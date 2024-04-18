https://sputnik-abkhazia.ru/20240418/prognozy-i-podgotovka-bganba-rasskazal-o-predstoyaschem-kurortnom-sezone-v-gagre-1050785044.html
Прогнозы и подготовка: Бганба рассказал о предстоящем курортном сезоне в Гагре
Прогнозы и подготовка: Бганба рассказал о предстоящем курортном сезоне в Гагре
Sputnik Абхазия
Два крупных объекта размещения запустят в Гагре в 2024 году. 18.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-18T09:00+0300
2024-04-18T09:00+0300
2024-04-18T09:00+0300
в абхазии
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разгул стихии в гагрском районе
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СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Посещаемость Гагры в предстоящем летне-курортном сезоне будет на уровне показателей 2023 года, рассказал в эфире радио Sputnik начальник управления по туризму администрации Гагрского района Ахра Бганба.При этом Бганба обратил внимание на ситуацию, связанную со спецоперацией России в Украине и на закрытие сайта для онлайн-бронирования "Booking". Все это влияет на ситуацию в турсфере.Несмотря на сложности, добавил он, курортный сезон 2023 года в Гагре состоялся. Что касается платформ для онлайн-бронирований, то Минтуризма ведет переговоры с несколькими крупными российскими компаниями для того, чтобы физлица и юрлица Абхазии могли пользоваться их услугами.Представители этих компаний должны в течение ближайшего месяца приехать в республику и провести ознакомительную конференцию.По данным Бганба, к середине апреля 2024 года бронирование номеров в санаторно-курортных объектах Гагры варьируется от 60% до 80%. Он также напомнил, что по информации сервиса бронирования Tvil.ru, Гагра попала в десятку наиболее популярных направлений для бюджетного отдыха в апреле 2024 года."Туристы бронируют жилье, которое в среднем стоит от 2500 до 3000 рублей на три-пять ночей. В Гагре также появляются новые крупные отели -есть объекты, которые уже строятся, есть те, что запустят в следующем году. Это увеличивает турпоток. Восстановление одного объекта означает, что восстанавливается инфраструктура города и его облик улучшается", – сказал Бганба.Уже в этом году в Гагре должны запустить два крупных объекта. Один - на базе бывшего предприятия имени Хруничева, вместимостью не менее 70 койко-мест. Еще один четырехэтажный отель строится на месте бывшего экспериментального завода.Власти муниципалитета продолжают работу по обеспечению безопасности туристов. К турсезону, по поручению главы района Юрия Хагуш на пляжах в черте города установят новые спасательные вышки.Бганба также рассказал, какие правила пользования пляжами действуют в Абхазии и какие условия должны быть при этом соблюдены.На всех пляжах должна быть соблюдена чистота, они должны быть открытыми для всех желающих, на них запрещены капитальные постройки – только сборно-разборные конструкции, объекты малого бизнеса не должны быть ближе, чем на пять метров от моря и не должны преграждать проход, подчеркнул Бганба.Помимо этого, на расстоянии в 50 метров от берега должны быть установлены буйки, а у каждого, кто взял во временное пользование пляж, должны быть спасательные жилеты и линь Александрова – средство для оказания помощи утопающим в виде веревки. В случае с санаторно-курортными объектами, там работают спасатели на моторных плавсредствах.Одна из главных проблем — маломерные суда. В прошлом году люди жаловались на езду водителей гидроциклов. Представители администрации выезжали на места, разговаривали с водителями и старались решить проблему. Такие встречи проведут и перед новым турсезоном, сказал Бганба.Он напомнил, что шторм в 2023 году сильно повредил набережную Гагры. На восстановление и реконструкцию 1800-метрового участка из бюджета района выделено около 76 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240416/turbaza-gergedava-i-akhba-o-vinnom-turizme-v-abkhazii--1050780645.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240413/shestakova-rasskazala-o-preimuschestvakh-poezdki-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu--1050744448.html
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абхазия, гагрский район, разгул стихии в гагрском районе, отдых в абхазии
абхазия, гагрский район, разгул стихии в гагрском районе, отдых в абхазии
Прогнозы и подготовка: Бганба рассказал о предстоящем курортном сезоне в Гагре
Два крупных объекта размещения запустят в Гагре в 2024 году.
СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадри Есиава.
Посещаемость Гагры в предстоящем летне-курортном сезоне будет на уровне показателей 2023 года, рассказал в эфире радио Sputnik
начальник управления по туризму администрации Гагрского района Ахра Бганба.
"Туристический сезон непредсказуем, но мы отталкиваемся от цифр за 2023 год. В прошлом году в это время бронирование в крупных санаторных объектах у нас составляло около 70%. В этом году мы ожидаем на уровне 70% и чуть выше", – отметил он.
При этом Бганба обратил внимание на ситуацию, связанную со спецоперацией России в Украине и на закрытие сайта для онлайн-бронирования "Booking". Все это влияет на ситуацию в турсфере.
Несмотря на сложности, добавил он, курортный сезон 2023 года в Гагре состоялся. Что касается платформ для онлайн-бронирований, то Минтуризма ведет переговоры с несколькими крупными российскими компаниями для того, чтобы физлица и юрлица Абхазии могли пользоваться их услугами.
Представители этих компаний должны в течение ближайшего месяца приехать в республику и провести ознакомительную конференцию.
По данным Бганба, к середине апреля 2024 года бронирование номеров в санаторно-курортных объектах Гагры варьируется от 60% до 80%. Он также напомнил, что по информации сервиса бронирования Tvil.ru, Гагра попала в десятку наиболее популярных направлений для бюджетного отдыха в апреле 2024 года.
"Туристы бронируют жилье, которое в среднем стоит от 2500 до 3000 рублей на три-пять ночей. В Гагре также появляются новые крупные отели -есть объекты, которые уже строятся, есть те, что запустят в следующем году. Это увеличивает турпоток. Восстановление одного объекта означает, что восстанавливается инфраструктура города и его облик улучшается", – сказал Бганба.
Уже в этом году в Гагре должны запустить два крупных объекта. Один - на базе бывшего предприятия имени Хруничева, вместимостью не менее 70 койко-мест. Еще один четырехэтажный отель строится на месте бывшего экспериментального завода.
Власти муниципалитета продолжают работу по обеспечению безопасности туристов. К турсезону, по поручению главы района Юрия Хагуш на пляжах в черте города установят новые спасательные вышки.
Бганба также рассказал, какие правила пользования пляжами действуют в Абхазии и какие условия должны быть при этом соблюдены.
"Все пляжи в городе и районе муниципальные, частных на территории Гагрского района нет. Все пляжи на основе договора передаем во временное пользование на один год. Этот договор можно продлевать ежегодно. Если один из пунктов не соблюдается, мы предупреждаем человека, который занимается пляжным хозяйством, или же администрация вправе расторгнуть данный договор", – объяснил он.
На всех пляжах должна быть соблюдена чистота, они должны быть открытыми для всех желающих, на них запрещены капитальные постройки – только сборно-разборные конструкции, объекты малого бизнеса не должны быть ближе, чем на пять метров от моря и не должны преграждать проход, подчеркнул Бганба.
Помимо этого, на расстоянии в 50 метров от берега должны быть установлены буйки, а у каждого, кто взял во временное пользование пляж, должны быть спасательные жилеты и линь Александрова – средство для оказания помощи утопающим в виде веревки. В случае с санаторно-курортными объектами, там работают спасатели на моторных плавсредствах.
Одна из главных проблем — маломерные суда. В прошлом году люди жаловались на езду водителей гидроциклов. Представители администрации выезжали на места, разговаривали с водителями и старались решить проблему. Такие встречи проведут и перед новым турсезоном, сказал Бганба.
Он напомнил, что шторм в 2023 году сильно повредил набережную Гагры. На восстановление и реконструкцию 1800-метрового участка из бюджета района выделено около 76 миллионов рублей.