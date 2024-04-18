https://sputnik-abkhazia.ru/20240418/mayning-fermu-obnaruzhili-v-pitsunde-1050797621.html
Майнинг-ферму обнаружили в Пицунде
Майнинг-ферму обнаружили в Пицунде
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Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры, не выдерживающей высоких нагрузок. 18.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-18T15:23+0300
2024-04-18T15:23+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Майнинг-ферму обнаружили в Пицунде сотрудники МВД и Госстандарта Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Она была размещена на территории частного приусадебного участка в районе Цитрусового совхоза. Владельцем был Андруш Вартанович Кароян.20 аппаратов для майнинга были конфискованы и помещены на склад Госстандарта. Кароян привлечен к административной ответственности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240329/izyat-i-utilizirovat-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-nezakonnym-mayningom-1050630580.html
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абхазия, новости, майнинг в абхазии
Майнинг-ферму обнаружили в Пицунде
15:23 18.04.2024 (обновлено: 15:32 18.04.2024)
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры, не выдерживающей высоких нагрузок.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik.
Майнинг-ферму обнаружили в Пицунде сотрудники МВД и Госстандарта Абхазии. Об этом сообщает
пресс-служба МВД.
Она была размещена на территории частного приусадебного участка в районе Цитрусового совхоза. Владельцем был Андруш Вартанович Кароян.
20 аппаратов для майнинга были конфискованы и помещены на склад Госстандарта. Кароян привлечен к административной ответственности.