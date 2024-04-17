https://sputnik-abkhazia.ru/20240417/nichey-zakonchilsya-match-mezhdu-bzanoy-i-afonom-1050795249.html

Ничьей закончился матч между "Бзаной" и "Афоном"

Ничьей закончился матч между "Бзаной" и "Афоном"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. В матче шестого тура Апсны Суперлиги кутолская "Бзана" и "Афон" сыграли вничью со счетом 3:3. 17.04.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. В матче шестого тура Апсны Суперлиги кутолская "Бзана" и "Афон" сыграли вничью со счетом 3:3. Уже на четвертой минуте игры судья удалил футболиста гостей (команды "Афон", прим.) Дамира Аргун за "фол последней надежды". Несмотря на то, что афонцы остались в меньшинстве, на 26-й минуте они смогли выйти вперед. Соузар Жиба открыл счет - 1:0. На 38-й минуте "Афон" отличился вновь, гол забил легионер клуба Маканда Нджее 2:0. После двух пропущенных мячей "Бзана" стала активнее проводить атаки. В результате одной из них кутолцы сократили отставание в счете, гол забил Диамид Хинтба, 2:1. В начале второй половины игры рефери назначил пенальти в ворота "Афона" за нарушение правил внутри штрафной площадки. Ударом с одиннадцатиметровой отметки Диамид Хинтба сравнял счет - 2:2. Свой успех "Бзана" подкрепила еще одним голом, который забил Батал Чегия на 66-й минуте - 3:2. В концовке игры за фол за пределами штрафной площадки судья удалил вратаря "Бзаны" Тагира Гуния. Таким образом, последние минуты матча команды проводили в равных составах. В добавленное время "Афон" забил свой третий гол установив окончательный счет - 3:3. Лучшим игроком матча был признан футболист "Бзаны" Диамид Хинтба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240408/sukhumskoe-dinamo-razgromilo-ritsu-v-pyatom-ture-chempionata-abkhazii-1050706814.html

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