https://sputnik-abkhazia.ru/20240418/mayning-fermu-obnaruzhili-v-pitsunde-1050797621.html

Майнинг-ферму обнаружили в Пицунде

Майнинг-ферму обнаружили в Пицунде

Sputnik Абхазия

Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры, не выдерживающей высоких нагрузок. 18.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-18T15:23+0300

2024-04-18T15:23+0300

2024-04-18T15:32+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Майнинг-ферму обнаружили в Пицунде сотрудники МВД и Госстандарта Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Она была размещена на территории частного приусадебного участка в районе Цитрусового совхоза. Владельцем был Андруш Вартанович Кароян.20 аппаратов для майнинга были конфискованы и помещены на склад Госстандарта. Кароян привлечен к административной ответственности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/izyat-i-utilizirovat-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-nezakonnym-mayningom-1050630580.html

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