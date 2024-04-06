https://sputnik-abkhazia.ru/20240406/v-moskvu-nachalis-bolshie-gastroli-rusdrama-1050692808.html

"В Москву!": начались большие гастроли РУСДРАМа

"В Москву!": начались большие гастроли РУСДРАМа

Sputnik Абхазия

С 6 по 9 апреля 2024 года в Москве проходят традиционные большие гастроли Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. За четыре дня на... 06.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-06T20:31+0300

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МОСКВА, 6 апр – Sputnik, Анжелика Бения. Спектаклем "В лучах" открылись московские гастроли Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера на сцене Театрального центра "На Страстном" 6 апреля.Вечером того же дня РУСДРАМ показал московскому зрителю постановку "Красавец мужчина" по произведению Александра Островского. 7 апреля снова будет два спектакля подряд – "Последний из ушедших" по роману Баграта Шинкуба и "Метод" Жорди Галсерана. 8 апреля покажут спектакль "Софичка" Фазиля Искандера, приуроченный к юбилею писателя, а 9 апреля, в театре "Et Cetera" РУСДРАМ завершит гастроли спектаклем "Кровавая свадьба" Федерико Гарсии Лорки в постановке Марии Романовой."Есть спектакли, на которые уже невозможно достать билеты. Мы стараемся сделать так, чтобы наши спектакли прошли на высоком художественном уровне, это серьезная задача, требующая колоссального напряжения всего нашего коллектива, как актерского, так и технических служб. Мы очень хотим, чтобы москвичи и наши соотечественники в Москве увидели уровень нашего театра, поэтому привезли с собой разные спектакли", – сказал Хинтба.До приезда в Москву, РУСДРАМ был в северной столице. 4 апреля в Санкт-Петербурге на сцене театра "Балтийский дом" абхазские артисты показали спектакль "Евгений Онегин" в постановке Сергея Ефремова. Они выступили в рамках ХХVI международного фестиваля русских театров "Встречи в России", посвященного 225-летию со дня рождения Пушкина.Генеральный директор также отметил технические сложности гастролей."Нужно успеть смонтировать, прописать свет, отрепетировать все спектакли в короткое время. 6 апреля, к примеру, нужно успеть проделать все это для дневного спектакля, а потом сделать все то же самое для вечернего, и так два дня подряд. Это огромная нагрузка. Вы знаете, наши спектакли сложны и технически, в них богатая световая партитура, и это все нужно возобновлять здесь на разных сценах. Это требует высочайшего профессионализма. Мы - гастролирующий театр. Мне кажется, мы сегодня пришли к такому уровню, когда мы можем себе такое позволить. На днях мы были в Петербурге, сейчас в Москве, в июне мы летим в Новосибирск, Барнаул, Сахалин, у нас огромная гастрольная программа, и на всех сценах мы справляемся с техническими и художественными задачами. Самое главное, чтобы сейчас на наши московские гастроли приходили люди, смотрели наши спектакли. Тогда мы будем считать свою миссию выполненной", – поделился Ираклий Хинтба.Работы режиссера-постановщика РУСДРАМа Антона Корнилова абхазскому зрителю уже широко известны, это не только моноспектакль "В лучах", но еще и "Виндзорские проказницы" и "Рассказ мула старого Хабуга".Спектакль "В лучах" – это и подарок судьбы, и вызов режиссеру, признался Антон Корнилов."С одной стороны, он возник, как спасательный круг в очень трудное время, а с другой, как новое испытание в профессии. Без ложной скромности скажу, что у нас получился замечательный, красивый и глубокий спектакль, который, как и полагается моноспектаклю, держится на работе одного талантливого человека. Нам повезло – театру, команде, зрителям: актриса Ирина Делба обладает той человеческой глубиной и широтой профессиональных качеств, чтобы осилить наисложнейшую роль", – отметил режиссер.Главная героиня моноспектакля, транслируя образ Марии Кюри, раскрывается сама как мечтающая девочка, как любящая женщина, как познающий ученый и как страдающий человек, добавил он."Мне нравится, что при всей сложности и, отчасти, трагичности материала, мы сумели подать его легко и изящно, так что зрителю не будет скучно или неуютно. Кроме непростых тем, таких как горечь потери близких людей, самопожертвование, дискриминация женщин, открытие радиоактивных веществ как основы ядерного оружия, несправедливость, нам также удалось показать и раскрыть моменты счастья, любви, веры и успеха. Нам, как мне кажется, удалось утвердить идею о том, что даже в самые темные времена можно выжить и не потерять в себе человека, если искать свет вокруг и в людях, как это делала Мария Кюри, упорно ища его в грязи, в шлаке, в урановой смолке и доказав, что он там есть и что он лучится", – сказал режиссер.В основе спектакля "В лучах" письма Марии Склодовской-Кюри. Это первая в мире женщина, получившая Нобелевскую премию, а также первый ученый, дважды удостаивавшийся этой чести. Пока она — единственный в мире исследователь, который получил эту премию в двух разных областях науки: физике — в 1903 году и химии — в 1911 году. Уникальность работы в том, что это история в первую очередь о женщине, в лучах ее личность освещается не только как гениальный ученый, чьи открытия изменили ход истории.Впервые сухумский зритель увидел спектакль "В лучах" в октябре 2022 года. С тех пор для многих этот спектакль остается одним из самых любимых в РУСДРАМе. В Москве спектакль уже был показан летом 2023 года на международном фестиваль SOLO."Спектакль давно мне знаком, потому что мы его играем в Сухуме достаточно часто. Мне уютно в этой роли. Бывало, зрители мне говорили, что в какой-то момент пропадает для них актриса и они верят, что смотрят на Марию Кюри. Это приятно, так как я четко понимаю, где я, а где персонаж, и прекрасно, когда зритель на сцене не видит мое "Я". Моя героиня до сих пор не перестает меня удивлять, хотя мы с ней уже два года вместе. Хорошо, когда человек нашел себя и занимается своим делом. Вот Мария Кюри точно нашла. Всем бы так. Мне бы хотелось думать, что и я тоже. По крайней мере, не возникало сомнений, что я занимаюсь не тем", – сказала молодая актриса РУСДРАМа Ирина Делба.Она также отметила, что благодаря любви к театру и отдельно к гастрольной жизни, усталости не чувствует."Я всегда с трепетом жду гастролей. Приглашаю своих педагогов, друзей. Сегодня меня будут смотреть артисты театра Вахтангова, мой любимый театр. Моноспектакль в моем юном актерском возрасте – это необычно. Это круто. Он есть и есть даже возможность показать его учителям, коллегам за границей, да и вообще искушенному московскому зрителю", – добавила Ирина Делба.Большие московские гастроли Театра Искандера проходят при поддержке "Мистраль Трейдинг", главы Московской Абхазской Диаспоры Беслана Агрба, компании "А-Мобаил" и Министерства культуры Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240327/takie-obstoyatelstva-kove-i-zhordaniya-o-teatralnoy-zhizni-abkhazii---1050599904.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/energozatratnaya-postanovka-v-rusdrame-pokazhut-shekspirovskikh-prokaznits-1050631354.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/pisma-o-sebe-v-rusdrame-pokazali-spektakl-o-marii-kyuri-1042312950.html

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