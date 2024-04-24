https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/film-musor-ne-brosat-chast-3-1050873290.html
Фильм "Мусор не бросать!", часть 3
Фильм "Мусор не бросать!", часть 3
Sputnik Абхазия
Вторая жизнь мусора – это модно и даже красиво. Деньги на отходах – как из ненужных вещей делать нужные и насколько это прибыльно? Истории реальных социальных... 24.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-24T21:10+0300
2024-04-24T21:10+0300
2024-04-24T21:10+0300
в абхазии
абхазия
сухум
мусор не бросать
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/18/1050855932_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f39fb872a86779520977e9f9cfe871c.jpg
Вторая жизнь мусора – это модно и даже красиво. Деньги на отходах – как из ненужных вещей делать нужные и насколько это прибыльно? Истории реальных социальных и бизнеспроектов.Смотрите заключительную третью часть фильма "Мусор не бросать!"Смотрите по ссылкам первую и вторую части фильма.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/18/1050855932_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c0b25d50a6fa83950d798fefefb5ca1c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, сухум, мусор не бросать, видео, мультимедиа, видео
абхазия, сухум, мусор не бросать, видео, мультимедиа, видео
Фильм "Мусор не бросать!", часть 3
Вторая жизнь мусора – это модно и даже красиво. Деньги на отходах – как из ненужных вещей делать нужные и насколько это прибыльно? Истории реальных социальных и бизнеспроектов.
Смотрите заключительную третью часть фильма "Мусор не бросать!"
Смотрите по ссылкам первую
и вторую
части фильма.