блабба и Дато Ахалая.Совершив преступление, Чкадуа и Бганба уехали, пересели в другую машину и скрылись, а Дато Ахалая и еще один неустановленный член банды на Toyota доехали до улицы Деповская и у железной дороги подожгли авто, в котором была экипировка и оружие.Осужденные в своей вине не сознались и утверждали, что не совершали преступления, в организованной банде не участвовали, к воровским "кланам" не принадлежат, мотива для убийства не имели.Война "кланов"По версии обвинения, Чкадуа и Бганба были руководителями банды и действовали из мести. В мае 2019 года в СИЗО МВД "неустановленными заключенными" с одобрения главарей так называемого гудаутского клана "воров в законе" Астамура Шамба и Алхаса Авидзба обвиняемые, которые были приверженцами сухумского клана "воров", были избиты, после чего и разработали план убийства из мести.В суде свидетель, старший оперуполномоченный управления собственной безопасности МВД Мухаммед Кужев рассказал, что к 2019 году криминальные круги в Абхазии, разделенные на два "лагеря" – сухумский клан и гудаутский кланы "воров в законе" – "конфликтовали между собой за сферу влияния".По словам Кужева, в период похищения Омара Мерцхулава, когда в СИЗО Дранды были доставлены Чкадуа (который проходил обвиняемым в похищении – прим.) и Бганба, произошел конфликт между кланами. "Воровской общак" и "положение" перешли на сторону гудаутского клана "воров в законе".Кужев объяснил, что именно тогда и возникли мотивы для совершения преступления, так как убитые Авидзба и Шамба относились в гудаутскому клану, а Чкадуа и Бганба – к сухумскому.В показаниях оперативный дежурный СИЗО Саид Хашба рассказывал, что за месяц до драки Бганба и Чкадуа были доставлены в следственный изолятор и находились в санчасти, потому что жить в камере им не давали сторонники гудаутского "клана". В день драки, по версии Хашба, осужденные попытались вселиться в камеру, что и стало причиной драки.Заявления об отводахРассмотрение дела о тройном убийстве началось в Верховном суде Абхазии 25 мая 2021 года. Несколько заседаний прошли в самом здании суда, но вскоре процесс перевели в здание СГБ из соображений безопасности.Изначально коллегия состояла из председателя Мимозы Цушба и судей Романа Кварчия и Генри Гамисония. Однако вскоре Цушба была отстранена от дела, так как ее родная племянница принимала участие в осмотре места происшествия, что противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса. На ее место была назначена Майя Квициния.За три года рассмотрения дела сторонами не раз заявлялись ходатайства об отводах. Так, к примеру, защита заявила об отводе заместителя генпрокурора Руслана Тыркба, считая, что он заинтересован в исходе дела, так как один из потерпевших был его близким другом и одноклассником. Тыркба от дела отстранен не был.Также в июне и в ноябре 2023 года адвокатами защиты были заявлены отводы всему составу судей из-за подозрений в заинтересованности в деле. Верховным судом это ходатайство удовлетворено не было.Ключевые свидетели и доказательстваОдним из ключевых свидетелей по делу был мастер по тонировке автомобилей Автандил Чолария. По версии следствия, именно к нему по указанию Чкадуа обратился Аслан Блабба для тонировки Toyota.В суде мастер утверждал, что в мастерскую иномарку привез Дато Ахалая, а после завершения работы авто забрали Ахалая и Блабба. Несмотря на то, что в декабре 2019 года Чолария был задержан и заключен на 15 суток за употребление наркотиков, а его показания по делу были депонированы, в суде он утверждал, что силовики не оказывали на него никакого воздействия.В суде выступили также братья Дамей и Шота Авидзба, которые находились недалеко от места убийства. Дамей утверждал, что, когда мимо него проезжала Tayota, он запомнил ее номера и велел брату записать их, что тот и сделал. Однако, на досудебном допросе братья эту деталь не вспомнили, на что и обратила внимание защита. В суде Дамей объяснил, что вспомнил об этом, когда стал следить за судебным процессом.Показания потерпевшего Рустама Шамба были зачитаны в суде в январе 2023 года. В них говорилось, что неожиданно перед столом, где он сидел с Авидзба и Шамба, появились двое людей в одинаковой трехцветной камуфлированной форме и черных масках. Шамба утверждал, что среди нападавших ему удалось узнать Эрика Чкадуа.Одними из ключевых стали показания начальника Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Геннадия Бобуа, который возглавлял комиссию во время осмотра Беслана Бганба после его задержания. По версии следствия, сопротивляясь, Алхас Авидзба выстрелил в Бганба не менее шести раз, из-за чего тот получил "слепое огнестрельное ранение наружной боковой поверхности правого бедра".По убеждению адвокатов и самого Бганба, экспертиза была проведена со множественными нарушениями и не в полном объеме. Не раз защитой было заявлено ходатайство о проведении независимой экспертизы, но суд его не удовлетворял. Однако суд разрешил приобщить к делу экспертизу, выполненную сотрудниками Бюро судебно-медицинской экспертизы Краснодара. В ней было указано, что были допущены ошибки, а рубец может быть не только огнестрельного, но и другого характера.АлибиВ суде родственники, знакомые, друзья осужденных рассказывали свою версию о месте их нахождения в день убийства. Так, жена Дато Ахалая утверждала, что он находился дома, такую же версию суду озвучила мать Эрика Бганба Римма Чкадуа и жена Беслана Бганба Юлия Инапха.По версии защиты, после того как Бганба услышал об убийстве, он решил на время скрыться, чтобы избежать необоснованных обвинений в свой адрес. Его родственник Валериан Шанава на процессе рассказывал, что в декабре 2019 года Бганба неожиданно пришел к нему домой и попросил на время приютить его. По итогу он поселился в соседнем доме, где во время задержания Бганба был найден тюбик геля для предотвращения образования рубцов.ПренияК прениям сторон суд перешел в декабре 2023 года. Генпрокуратура требовала для Демура Ахалая 18 лет лишения свободы, а для Аслана Блабба – 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима.Обвинение запросило для Беслана Бганба, Дато Ахалая и Эрика Чкадуа смертную казнь. В Абхазии смертная казнь не применяется, она заменяется в порядке помилования на пожизненный срок или 25 лет заключения.Адвокат потерпевшей стороны Инга Габилая подчеркнула, что в причастности подсудимых к делу у нее нет ни малейшего сомнения и попросила назначить максимально строгое наказание.Защита отрицала причастность своих подзащитных к убийству. К примеру, адвокат Эдуард Шенкао уверял, что предъявленные в суде обвинения не нашли подтверждения, а у его подзащитных Дато Ахалая и Бганба не было мотива и выгоды. Адвокат Блабба Тимур Тапагуа считал, что все обвинения в отношении его подзащитного построены на показаниях Чолария, верить которым нельзя.Адвокат Марина Тания, представлявшая в суде Эрика Чкадуа, Беслана Бганба и Аслана Блабба заявила, что следствие изначально расследовало дело односторонне и предвзято.Последнее словоС последним словом осужденные выступили 30 января 2024 года. Первым с речью выступил Аслан Блабба. Он вновь сделал акцент на показаниях одного из ключевых свидетелей обвинения – мастера по тонировке автомобилей Автандила Чолария, назвав их ложными.Дело "сфабриковано" от начала до конца, заявил Дато Ахалая. Он выразил надежду на то, что суд будет объективным, справедливым и "самостоятельно примет решение".Беслан Бганба уверил суд, что тоже не имеет никакого отношения к делу о тройном убийстве. Он попросил суд вынести оправдательный приговор, а статью о незаконном хранении оружия, чего он не отрицает, оставить на усмотрение судей.Чкадуа попросил обратить внимание на то, что найденная на месте преступления кровь не принадлежит ни одному из подсудимых, а при исследовании машины, на которой они, предположительно, передвигались, не была найдена их ДНК.ПриговорВерховный суд Абхазии вынес приговор о деле по тройному убийству 14 марта.Эрик Чкадуа был признан виновным и осужден на 20 лет в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с уплатой штрафа в 350 тысяч рублей. Срок исчисляется с 29 мая 2020 года.Беслан Бганба был признан виновным и осужден на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 320 тысяч рублей. Срок исчисляется с 8 мая 2020 года.Дато Ахалая был признан виновным и осужден на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок исчисляется с 30 декабря 2019 года.Демур Ахалая был признан виновным и осужден на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок исчисляется с 15 декабря 2019 года.Аслан Блабба был признан виновным и осужден на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в 30 тысяч рублей. Срок исчисляется с 3 января 2020.Суд также постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших Майи Братухиной на сумму 29 000 рублей и Отари Зарандия – 60 000 рублей. Суммы взыщут с обвиненных.В начале апреля защитники осужденных подали кассационную жалобу на приговор в Кассационную коллегию Верховного суда по уголовным судам.

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абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума