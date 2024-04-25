https://sputnik-abkhazia.ru/20240425/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-po-podgotovke-k-kurortnomu-sezonu-1050887963.html
Аслан Бжания провел совещание по подготовке к курортному сезону
Аслан Бжания провел совещание по подготовке к курортному сезону
Sputnik Абхазия
По прогнозам туроператоров, поток отдыхающих в Абхазию вырастет на 15-25% по сравнению с прошлым годом. 25.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-25T19:55+0300
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Президент Аслан Бжания провел расширенное совещание по подготовке к летнему курортному сезону. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Министр туризма Теймураз Хишба сообщил, что в прошлом году страну посетили порядка 1,4 миллиона человек, а в этом году, согласно прогнозам туроператоров, количество посещений республики вырастет на 15-25%.Хишба добавил, что количество объектов размещения в Абхазии выросло до 1025 единиц, а количество койко-мест превысило 46 тысяч. О готовности к турсезону отчитались и главы других ведомств. Министр внутренних дел Роберт Киут рассказал о плане оперативных и профилактических мероприятий, направленных на борьбу с преступностью и охрану безопасности отдыхающих. По его словам, с мая по сентябрь прошлого года было совершено 50 преступлений против туристов, 43 были раскрыты, а за аналогичный период прошлого года - 86, 52 из которых были раскрыты. Это свидетельствует о снижении количества посягательств на имущество гостей Абхазии.Глава Минздрава Эдуард Бутба рассказал о командировках российских медиков в Абхазию. По его словам, они полностью покрывают дефицит кадров, который абхазская система здравоохранения испытывает во время наплыва туристов. Свои доклады представили глава МЧС Лев Квициния, главврач СЭС Алла Беляева, начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов, главы местных администраций.Аслан Бжания положительно оценил готовность ведомств к летнему сезону и дал ряд поручений по налаживанию более эффективной работы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/nachata-podgotovka-k-kurortnomu-sezonu-v-sukhume-1050836873.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240418/prognozy-i-podgotovka-bganba-rasskazal-o-predstoyaschem-kurortnom-sezone-v-gagre-1050785044.html
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Аслан Бжания провел совещание по подготовке к курортному сезону
По прогнозам туроператоров, поток отдыхающих в Абхазию вырастет на 15-25% по сравнению с прошлым годом.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik.
Президент Аслан Бжания провел расширенное совещание по подготовке к летнему курортному сезону. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
"У нашей страны большой потенциал, и туризм является одной из приоритетных отраслей экономики, которая обеспечивает существенный вклад в социально-экономическое развитие республики", - подчеркнул Аслан Бжания, открывая совещание.
Министр туризма Теймураз Хишба сообщил, что в прошлом году страну посетили порядка 1,4 миллиона человек, а в этом году, согласно прогнозам туроператоров, количество посещений республики вырастет на 15-25%.
Хишба добавил, что количество объектов размещения в Абхазии выросло до 1025 единиц, а количество койко-мест превысило 46 тысяч.
О готовности к турсезону отчитались и главы других ведомств. Министр внутренних дел Роберт Киут рассказал о плане оперативных и профилактических мероприятий, направленных на борьбу с преступностью и охрану безопасности отдыхающих. По его словам, с мая по сентябрь прошлого года было совершено 50 преступлений против туристов, 43 были раскрыты, а за аналогичный период прошлого года - 86, 52 из которых были раскрыты. Это свидетельствует о снижении количества посягательств на имущество гостей Абхазии.
Глава Минздрава Эдуард Бутба рассказал о командировках российских медиков в Абхазию. По его словам, они полностью покрывают дефицит кадров, который абхазская система здравоохранения испытывает во время наплыва туристов.
Свои доклады представили глава МЧС Лев Квициния, главврач СЭС Алла Беляева, начальник погранотряда СГБ Рустам Латипов, главы местных администраций.
Аслан Бжания положительно оценил готовность ведомств к летнему сезону и дал ряд поручений по налаживанию более эффективной работы.