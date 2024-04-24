https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/film-musor-ne-brosat-chast-3-1050873290.html

Фильм "Мусор не бросать!", часть 3

Фильм "Мусор не бросать!", часть 3

Sputnik Абхазия

Вторая жизнь мусора – это модно и даже красиво. Деньги на отходах – как из ненужных вещей делать нужные и насколько это прибыльно? Истории реальных социальных... 24.04.2024, Sputnik Абхазия

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Вторая жизнь мусора – это модно и даже красиво. Деньги на отходах – как из ненужных вещей делать нужные и насколько это прибыльно? Истории реальных социальных и бизнеспроектов.Смотрите заключительную третью часть фильма "Мусор не бросать!"Смотрите по ссылкам первую и вторую части фильма.

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