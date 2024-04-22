https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/prezident-abkhazii-vstretilsya-s-ministrami-zdravookhraneniya-pmr-i-yuzhnoy-osetii-1050830727.html

Президент Абхазии встретился с министрами здравоохранения ПМР и Южной Осетии

Президент Абхазии встретился с министрами здравоохранения ПМР и Южной Осетии

Sputnik Абхазия

Во втором Абхазском медицинском форуме принимают участие делегации из России, Приднестровья и Южной Осетии. 22.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-22T13:36+0300

2024-04-22T13:36+0300

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с министром здравоохранения Южной Осетии Томасом Джигкаевым и главой ведомства Приднестровской Молдавской Республики Кристиной Албул. Аслан Бжания подчеркнул, что решение проблем в сфере здравоохранения для Абхазии – приоритет. "Когда врачи, специалисты, ученые собираются вместе, делятся опытом, это приводит к необходимым и правильным результатам", – сказал он. Бжания подарил Джигкаеву памятную монету с изображением Фазиля Искандера и подписанную им книгу "Старый Сухум" Анзора Агумаа. На встрече с Асланом Бжания глава Минздрава ПМР Кристина Албул отметила, что Абхазию и Приднестровье на протяжении более 30 лет связывают дружеские отношения. Она выразила надежду на то, что общение специалистов в рамках форума поможет наладить взаимодействие в области медицины и организации системы здравоохранения. Аслан Бжания в свою очередь отметил, что народы Абхазии и ПМР связывает давняя дружба, страны, по его мнению, испытывают схожие проблемы и преодолевают их. "Ваше участие в форуме придает нам дополнительный импульс и еще раз является свидетельством тому, что мы дружим и намерены дружить дальше", – сказал он. Бжания вручил главе Минздрава ПМР серебряную монету с изображением абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/aslan-bzhaniya-prinyal-ministra-zdravookhraneniya-rossii-mikhaila-murashko-1050830499.html

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