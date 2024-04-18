https://sputnik-abkhazia.ru/20240418/prognozy-i-podgotovka-bganba-rasskazal-o-predstoyaschem-kurortnom-sezone-v-gagre-1050785044.html

Прогнозы и подготовка: Бганба рассказал о предстоящем курортном сезоне в Гагре

Прогнозы и подготовка: Бганба рассказал о предстоящем курортном сезоне в Гагре

Sputnik Абхазия

Два крупных объекта размещения запустят в Гагре в 2024 году. 18.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-18T09:00+0300

2024-04-18T09:00+0300

2024-04-18T09:00+0300

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СУХУМ, 17 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Посещаемость Гагры в предстоящем летне-курортном сезоне будет на уровне показателей 2023 года, рассказал в эфире радио Sputnik начальник управления по туризму администрации Гагрского района Ахра Бганба.При этом Бганба обратил внимание на ситуацию, связанную со спецоперацией России в Украине и на закрытие сайта для онлайн-бронирования "Booking". Все это влияет на ситуацию в турсфере.Несмотря на сложности, добавил он, курортный сезон 2023 года в Гагре состоялся. Что касается платформ для онлайн-бронирований, то Минтуризма ведет переговоры с несколькими крупными российскими компаниями для того, чтобы физлица и юрлица Абхазии могли пользоваться их услугами.Представители этих компаний должны в течение ближайшего месяца приехать в республику и провести ознакомительную конференцию.По данным Бганба, к середине апреля 2024 года бронирование номеров в санаторно-курортных объектах Гагры варьируется от 60% до 80%. Он также напомнил, что по информации сервиса бронирования Tvil.ru, Гагра попала в десятку наиболее популярных направлений для бюджетного отдыха в апреле 2024 года."Туристы бронируют жилье, которое в среднем стоит от 2500 до 3000 рублей на три-пять ночей. В Гагре также появляются новые крупные отели -есть объекты, которые уже строятся, есть те, что запустят в следующем году. Это увеличивает турпоток. Восстановление одного объекта означает, что восстанавливается инфраструктура города и его облик улучшается", – сказал Бганба.Уже в этом году в Гагре должны запустить два крупных объекта. Один - на базе бывшего предприятия имени Хруничева, вместимостью не менее 70 койко-мест. Еще один четырехэтажный отель строится на месте бывшего экспериментального завода.Власти муниципалитета продолжают работу по обеспечению безопасности туристов. К турсезону, по поручению главы района Юрия Хагуш на пляжах в черте города установят новые спасательные вышки.Бганба также рассказал, какие правила пользования пляжами действуют в Абхазии и какие условия должны быть при этом соблюдены.На всех пляжах должна быть соблюдена чистота, они должны быть открытыми для всех желающих, на них запрещены капитальные постройки – только сборно-разборные конструкции, объекты малого бизнеса не должны быть ближе, чем на пять метров от моря и не должны преграждать проход, подчеркнул Бганба.Помимо этого, на расстоянии в 50 метров от берега должны быть установлены буйки, а у каждого, кто взял во временное пользование пляж, должны быть спасательные жилеты и линь Александрова – средство для оказания помощи утопающим в виде веревки. В случае с санаторно-курортными объектами, там работают спасатели на моторных плавсредствах.Одна из главных проблем — маломерные суда. В прошлом году люди жаловались на езду водителей гидроциклов. Представители администрации выезжали на места, разговаривали с водителями и старались решить проблему. Такие встречи проведут и перед новым турсезоном, сказал Бганба.Он напомнил, что шторм в 2023 году сильно повредил набережную Гагры. На восстановление и реконструкцию 1800-метрового участка из бюджета района выделено около 76 миллионов рублей.

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абхазия, гагрский район, разгул стихии в гагрском районе, отдых в абхазии